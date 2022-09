Italia, dividida en seis zonas para ahorrar más de 3.000 millones de metros cúbicos de gas a partir de finales de septiembre

Aunque todos los italianos están llamados a ahorrar más energía para afrontar este invierno; quienes vivan en las regiones más frías tendrán más tiempo de calefacción respecto a los habitantes de los territorios transalpinos con temperaturas más templadas. Con esta fórmula, el Gobierno del primer ministro Mario Draghi, actualmente en funciones, ya tiene listo su nuevo plan de ahorro energético que arrancará este mismo otoño; que prevé la división de Italia en 6 zonas climáticas en base a la temperatura media diaria y ahorrar así 3.200 m3 de gas en los próximos meses. Todo ello, en un contexto en el que a primeros de este mes de septiembre Italia posee reservas de gas por un total del 83%.

El plan italiano de ahorro energético pone especial atención ante "una eventual interrupción del suministro de gas por parte de Rusia" y se aplicará a finales de este mes septiembre a través de un decreto específico del ministro de Transición Ecológica, Roberto Cingolani. Según los medios italianos, citando fuentes oficiales del Ejecutivo itálico, se podrían ahorrar 5.300 millones de metros cúbicos de gas reduciendo la calefacción y obteniendo electricidad a través de otras energías alternativas.

Los puntos clave del ahorro de gas en Italia –país cuya energía eléctrica también está vinculada al volumen de importación de gas– será bajar la temperatura y el calendario de calefacción en todo el país y promover una serie de comportamientos generalizados, en hogares y oficinas, para llevar a cabo un menor gasto energético. Se bajará de 1 grado la temperatura de la calefacción tanto en los hogares, como en los puestos de trabajo; 19 y 17 grados, respectivamente. El calendario de calefacción, para todas las zonas climáticas, será reducido por un total de 15 días: 8 días al principio y 7 al final de la temporada de otoño-invierno. Además, y esto afectará a todas las regiones por igual, habrá una hora menos de calefacción al día.

El parámetro principal sobre el que se rige la división del país en 6 zonas son los denominados grados-día, la unidad de medida que interpreta la media de temperaturas de un determinado lugar. De las áreas en cuestión, en la zona A se encuentran las localidades más cálidas, con menos de 600 grados-día, en la B las que se encuentran aquellas en la franja entre 600 y 900 grados-día; en la C entre 900 y 1400, en la D entre 1400 y 2100, en la E entre 2100 y 3000; y en la F aquellos territorios con unos grados-día superiores a 3000, es decir, los más fríos.

La reducción de los tiempos de calefacción no afectará tanto a los territorios más fríos, cuanto a los más cálidos; en un contexto de ahorro energético donde todos tendrán que hacer el esfuerzo de emplear menos energía en general y menos gas en particular. El menor tiempo de calefacción a disposición de los italianos, en cualquier caso, no afectará a los hospitales y a las estructuras sanitarias.

En la zona A, como la isla de Lampedusa, en Sicilia; por ejemplo, la calefacción podrá permanecer encendida sólo 5 horas al día, del 8 de diciembre al 7 de marzo; en la zona B, 7 horas al día, del 8 de diciembre al 23 de marzo; en la zona C, 9 horas al día, del 22 de noviembre al 23 de marzo, en la zona D, 11 horas al día, del 8 de noviembre al 7 de abril; en la zona E, 13 horas al día, del 22 de octubre al 7 de abril; mientras que la zona F, como en los Alpes y en el sector Norte de los Apeninos, no habrá restricciones horarias de calefacción.

¿Cómo se organizarán los italianos para calentar sus hogares y puestos de trabajo este otoño-invierno? En Roma, por ejemplo, se podrá activar la calefacción en una franja de 11 horas al día, donde el calendario arrancará el próximo 8 de noviembre y hasta el 7 de abril del año que viene. En la norteña Milán, por ejemplo, ciudad donde de media hace más frío que en la capital italiana; la franja disponible será de 13 horas al día y cuyo calendario empezará antes, el 22 de octubre. Ejemplo radicalmente distinto el de Nápoles, en el Sur del país, que sólo tendrá 9 horas diarias disponibles y donde el calendario de calefacción empezará más tarde y acabará más temprano, del 22 de noviembre de este año hasta el 23 de marzo de 2023.

Un punto crucial, para el Gobierno italiano, es promover con fuerza una serie de comportamientos generalizados en la población: reducir la duración y la temperatura de las duchas, bajar el fuego de las cocinas al mínimo una vez alcanzados los puntos de ebullición, disminuir los tiempos de encendido de los hornos, emplear lavadoras y lavavajillas cargados plenamente, desenchufar dispositivos electrónicos una vez apagados.

El conjunto del plan de ahorro de gas del Gobierno italiano de Mario Draghi equivale a unos 8.200 millones de metros cúbicos de gas, así repartidos: 3.200 saldrán del ahorro de gas de los hogares (2.700) y de las empresas (500); 2.100 millones a la hora de apostar por otros combustibles, como el carbón (de forma limitada, hasta 2023), para generar electricidad; 2.700 millones procedentes de comportamientos individuales a "coste cero" y otros 200 millones a través de acciones que comportan antes inversiones iniciales.