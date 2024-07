El incierto futuro de Joe Biden: crece la presión para que replantee su candidatura en plena cumbre de la OTAN

El presidente estadounidense Joe Biden enfrenta una creciente presión para reconsiderar su candidatura de cara a ser reelegido. Las dudas surgen tanto dentro de su partido como fuera, por parte de importantes figuras que anteriormente le brindaron su apoyo. Una disyuntiva que se ha puesto de manifiesto durante la última cumbre de la OTAN en Washington, donde Biden no solo tuvo que lidiar con los desafíos internacionales, sino también con la acuciante división interna en el Partido Demócrata.

Nancy Pelosi, la expresidenta de la Cámara de Representantes, fue una de las primeras en expresar públicamente sus reservas. En una entrevista en el programa Morning Joe, Pelosi insistió en que Biden debe decidir pronto si se postulará nuevamente, subrayando que el tiempo apremia. Sus declaraciones reflejan un sentimiento compartido por varios legisladores demócratas que cuestionan si Biden es la mejor opción para enfrentar a Donald Trump en las próximas elecciones.

El actor George Clooney, conocido demócrata que ha recaudado millones para el partido, también retiró su apoyo a Biden en un artículo de opinión en The New York Times. Clooney elogió el carácter y la moral de Biden, pero expresó que la batalla contra el tiempo es insuperable para el actual presidente. "No vamos a ganar en noviembre con este presidente", sentenció Clooney, citando conversaciones privadas con congresistas y gobernadores que comparten su opinión.

Las encuestas recientes respaldan estas preocupaciones. Según los sondeos realizados por la web FiveThirtyEight, Trump supera a Biden con un 42,1% de las intenciones de voto, una ventaja de 2,1 puntos porcentuales. Números que, lejos de ayudar, han alimentado el debate sobre la viabilidad de su candidatura.

Biden, de 81 años, ha defendido su decisión de continuar en la carrera, a pesar de las críticas. En la cumbre de la OTAN, levantó el puño en señal de fortaleza cuando se le preguntó sobre el apoyo de Pelosi. Sin embargo, la preocupación por su desempeño en el debate del 27 de junio contra Trump, donde mostró signos de titubeo e incapacidad para concluir sus frases, ha intensificado la incertidumbre sobre su capacidad para liderar una campaña de manera efectiva.

El senador Peter Welch de Vermont, por su parte, se convirtió en el primer legislador de la Cámara Alta en pedir públicamente a Biden que se retire. En una columna en The Washington Post, Welch argumentó que Biden no es la mejor opción para vencer a Trump y pidió que se dé paso a líderes más jóvenes y energéticos. Esta declaración marca un punto de inflexión en la creciente deserción de figuras demócratas clave.

Mientras tanto, la vicepresidenta Kamala Harris, vista como una posible sucesora si Biden se retira, se dirigió a una multitud en Dallas, destacando la importancia existencial de las próximas elecciones. Su popularidad dentro del partido podría ser un factor decisivo si Biden decide finalmente no postularse de nuevo.

En medio de esta agitación, Biden ha recibido el respaldo del sindicato AFL-CIO, el más grande del país, reafirmando su apoyo al presidente. Un respaldo crucial, ya que los votos de los trabajadores sindicalizados fueron fundamentales para la victoria de Biden en estados clave en 2020. Sin embargo, la influencia de figuras como Pelosi y Clooney podría inclinar la balanza dentro del partido.

La cumbre de la OTAN, aunque centrada en cuestiones internacionales, no escapó al debate interno estadounidense. El presidente finlandés, Alexander Stubb, destacó que la relación entre Estados Unidos y la Alianza Atlántica permanecerá sólida independientemente de quién sea el próximo presidente, subrayando la importancia de los aliados europeos en la competencia global con China.

En este contexto, el desafío para Biden es inédito. Sus principales asesores planean informar a los demócratas del Senado en un almuerzo este jueves, intentando unificar el partido y reforzar el compromiso de derrotar a Trump. Además, si todo va bien, Biden ofrecerá una rueda de prensa, donde podrá demostrar que es capaz de responder con solvencia las preguntas que se le planteen. El presidente lleva sin dar una rueda de prensa en toda regla desde noviembre de 2022, cuando compareció en la Casa Blanca tras las elecciones legislativas de mitad de su mandato.