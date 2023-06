Guterres dice sentirse "horrorizado" por el naufragio frente a las costas griegas

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha declarado este miércoles estar "horrorizado" por el naufragio frente a las costas griegas de un pesquero que ha costado la vida a al menos 79 migrantes. El mandatario no ha perdido la oportunidad de reafirmar, al igual que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que sucesos como este demuestran la urgencia de crear más fórmulas seguras para la migración.

"Este es otro ejemplo más de la necesidad de que los Estados miembros se unan y creen vías ordenadas y seguras para la gente que se ve forzada a huir [...], para salvar vidas en el mar y reducir los viajes peligrosos", ha apuntado Stéphane Dujarric, portavoz de Guterres, que ha insistido en que "toda persona que busca una vida mejor necesita dignidad y seguridad".

Hasta el momento han podido ser rescatadas con vida 104 personas, 24 de las cuales han sido trasladadas al hospital de la ciudad de Kalamata, a unos 250 kilómetros al suroeste de Atenas. Según algunos medios locales, al menos 400 migrantes viajaban a bordo de la embarcación de 30 metros de eslora, pese a que otros medios elevan este número a 700.

El Ministerio de Migración griego ha culpado a las redes internacionales de contrabando por poner en peligro la vida de los migrantes, según informa Reuters.

En un comunicado publicado en su cuenta de Facebook, la misión griega con Filippo Grandi al frente, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ha calificado de "tragedia inconcebible" lo sucedido. Grandi ha recalcado además que estas muertes podrían haberse evitado si se hubieran establecido más rutas seguras para la migración en el Mediterráneo y ha instado a los gobiernos a que trabajen juntos para crear vías seguras para las personas que huyen de la pobreza y la guerra

La Unión Europea insiste en el Pacto de Asilo

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, se ha sumado a las muestras de compasión y ha llamado a seguir trabajando dentro de la UE y con terceros países para "prevenir este tipo de tragedias".

La jefa del Ejecutivo comunitario ha declarado en Twitter sentirse "profundamente apenada" por este suceso, que ha dejado "muchos" muertos.

Von der Leyen, que viajó el pasado fin de semana a Túnez acompañada de los primeros ministros de Italia y de Países Bajos, Giorgia Meloni y Mark Rutte, respectivamente, ha insistido en los últimos días en la necesidad de dar pasos hacia un pacto común dentro de la UE, después de que la semana pasada los ministros del Interior de los Veintisiete cerrasen un principio de acuerdo para reubicar migrantes.

En virtud de este acuerdo, los países que no acepten el sistema de cuotas –Polonia y Hungría dijeron 'no' en la reunión– estarán obligados a asumir un coste económico que ascendería a los 20.000 euros por cada persona que no estén dispuestas a recibir.

La pesadilla en las aguas del Mediterráneo

Unos 72.000 refugiados y migrantes han llegado en lo que va del año a los países mediterráneos de primera línea de Europa, según datos de las Naciones Unidas, la mayoría llegando a Italia y alrededor de 6.500 a Grecia. Desde el año 2014 han perecido en esta zona cerca de 2.300 personas, según las estimaciones recogidas por la organización.