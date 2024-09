Josep Borrell: "La calidad democrática de Venezuela no ha mejorado"

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, no se ha pronunciado sobre si Venezuela es una dictadura, a raíz de las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que han provocado una crisis diplomática con el país latinoamericano, si bien ha reiterado que las últimas elecciones han demostrado que la calidad democrática "no ha mejorado".

El máximo responsable de la diplomacia europea ha dicho que no va a entrar a comentar las palabras de la ministra. "Naturalmente sigo la política española, pero no creo que sea mi papel comentar las declaraciones de unos y de otros. Lo que sí es evidente es que estas elecciones han demostrado que la calidad democrática de Venezuela, que ya conocíamos antes, no ha mejorado", ha zanjado.

Así se ha expresado en una rueda de prensa desde la oficina del Parlamento Europeo en España, donde también ha confirmado que se reuniría con el opositor Edmundo González, con quien ha tenido un "contacto permanente", al igual que con el resto de la oposición, y ha recordado que le ha invitado al Consejo de Asuntos Exteriores.

Borrell ha defendido seguir apoyando a la oposición política, que está "en una situación complicada", pues el "régimen de Maduro" está "embarcado en una dinámica represiva que nos preocupa a todos" y de la que solamente "se puede salir a través de la presión internacional", especialmente la que pueden realizar los países latinoamericanos.

Respuesta al Partido Popular Europeo

Cuestionado por la petición del Partido Popular Europeo (PPE) para que el Parlamento Europeo reconozca a Edmundo González como presidente electo, el Alto Representante ha explicado que en "Derecho Internacional lo que se reconoce son estados" y no a sus presidentes.

"Venezuela es un estado reconocido. Se sienta en Naciones Unidas y seguimos reconociendo al estado de Venezuela, pero no reconocemos la legitimidad democrática de quien dice que ha ganado las elecciones sin demostrarlo", ha expresado sobre el Nicolás Maduro, quien se ha proclamado vencedor de los comicios.

Borrell también ha recordado que los reconocimientos son "una potestad nacional de los estados miembros". "La Unión Europea ni reconoce ni deja de reconocer [...] porque no tiene capacidad en Derecho Internacional. La tienen los estados miembros", ha reiterado.

"Los reconocimientos pueden tener un valor simbólico, pero desgraciadamente no cambian la realidad", ha apuntado, a la vez que ha insistido en que desde la Unión Europea no reconocen "legitimidad democrática" de Maduro.