El ISIS enfrenta la derrota territorial final en la batalla del este de Siria

El ISIS enfrentaba el sábado la derrota territorial final en Siria cuando la fuerza militar nacional apoyada por Estados Unidos dijo que había cercado a los yihadistas en su último bastión cerca de la frontera iraquí, culminando cuatro años de esfuerzos para hacer retroceder al grupo.

Si bien la caída de Baghouz, un pueblo del este de Siria a orillas del río Éufrates, marcaría un hito en la campaña contra el ISIS, el grupo sigue siendo una amenaza, utilizando tácticas de guerrilla y manteniendo algunas tierras desoladas más al oeste.

Una serie de enemigos, tanto locales como internacionales, se enfrentaron al grupo terrorista después de que se declarara un "califato" moderno en 2014 en grandes extensiones de territorio tomado en ofensivas militares en Siria y la vecina Irak.

Miles de combatientes y seguidores del ISIS, que se habían retirado a Baghouz cuando el grupo fue expulsado gradualmente de esas tierras, desbordaron el pequeño grupo de aldeas y tierras de cultivo en la provincia de Deir al-Zor durante las últimas semanas.

Su evacuación retrasó el asalto final hasta el viernes por la noche, cuando el SDF dijo que había avanzado y no se detendría hasta que los yihadistas fueran derrotados.

"Esperamos que termine pronto", dijo a Reuters Mustafá Bali, portavoz de las Fuerzas Democráticas de Siria (SDF). Añadió que el SDF avanzaba en dos frentes con armas medianas y pesadas, y que tres de sus combatientes habían sido heridos hasta el momento. El SDF había dicho previamente que muchos de los yihadistas que quedaron en Baghouz eran extranjeros.

El comandante en jefe del SDF dijo el jueves que declararía la victoria dentro de una semana. Más tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le contradijo al señalar que el SDF había retomado el 100% del territorio que llegó a estar en manos del grupo terrorista.

Washington tiene alrededor de 2.000 soldados en Siria, principalmente para apoyar al SDF en la lucha contra el ISIS. Trump anunció en diciembre que retiraría todas sus tropas, pero la Casa Blanca tuvo que rectificar parcialmente el mes pasado y dijo que unos 400 efectivos se quedarían.

Alrededor de 40.000 personas de diversas nacionalidades han abandonado el territorio en los últimos tres meses mientras el SDF buscaba expulsar a los militantes del ISIS de la zona.

El número de evacuados que salían de Baghouz superó las estimaciones iniciales y un comandante del SDF dijo a Reuters el jueves que muchas de las personas que abandonaban el enclave se habían refugiado bajo tierra en cuevas y túneles. Una viuda indonesia de 27 años que salió el viernes dijo que le hubiera gustado quedarse en el territorio del EI, pero reconoció que las condiciones se habían vuelto insostenibles.

"No tengo dinero, no tengo comida para mi bebé, no tengo medicamentos, nada, así que debo salir", dijo a Reuters.