Hamás se va de Egipto mientras espera una respuesta israelí para la tregua, según fuentes palestinas

El grupo islamista Hamás abandonó este miércoles El Cairo tras una nueva jornada de intensas negociaciones con Catar, Egipto y Estados Unidos como mediadores para alcanzar una tregua en Gaza y ahora espera la respuesta de la parte israelí, informaron a Efe fuentes palestinas conocedoras de las conversaciones.

Las negociaciones han llegado a un "peligroso punto de inflexión que amenaza la posibilidad de su éxito y de alcanzar un acuerdo final", indicaron las fuentes, que pidieron el anonimato por la sensibilidad del asunto.

Según estas fuentes, el movimiento palestino tiene la "certeza" de que Israel "no dará respuestas claras a las principales cuestiones" que solicita: un alto el fuego permanente, la retirada integral de sus tropas de la Franja de Gaza y el regreso de los desplazados a sus hogares.

"Sobre esta base, Hamás no ha presentado ninguna nueva iniciativa en relación con el número de prisioneros, que es el tema más importante para Israel", dijeron las fuentes, antes de añadir que "los mediadores intentaron asegurar a Hamás que sus demandas son aceptables para la parte israelí".

No obstante, siempre según las fuentes dado que Hamás e Israel no se han pronunciado oficialmente, "Hamás quiere que esto quede estipulado en el acuerdo y no sean solo garantías verbales".

Según los informantes, Hamás consideró que la retirada de las tropas israelíes de la Franja de Gaza es "poco clara y ambigua" porque Israel ofrece retirarse al este del enclave sin especificar los lugares, mientras que el grupo islamista exige que sea a través de zonas concretas y claras.

Respecto al tema del alto el fuego, la fuente destacó que Israel no brindó ninguna garantía sobre esta exigencia de Hamás y de todas las facciones de la resistencia. "En la primera fase, Hamás exige una suspensión completa de las operaciones militares, siempre que en la segunda fase se incluya la discusión de un alto el fuego definitivo", añadieron.

A pesar de que, de acuerdo a fuentes palestinas y egipcias conocedoras de las conversaciones en El Cairo, las partes habían llegado a un acuerdo en los "puntos básicos" de la tregua, aún siguen existiendo escollos.

Una solución intermedia

Los mediadores -Catar, Egipto y Estados Unidos- están intentando buscar una solución intermedia para acercar los puntos de vista y poner punto y final a la crisis, si bien, de momento, las conversaciones parecen estar bloqueadas, sostienen las fuentes palestinas.

Según un comunicado de Hamás en la mañana de este miércoles, Israel "continúa evadiendo las obligaciones de este acuerdo, especialmente las referidas a un alto el fuego permanente, el regreso de los desplazados (del norte de la Franja) y la retirada" de las tropas militares del enclave palestino.

Se espera que semanas de negociaciones, además de la presión creciente de EEUU y del resto de la comunidad internacional, desemboque en un alto al fuego antes del inicio del mes sagrado del Ramadán, que según el calendario lunar comenzará el próximo 10 u 11 de marzo.

Pero no parece haber ningún avance sólido tras cuatro días de negociaciones en El Cairo, pese a la "flexibilidad" que Hamás aseguró hoy haber demostrado.

En estos encuentros en El Cairo no participó Israel, después de que Hamás dijera que no podía proveerle, según argumentó por problemas logísticos causados por la guerra, una lista de nombres de los rehenes que siguen aún con vida.

Según filtraciones, algunos de los 134 cautivos están en manos de otros grupos o milicias incomunicadas en el enclave, y de ellos más de una treintena ya estarían muertos, de lo que Hamás culpa a bombardeos israelíes.