Gustavo Petro señala ante la ONU la "hipocresía" de quienes se lucran con la lucha contra las drogas

Gustavo Petro ha ofrecido un contundente discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde ha denunciado la pasividad del poder internacional ante "el desastre climático" mientras se favorece la guerra y la violencia. De hecho, ha lamentado que en su país, pese "a ser uno de los tres países más bellos de la Tierra, bajan también los torrentes de la sangre". "Vengo de un país de belleza ensangrentada", ha espetado.

Frente a líderes de otras potencias, el presidente de Colombia ha manifestado: "A ustedes mi país no les interesa sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión. No les interesa la educación del niño, sino matarle su selva y extraer el carbón y el petróleo de sus entrañas. La esponja que absorbe los venenos no sirve, prefieren arrojarle más venenos a la atmósfera".



Petro se ha preguntado: "¿Quién es el culpable de romper el encanto con el terror?". El mandatario colombiano ha hecho especial hincapié en el drama que genera el "destruir o poseer la hoja de la coca". "Muere un millón de latinoamericanos asesinados y encarcelan a dos millones de afros en la América del Norte", ha explicado.

Petro: "La selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra"

El líder de izquierdas ha criticado que no se atiendan las demandas de los científicos sobre la supervivencia del planeta y que se apueste por "destruir la selva, el Amazonas". Ha defendido que las relaciones de poder son "azotadas por la adicción al dinero, a perpetuarse, al petróleo, a la cocaína y a las drogas más duras para poder anestesiarse más". "La selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. La selva, el pilar climático del mundo, desaparece con toda su vida. La gran esponja que absorbe el CO2 planetario se evapora. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado", ha sentenciado.

Apela a Rusia y Ucrania para que hagan la paz

El presidente colombiano ha aprovechado su discurso en la ONU para apelar a Rusia y Ucrania, y les ha instado a hacer la paz. "No hay paz total, sin justicia social, económica y ambiental", ha subrayado. Petro ha agregado, en relación a la dependencia de las energías fósiles, que "cuando había que alejarse cuanto antes del carbón y del petróleo, se inventaron una guerra y otra y otra; invadieron Ucrania, pero también Irak y Libia y Siria; y lo hicieron en nombre del petróleo y del gas".



Por ello, el representante ha insistido en que "América Latina no se puede dividir en una Colombia de la OTAN ni una Venezuela de Putin". Ha reclamado construir "un espacio de paz" y aprovechar la oportunidad de "recortar la distancia" a potencias como Estados Unidos, Europa, Rusia, Corea del Sur y todo el sureste asiático. "América Latina lo que tiene que pensar es en crecer, disminuir la desigualdad", ha concluido.