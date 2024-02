Donald Trump arrasa en los 'caucus' de Nevada y se impone en los de las Islas Vírgenes de EEUU

El expresidente estadounidense Donald Trump —cuyo mandato tuvo lugar entre 2017 y 2021— se alzó este jueves con la victoria en los caucus de Nevada. Esta victoria no ha sido nada inesperada ya que, desde el inicio del recuento de votos, The New York Times o The Washington Post, que cuentan con tecnología para estimar los resultados, ya lo daban como ganador con un 97,6% de los sufragios. Además, ganó en los celebrados en las Islas Vírgenes de EEUU, donde logró el 75% de los apoyos sin haber hecho campaña. La ejecutiva republicana aún no sabe si se reparten nueve o cuatro delegados en este territorio.

Trump: "Vosotros sois la razón por la que voy a hacer América grande de nuevo"

Tras haber salido exitoso en Iowa, Nuevo Hampshire, Nevada e Islas Vírgenes de EEUU, Trump cada vez está más cerca de proclamarse oficialmente como candidato para las elecciones presidenciales de noviembre, para lo que necesita 1.215 delegados. "Vosotros sois la razón por la que voy a hacer América grande de nuevo. A lo largo de cada caza de brujas, redada, acusación y arresto, nunca os fuisteis de mi lado. Siempre os amaré por eso. Soy la única persona que puede parar a Joe Biden", afirmó el expresidente al conocer su triunfo en Nevada.

Nevada, un 'caucus' diseñado para Trump

Nikki Haley, la exgobernadora de Carolina del Sur que compitió contra Trump en varios de los caucus ya celebrados, no pudo participar en Nevada porque lo hizo este martes en las primarias republicanas del mismo Estado y su partido estableció que los candidatos debían elegir entre una u otra cita. Se trataba de una estrategia diseñada a la medida de Trump para afianzar su hegemonía, ya que solo se encontró con un competidor: Ryan Binkle, un pastor de Texas poco conocido.

Durante décadas, Nevada celebró caucus pero, dado que ese tipo de votaciones provocaban cierto caos entre la ciudadanía, en 2021 se aprobó que las autoridades estatales debían organizar primarias cuando hubiera más de un aspirante. Sin embargo, la ley tenía un vacío legal porque no especificaba cómo el Partido Republicano podía asignar al ganador los 26 delegados de Nevada, así que el partido acabó cediendo ante las presiones de Trump para repartirlos en las votaciones.

Los votantes de Nevada respaldaron la opción de "ninguno de los candidatos" en las primarias del martes, lo cual aupaba aún más a Trump. De esta forma, a Haley solo le queda una oportunidad para ser nominada a las elecciones presidenciales: los caucus de Carolina del Sur que se celebran el próximo 24 de febrero.

La clave para las presidenciales

En Nevada, alrededor de 2,3 millones de votantes se registraron para votar. De este total, el 31% son demócratas, el 28 % son republicanos y el 34 % son independientes, según datos oficiales. Se trata de uno de los conocidos como estados bisagra en los que los candidatos del Partido Republicano y del Partido Demócrata cuentan con un apoyo similar.

En las últimas elecciones, Nevada cayó de lado demócrata por una ventaja de apenas el 3% de los votos. Así, desde el Comité Nacional Demócrata reaccionaron tras los caucus republicanos. "Sus derrotas consecutivas (de Trump) en 2016 y 2020 lo convirtieron en el primer republicano en décadas en perder el estado dos veces (...) No podrá escapar de convertirse en un tres veces perdedor", expresaron en un comunicado haciendo referencia a las presidenciales