La llegada de más de 400 migrantes y refugiados a las costas en la mañana de este domingo levanta las sospechas entre los locales de que el Gobierno turco está permitiendo, o incluso favoreciendo, la movilidad de los migrantes.

Con los primeros rayos de sol han comenzado a llegar "embarcaciones" a distintos puntos de la isla. La información oficial difundida ya en distintos medios griegos habla de 400 personas. A las 3 de la tarde, al menos 12 zodiacs han conseguido llegar a la costa: dos de ellas a la zona norte de la isla, la más habitual, y el resto a la zona más próxima al aeropuerto y Mitilini, la capital de Lesbos. Se espera que en las próximas horas, aprovechando el buen tiempo, sigan llegando más.

Según se sucedía la llegada de lanchas a las costas, en las primeras horas de la mañana la información empezaba a llegar a los ciudadanos locales. La primera reacción –sobre las 11– de algunos de ellos ha sido empezar a cortar los accesos a Moria. Su principal objetivo es bloquear la llegada de más personas al campo de refugiados. Entre los protestantes, en su mayoría vecinos de Moria, se encontraban un grupo de ultraderecha. Este grupo, aunque estaba lejos de ser mayoritario, era el que más ruido hacía y el que marcaba el ritmo de la protesta. Han obligado a los periodistas a dejar las cámaras bajo la amenaza de romperlas allí mismo. En la principal vía de acceso al campo de refugiados han conseguido bloquear la entrada del primer autobús de migrantes recién llegados.

Al mismo tiempo, comenzaba a llegar a oídos de algunos de estos manifestantes que muy cerca, en el puerto de Zerni, una lancha con migrantes y refugiados había perdido su motor y estaba siendo remolcada hasta el puerto. Algunos vecinos de la localidad y una parte del grupo de ultraderechistas que bloqueaban los accesos a Moria se han desplazado al puerto. Es en este momento cuando se han vivido los momentos máxima tensión. Cuando la embarcación estaba a punto de tocar tierra un grupo de personas han empezado gritar y a insultar a los migrantes. Gritos de "Go to Turkey", "Go come back", "Go to Erdogan" o "Exo, exo" ("fuera, fuera", en griego) a gente –entre ellos bastantes niños- que se encontraba exhausta después de muchas horas a la deriva.

El gran número de personas que ha llegado hoy a Lesbos hace aumentar las sospechas entre la población local de que Turquía ha empezado a hacer la vista gorda y a permitir que refugiados y migrantes se embarquen con relativa facilidad hasta sus costas. En contraposición, algunos de los recién llegados que hemos podido entrevistar en sus llegadas negaban que hubiese algún cambio de actitud de la Policía turca en las últimas horas.

Con un campo de refugiados con capacidad para algo más de 3.000 personas en el que ya malviven más de 20.000, la ambigüedad de Turquía respecto a la apertura de sus fronteras en los últimos días, la falta de soluciones del Gobierno griego y las llegadas, que parecen ir en aumento, los problemas no dejan de crecer en Lesbos.