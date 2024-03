Israel y Hamás acuerdan los "puntos básicos" para una tregua de 40 días en Gaza, según fuentes palestinas

Hamás e Israel han acordado los "puntos básicos" para alcanzar una tregua de 40 días en Gaza, según informa la agencia EFE citando fuentes palestinas y egipcias cercanas a las conversaciones que se están desarrollando estos días en El Cairo con la mediación de Catar.

Según estas fuentes, que prefieren permanecer en el anonimato dado que las negociaciones siguen en marcha, además del alto el fuego, el acuerdo incluye el canje de 40 rehenes israelíes por 404 presos palestinos que ahora mismo están en cárceles israelíes.

En esos 40 días de tregua, serían liberados 40 rehenes israelíes, entre ellos mujeres, niños y hombres mayores de 60 años. A cambio, 404 presos palestinos serían excarcelados.

Dentro de este acuerdo también se habría pactado también la retirada de Israel de los centros de las ciudades de toda la Franja de Gaza en una primera fase y permitir que los desplazados en la ciudad palestina de Rafah, en el extremo sur del enclave y fronteriza con Egipto, regresen a las regiones del norte y el centro del enclave palestino.

Asimismo -indican las fuentes- dentro de estos puntos básicos estaría también la entrada en la Franja de al menos 500 camiones de ayuda humanitaria cada día.

Siempre según las fuentes, dado que Hamás e Israel no se han pronunciado oficialmente hasta el momento sobre esta información, Israel no quiere hacer ninguna promesa de no invadir Rafah, y añadieron que se prevé que se llegue a un acuerdo que entre en vigor para el próximo viernes, 8 de marzo, justo antes del inicio del mes sagrado de ramadán.

Estados Unidos no lo confirma

Según la agencia Reuters, el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo a los periodistas el lunes que Estados Unidos todavía esperaba conseguir un alto el fuego antes del comienzo del Ramadán, pero que Hamás aún no había llegado a un acuerdo. En esa información se apuntaba a que en las reuniones "la propuesta que se está discutiendo prevé una tregua de unos 40 días, durante los cuales los militantes liberarían a unos 40 de los más de 100 rehenes que aún mantienen a cambio de unos 400 detenidos de las cárceles israelíes".

Sin embargo, la misma agencia Reuters informa en las últimas horas que "las conversaciones de alto el fuego entre Hamás y mediadores se cerraron el martes en El Cairo sin avances, cuando faltaban apenas unos días para detener los combates a tiempo para el inicio del Ramadán".

Según Reuters, un alto funcionario de Hamás, Bassem Naim, dijo a periodistas de la agencia que Hamás había presentado su propuesta para un acuerdo de alto el fuego a los mediadores durante dos días de conversaciones y ahora estaba esperando una respuesta de los israelíes, que se habrían mantenido fuera de esta ronda de conversaciones.

Una fuente dijo a Reuters anteriormente que Israel se mantendría alejado porque Hamás había rechazado su demanda de proporcionar una lista de todos los rehenes que aún están vivos. Naim dijo que esto era imposible sin un alto el fuego primero, ya que los rehenes estaban dispersos por la zona de guerra y retenidos por grupos separados.