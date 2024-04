Miles de personas se manifiestan en Estambul para exigir a Erdogan el envío de ayuda humanitaria a Gaza

En una mano, la bandera de Turquía, y en la otra, la de Palestina. Así, una comitiva de más de mil personas ha salpicado de verde, rojo y blanco el centro de la ciudad de Estambul (Turquía) en apoyo al pueblo palestino y en protesta por el bloqueo del Gobierno de Recep Tayyip Erdogán a la salida de los barcos de Flotilla de la Libertad. La expedición tenía planeado zarpar desde Estambul hacia la Franja de Gaza este domingo 21 de abril con el objetivo de romper el bloqueo naval impuesto por Israel a los palestinos y hacer llegar 5.000 toneladas de ayuda humanitaria a la población gazatí.

"Los barcos ya están listos", han asegurado desde la organización. Sin embargo, de momento la carga espera en tierra. También lo hacen las decenas de políticos, activistas, juristas y periodistas llegados de todos los rincones del mundo y que desde hace días llenan los hostales del barrio de Fatih, en Estambul, dispuestos a escoltar la ayuda humanitaria en un buque de pasajeros.

Entre ellos se encuentra Ada Colau, alcaldesa de Barcelona entre 2015 y 2023, Nicolás Sguiglia, concejal de Podemos en Málaga, y Martina Velarde, diputada de la formación morada por Granada en el Congreso de los Diputados. También se encuentra en Estambul Jaume Asens, exconcejal de la ciudad condal y cabeza de lista de Sumar en las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Asens, sin embargo, no se unirá a la flota. "Estoy segura de que lo conseguiremos, de que romperemos ese bloqueo criminal, y de que veremos una Palestina libre, porque la causa palestina es la causa de la humanidad", ha afirmado Ada Colau ante los manifestantes. La ex alcaldesa ha encabezado la marcha junto a los cargos instituciones de Podemos y a miembros de las diferentes organizaciones que componen la Flotilla de la Libertad.

La manifestación ha sido convocada por dicha plataforma y por la Fundación IHH, de corte islámico, con un amplio apoyo entre la sociedad turca. Esta organización ha sido, de hecho, la que ha recaudado la ayuda humanitaria y financiado la expedición marítima.

Entre los manifestantes, las consignas internacionales de "Free free Palestine" (Libre, libre, Palestina) y "From the river to the see, Palestine will be free" (Desde el río hasta el mar, Palestina será libre) se han mezclado con "Allahu akbar" (Alá es grande). También con los abucheos a las fuerzas policiales que protegían las cadenas de comida estadounidense como Burguer King. "La mayoría de los turcos apoyamos a Palestina, porque somos musulmanes", ha explicado a Público una ciudadana turca. "Si nuestro Gobierno nos dijera que tenemos que ir a la guerra a Gaza, iríamos". Independientemente del vector religioso, la sociedad turca apoya de manera masiva al pueblo palestino: sólo un 3% de su población se declara pro Israel, según una encuesta de Metropoll.

Arreglos técnicos y presiones internacionales

Nadie parece poder explicar claramente los motivos por los que la expedición marítima aún no ha salido. Desde la Flotilla de la Libertad alegan arreglos técnicos imprescindibles para que los barcos puedan navegar, aunque también reconocen que las presiones internacionales están dificultando que estos zarpen del puerto turco. El boca a boca entre los participantes en la expedición da cuenta de que son las presiones externas, realmente, el principal escollo con el que se está encontrando la comitiva.

Sin embargo, ninguna voz se atreve a concretar oficialmente en qué consisten dichas presiones. En los corrillos, las hipótesis son muy diversas, incluso contradictorias, aunque todas ponen en el centro la cuestión diplomática. Desde la organización afirman con contundencia que más temprano que tarde, "los barcos saldrán". Esa sí es una sensación compartida por el grueso de los participantes de la Flotilla.

A 700 kilómetros, el relato de Israel es el opuesto. Tel Aviv espera que la misión se posponga indefinidamente, según ha recogido The Times of Israel. Desde la organización española Rumbo a Gaza, restan importancia a estas informaciones y explica que es el discurso recurrente de Israel en los días previos a la salida de las expediciones.

Según informó el Washington Post, el canal israelí N12 ha asegurado que Israel ha iniciado "los preparativos de seguridad", que incluirían incluso la toma del control de la flotilla. El medio estadounidense también ha recogido que, de salir, los barcos podrían encontrarse con los buques de guerra estadounidenses estacionados frente a las aguas de Israel. Por su parte, EEUU ha pedido a sus ciudadanos que no se embarquen en la Flotilla.

"No sé qué están planeando los estadounidenses, desde luego tienen muchos más barcos y más grandes que nosotros" ha explicado a Público Ann Wright, veterana del ejército estadounidense y una de las cabezas más visibles del movimiento Flotilla de la Libertad. "Pero solicitamos a EEUU que detenga el genocidio del que está siendo cómplice, y demande a Israel parar la guerra y permitir hacer llegar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza".

De momento, la salida de la flota se juega en el terreno diplomático y todos los estados involucrados tratan de jugar sus cartas de cara a su población. Del lado turco, impedir la salida de los barcos podría impactar negativamente en la imagen de Erdogán, cuyo liderazgo ha empezado a acusar cierto deterioro después de más de diez años de gobierno autocrático.

La formación política que lidera, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), fue derrotado en elecciones municipales del pasado 31 de marzo frente a los socialdemócratas del Partido Republicano del Pueblo (CHP). Los islamistas perdieron el gobierno de algunas de las ciudades más importantes del país, como Ankara, y aumentaron la distancia con el CHP en aquellas que ya estaban bajo control socialista, como Estambul. Esta sería una oportunidad para el presidente turco de contentar a sus votantes.

Más allá de la incertidumbre en lo relativo a la salida de los barcos, el apoyo del Gobierno turco a Palestina, especialmente a Hamás, es firme. Erdogan ha recibido en Ankara este 21 de abril a su líder, Ismail Haniye, donde han hablado de la necesidad urgente de un alto al fuego en la Franja de Gaza, de la conformación de un Estado palestino y el envío de ayuda humanitaria a la región.