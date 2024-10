Melania Trump sale en defensa del aborto: "Lo contrario es negar el control de la mujer sobre su cuerpo"

La ex primera dama de EEUU, Melania Trump, se ha pronunciado a favor del derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre sus cuerpos, un asunto que se encuentra en el centro del debate de la campaña electoral de cara a las elecciones del 5 de noviembre. Esta información fue revelada en un avance de su libro de memorias, que será publicado el 8 de octubre.



El diario británico The Guardian, que ha divulgado en exclusiva extractos del libro, subraya la postura definida de la ex primera dama respecto al aborto, la cual contrasta con la ambigüedad que ha mostrado su esposo, el expresidente Donald Trump, candidato presidencial republicano, sobre este tema durante la campaña electoral.



"¿Por qué alguien que no sea la propia mujer debería tener el poder de determinar lo que hace con su propio cuerpo? El derecho fundamental de la mujer a la libertad individual, a su propia vida, le otorga la autoridad de interrumpir su embarazo si lo desea", escribe en su libro, por ahora titulado Melania.

"Seguridad y consuelo" para las futuras generaciones

La opinión de Melania Trump se opone también a la de gran parte del Partido Republicano, que aboga por restringir o prohibir los derechos reproductivos de las mujeres. "Restringir el derecho de una mujer a elegir si interrumpir un embarazo no deseado es lo mismo que negarle el control sobre su propio cuerpo. He llevado esta creencia conmigo durante toda mi vida adulta", dice en su libro. Según la ex primera dama, la decisión de interrumpir un embarazo debería ser una prerrogativa de la mujer y su médico, basándose en un principio de "sentido común".



Además, en su escrito aborda las dificultades que enfrentan las mujeres que optan por interrumpir un embarazo y resalta la importancia del "conocimiento, la seguridad y el consuelo" para las futuras generaciones. "Cuando se enfrentan a un embarazo inesperado, las mujeres jóvenes experimentan frecuentemente sentimientos de aislamiento y estrés", escribe.



Donald Trump, el presidente "más provida" de EEUU

Después de haberse declarado en una ocasión como el presidente "más provida" en la historia de EEUU y de acusar erróneamente a los demócratas de respaldar el aborto "después del nacimiento", Donald Trump, a través de su equipo de campaña, ha manifestado que no está a favor de una prohibición total de la interrupción legal del embarazo en el país y que acepta ciertas excepciones.



Hace una semana, Melania Trump otorgó la primera entrevista en dos años a la cadena estadounidense Fox. En esta conversación, defendió la gestión de su esposo durante su mandato en la Casa Blanca entre 2017 y 2021, afirmando que el país necesita que Trump regrese a la presidencia. Según su opinión, el historial del presidente Joe Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris, actual candidata demócrata, "habla por sí solo" y "no de una buena manera".