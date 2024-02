El huracán Trump sacude a la OTAN y a la UE tras animar a Rusia a atacarlos

Donald Trump puso por primera vez en cuestión el Artículo 5 de la OTAN, la sagrada cláusula de defensa colectiva que vertebra a la organización militar, en 2018. Lo hacía durante su primer mandato en la Casa Blanca y sugiriendo que no veía ninguna razón por la que tendría que morir por Montenegro, uno de los países más pequeños del foro. Cinco años y medio después vuelve a la carga con un tono más duro y con una guerra en las puertas de Europa. En un mitin en Carolina del Sur, el favorito para ser el candidato republicano de cara a las elecciones de noviembre ha animado a Rusia a atacar a los países que no cumplan con el gasto en defensa, unas palabras que han activado las alarmas en Bruselas.

"Uno de los presidentes de un país grande me dijo [en una reunión de la OTAN], "si no pagamos y Rusia nos ataca, ¿nos protegerás?". Le dije que, si no pagas, eres un delincuente. Y que no, que no le protegería. De hecho, animaría [a Rusia] a hacer lo que le dé la gana", afirmó el fin de semana durante un mitin en Carolina del Sur. La vuelta de Trump preocupa y mucho en Bruselas, sede de las instituciones europeas y de los cuarteles generales de la OTAN. En la UE se están preparando para todos los escenarios después de que la victoria de 2017 le pillase con el pie cambiado.

"La Alianza Transatlántica ha protegido la seguridad y la prosperidad de estadounidenses, canadienses y europeos durante 75 años. Las declaraciones imprudentes sobre la seguridad de la OTAN y la solidaridad del artículo 5 solo sirven a los intereses de Putin. No traen más seguridad ni paz al mundo. Por el contrario, vuelven a enfatizar la necesidad de que la UE desarrolle urgentemente su autonomía estratégica e invierta en su defensa", ha reaccionado en redes sociales Charles Michel, presidente del Consejo Europeo.

El huracán Trump genera más nerviosismo, si cabe, en la OTAN. Por el alcance y por el momento geopolítico y volátil que atraviesa el globo. Durante décadas, la Alianza Atlántica ha sido el paraguas protector de los países europeos. La UE, proyecto de paz, ha delegado a este foro militar su seguridad y defensa. El plausible regreso de Donald Trump a los mandos del país que lleva las riendas de la Alianza es especialmente sensible con la vecindad europea en llamas.

La invasión rusa a Ucrania supuso una sacudida geopolítica, económica y social. A escasos días de que se produzca el segundo aniversario –el 24 de febrero–, la guerra ha dejado muchas lecciones en Europa: los tiempos en los que la guerra era cosa del pasado o de territorios lejanos han acabado y la Rusia de Vladimir Putin representa una amenaza para todo el espacio euroatlántico. Y es esta coyuntura en la que la Alianza ha encontrado una nueva razón de ser tras un periodo de "muerte cerebral", como la calificó el francés Emmanuel Macron.

Jens Stoltenberg: "Un ataque sobre la Alianza Atlántica tendrá una respuesta unida y firme"

Sus recientes declaraciones han desatado una cascada de reacciones, reproches e indignación. "La OTAN está preparada para defender a todos sus aliados. Un ataque sobre la Alianza Atlántica tendrá una respuesta unida y firme. Cualquier sugerencia de que los aliados no se defenderán mutuamente socava la seguridad de todos y pone a los soldados americanos y europeos en gran peligro. Espero que sea quien sea quien gane las elecciones, EEUU continúe siendo un aliado fuerte y comprometido", ha reaccionado Jens Stoltenberg, secretario general de la Alianza, en un comunicado inusual y publicado por varios medios.

"La OTAN no puede ser una alianza militar a la carta, no puede ser una alianza militar que dependa del humor del presidente de EEUU en ese momento. No perderé mi tiempo comentando ninguna idea tonta que surja este período de campaña", ha coincidido Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, anticipando que los nueve meses que restan para los comicios se anticipan al más puro estilo Trump. Fuentes aliadas rebajaban los temores un día antes de que se produjeran las polémicas declaraciones: "Me cuesta creer que un Trump 2.0 atente contra la cohesión de la OTAN".

Trump cree que Europa se aprovecha de Estados Unidos

Pero lo cierto es que el magnate ya enseña los dientes. Y su mandato previo demuestra que a veces solo ladra, pero otras, muerde. Hay algo que, en estos siete años, no ha cambiado. Por un lado, el republicano utiliza hipérboles y amenazas constantes para demostrar que es un negociador duro. Y por el otro, sigue obsesionado con el objetivo de Gales, que recoge que cada aliado debe invertir un 2% de su PIB en seguridad y defensa. España, en estos momentos, dedica un 1,3%, pero defiende que su contribución a la Alianza va mucho más allá siendo, por ejemplo, uno de los países que participa en más misiones. Ahora Trump ha llamado a los países que no alcanzan este umbral como "delincuentes". Cree que Europa se aprovecha de Estados Unidos. En su primera cumbre en Bruselas fue especialmente duro con Angela Merkel, por entonces canciller alemana, a la que acusó directamente de no pagar su parte.

"El lema de la OTAN, uno para todos, todos para uno, es un compromiso concreto. Socavar la credibilidad de los países aliados significa debilitar a toda la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ninguna campaña electoral es excusa para jugar con la seguridad de la Alianza", ha afeado a través de X Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ministro de Defensa polaco.

Donald Trump es un político impredecible que no cree en los pilares del orden multilateral. Y ello genera especial nerviosismo con la guerra en Ucrania en marcha –y la ayuda militar de su país congelada en el Congreso- y con la guerra en Gaza y la brutal intervención militar de Israel. Con los ataques acechando Kiev, Trump llegó a definir a Putin como "un genio". Recientemente, John Bolton, su antiguo asesor de seguridad nacional advirtió de que en un segundo mandato, Trump sacaría a Estados Unidos de la OTAN.