Borrell dice que la UE no va a reconocer la victoria de Maduro en Venezuela sin un resultado electoral "verificable"

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha avanzado este viernes que la UE no reconocerá a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela hasta que no se entreguen y puedan ser verificadas las actas electorales. "Mientras no veamos un resultado que sea verificable no lo vamos a reconocer", ha recalcado el jefe de la diplomacia europea.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, por su parte, ya ha ratificado a Maduro como presidente, dando por buenos los resultados que difundió el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, aún no se han aportado los desgloses definitivos de las actas electorales, tal y como reclama la comunidad internacional.

En un encuentro con la prensa, Borrell ha insistido en que "todo el mundo tiene que poder constatar cuál es el resultado de una elección", algo que "todavía no se ha producido". "Prácticamente hemos perdido la esperanza de que se produzca", ha añadido

El alto representante de la Unión Europea ha afirmado que los 27 Estados miembros están intentando fijar una posición sobre el asunto y, si no se establece ahora, ha anunciado que la postura se determinará en el Consejo del Ministro de Exteriores de la próxima semana. "Nosotros seguimos diciendo que hay que probar este resultado electoral", ha dicho.

"De momento, no hemos visto ninguna prueba. Nadie ha visto las actas electorales que el Consejo Nacional Electoral debe enseñar para demostrar cuál es este resultado. Mientras no veamos un resultado que sea verificable, no lo vamos a reconocer", ha subrayado.

Desde España, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha apoyado la decisión de la UE y asegura que tampoco reconocerá la victoria de Maduro hasta que se publiquen las actas electorales de manera "íntegra y verificable". Fuentes del Ministerio encabezado por Albares han reiterado este viernes la posición manifestada "desde el primer momento" por el Gobierno español: reclamar "plena transparencia".

El Supremos de Venezuela confirma los resultados

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por magistrados afines al chavismo, confirmó este jueves los resultados oficiales de las elecciones del 28 de julio, que proclamaron a Maduro como ganador. Tanto dentro como fuera del país, ese proceso electoral ha sido señalado como fraudulento, lo que se ha traducido en protestas multitudinarias.

La oposición, que publicó las actas en Internet, afirma que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue el ganador por un amplio margen. Finalmente, la sentencia del Supremo venezolano concluye de manera "inequívoca e irrestricta" la revisión de las elecciones, después de que el propio Maduro solicitara este proceso.

Tras el fallo, González Urrutia ha instado al Consejo Nacional Electoral (CNE) a llevar a cabo un proceso de auditoría con observación internacional de los resultados.