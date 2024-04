Martina Velarde: "La Flotilla de la Libertad muestra que hay mucha gente de muchos sitios contra el genocidio palestino"

¿Hace falta mucho valor para enrolarse en una flotilla por la libertad que llegará a una zona en plena guerra?

Viendo las noticias todos los días, quien está teniendo valor es el pueblo palestino ante el genocidio que se está televisando y estamos viendo. Desde luego, no es un viaje fácil, pero creemos que en un momento como este que haya barcos con activistas, con una ayuda civil para romper el asedio a Gaza, que eso se visibilice, es muy importante.

Que no tengamos solo palabras, sino que también estemos ahí haciendo acciones coordinadas. Sobre todo porque entendemos que este tipo de acciones demuestran que es absolutamente posible y también necesario en temas de derechos humanos que haya acciones colectivas.

¿Qué puede aportar esta expedición marítima en unos momentos tan difíciles en Gaza?

El objetivo principal es llevar las 5.500 toneladas de ayuda humanitaria, sanitaria, alimentaria... Pero, aparte de eso, la Flotilla de la Libertad puede aportar una visibilización del genocidio en un momento en el que la comunidad internacional está mirando hacia otro lado y, sobre todo, servir para paliar la hambruna que hay en toda la Franja de Gaza, donde están matando de hambre literalmente al pueblo palestino.

Nos llegan los datos de los expertos que dicen que el hambre y las enfermedades van a terminar costando más vidas que los asesinatos de los bombardeos.

Hoy también nos hemos levantado con una noticia de Naciones Unidas que dice que hay 19.000 niños y niñas que han quedado huérfanos tras el asesinato de sus madres. Así que la ayuda que necesitan es absolutamente urgente. Es el momento también de visibilizar con esta flotilla que hay muchísima gente en todos lados en contra del genocidio, del asedio y la ocupación ilegal de Israel en Palestina.

¿Y qué aporta que una diputada, un cargo político como usted, forme parte de una acción como esta, organizada por la sociedad civil?

Creo que podemos aportar ciertas garantías al resto de pasajeros, aunque ya sabemos que garantías en un viaje de estos no hay ninguna. Pero también pretendemos que la sociedad civil entienda que Podemos es una herramienta, como lo ha sido siempre, que nació en las calles y seguimos la lucha en las calles y haciendo activismo desde todos los sitios.

Aunque tengamos cargos institucionales, no olvidamos de dónde venimos y pisamos suelo. Y como políticas y como políticos tenemos la obligación de denunciar el bloqueo de Israel. Tenemos que decirle a la comunidad internacional que no puede mirar para otro lado.

¿Por qué la comunidad internacional aún no se ha puesto de acuerdo sobre lo que está pasando en Gaza para detener la hambruna, la masacre de civiles, de miles de niños?

No lo entendemos y lo que no puede ser es que la comunidad internacional esté permitiendo esto y se niegue a sancionar a Israel y a desafiar sus políticas genocidas.

Además, Israel tiene que acatar la sentencia de la Corte Internacional de Justicia que en marzo ordenó medidas, que Israel está obligado a cumplir las convenciones internacionales y garantizar la seguridad de los palestinos en la Franja de Gaza, que las fuerzas israelíes dejen de impedir mediante cualquier acción la entrega de ayuda humanitaria que se necesita urgentemente.

Ese fallo no solo obliga a Israel, sino también al resto de los estados a actuar para prevenir y detener el genocidio. Así que los gobiernos tienen que asumir su parte y actuar ya.

La secretaria general de Podemos en Andalucía, Martina Velarde. — Podemos

Para usted, por tanto, lo que está sucediendo en Gaza es claramente un genocidio.

Absolutamente, es una limpieza étnica: hay casi 36.000 personas asesinadas. Se está dejando morir de hambre y de sed a la gente y eso podría ser una cifra aún mucho mayor de muertos. Hay una vulneración continuada de los derechos humanos de los palestinos.

¿Qué opina de la posición del Gobierno español en esta guerra?

Las declaraciones de intenciones, de queremos la paz, no sirven absolutamente de nada cuando estás gobernando. Hay que poner medidas. Desde Podemos siempre lo hemos hecho. Presentamos una iniciativa con medidas muy concretas sobre esta cuestión.

Llevamos repitiendo desde hace muchísimo tiempo qué es lo que se debería hacer para el alto el fuego, las relaciones diplomáticas, que no haya compra y venta de armas a Israel... Queremos hechos por parte del Gobierno y que se cumpla, por ejemplo, lo que ha dictaminado la Corte Internacional de Justicia.

¿No es suficiente, entonces, el reconocimiento del Estado de Palestina que está promoviendo el Gobierno español?

El Partido Socialista hace años que lleva diciendo que va a hacer esta declaración. Y no lo ha hecho todavía. Estamos totalmente de acuerdo con eso, pero entendemos que no es suficiente.

Estamos viendo cómo se incumplen continuamente las obligaciones que corresponden al Estado de Israel en virtud de lo dispuesto en la Convención por genocidio y se está impidiendo la entrega de ayuda humanitaria. Ante esto, la comunidad internacional puede hacer muchísimo y España tiene que posicionarse.

Su formación defiende que hay que romper relaciones con Israel e imponerle severas sanciones.

Exacto. Aunque lo primero de todo es lograr un alto el fuego permanente y que Israel desbloquee la entrada de los convoyes humanitarios por vía terrestre. Y lo que hemos estado reivindicando durante años, durante décadas, ahora tiene que hacerse aún con más fuerza, porque hay un genocidio, hay un asedio y una ocupación israelí. Por eso entendemos que acciones como esta demuestran que se pueden hacer cosas con acciones colectivas más allá de lo que están haciendo los propios gobiernos.

¿Cuál es la diferencia de esta guerra con la de Ucrania, con la invasión de Rusia que tanto rechazo ha causado en Europa?

Unos son blancos con los ojos azules y otros, no. Lo que no se entiende, si somos objetivas, es que sí, que Putin es el peor, todo lo que está haciendo, pero, sin embargo, lo que estamos viendo en directo [en Gaza] no es ya una guerra, es un genocidio.

Un país que está masacrando, bombardeando a miles y miles y miles de civiles, de niños, destrozando hospitales, y no dejando que llegue toda la ayuda humanitaria para que así se mueran de hambre. Lo fundamental, además, es que Israel tiene el apoyo de EEUU. Si Israel sigue pudiendo hacer lo que hace es porque tiene detrás la inestimable ayuda del Gobierno de Biden.