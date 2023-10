Sandra Barrilaro, integrante de Rumbo a Gaza: "Israel tiene un plan para vaciar la Franja"

Sandra Barrilaro (Bilbao, 1960) ha enfocado su carrera en fotografiar y defender los derechos humanos en Oriente Próximo. Fue una de las 13 mujeres que, a bordo del barco Zaytouna-Oliva de la Flotilla de la Libertad, puso rumbo a Gaza en 2016 para romper e l bloqueo que desde 2007 ejerce Israel sobre su población. En esa embarcación iban también Ann Wright, Marama Davidson y la premio nobel de la Paz, Mairead Maguirre, entre otras. Su lucha e implicación por los derechos del pueblo palestino le valió el Premio Jerusalén de la Asociación de la Comunidad Hispano Palestina "Jerusalén" en 2016.



Durante la entrevista, y en plena escalada de violencia de Israel sobre la Franja de Gaza, recuerda que tiene grandes amigos palestinos y palestinas con los que apenas puede contactar. Le han dicho que no tienen manera ni de comunicarse, ni de refugiarse y que, por favor, rece por ellos y ellas. Barrilaro mantiene una voz queda pero firme. Su preocupación es latente.

Israel da 24 horas a los gazatíes para que abandonen el norte de la Franja ante una invasión del territorio, ¿cómo lo valora?



Lo valoro como toda la operación, un terror. El terror de la entrada por tierra después de haber bombardeado y de seguir bombardeando. Lo que van a hacer es lo que hace siempre Israel en Gaza o en los campos de refugiados como Nablus o Jenin. Entrar con los tanques y arrasar, matar y matar, o sea, no sé exactamente lo qué va a pasar, pero seguro, el terror para la población de Gaza.



Hemos repasado varios momentos a lo largo de la historia de los picos de violencia y las distintas operaciones que ha hecho Israel. ¿Cree que este será un punto de inflexión? ¿Se elevará la crudeza?



Eso es lo que dicen todos los analistas. En dos días ha habido el mismo número de muertos asesinados que en 2014: 1.500. Eso en dos días y esto se va a prolongar. Y es que el nivel de destrucción de dos días es brutal, ya lo fue en 2014 y en otras operaciones, pero es que ahora se están superando. Es el principio último de Israel, la venganza y arrasar. Quieren acabar con los gazatíes y con la población palestina en general.



Los argumentos que expone Israel cada vez que formula una operación de este tipo es que Hamás ha hecho un ataque.

¿Siempre es así?



Ellos dicen que esto les ha tomado por sorpresa pero no lo tengo tan claro, porque conociendo lo que es Gaza, conociendo cómo es esa valla que ni campesinos ni la población de Gaza se pueden acercar a 200 metros, incluso en algunas zonas a 500 metros, y que hayan derribado o atravesado esa valla por 30 puntos, ni más ni menos…



Esa valla es quizás el sitio más vigilado de la tierra. Lo pongo en duda porque sabemos los problemas que está teniendo Netanyahu con su población interna. Esto lo que ha hecho es unir al pueblo israelí contra un enemigo común. Es una de las tácticas habituales de Israel y de otras potencias. Israel nunca necesita un pretexto. Desde antes de crearse el Estado de Israel, estaba cometiendo matanzas contra la población palestina.



Cuando se produjeron las manifestaciones de la Gran Marcha del Retorno entre 2018 y 2019, Israel también las atacó a sabiendas de que era un movimiento mayoritariamente pacífico.



Las marchas de retorno fueron manifestaciones de civiles pacíficos, desarmadas. Durante esas marchas, el primer día creo que asesinaron a 80 personas. El ejército israelí había apostado tiradores de élite en uno de los pasos fronterizos contra la población. En los viernes que duró esa marcha mataron a un montón de personas y dejaron a muchísimas personas lisiadas.



El paso de Rafah por donde podrían huir los palestinos, lo controla Egipto pero Israel lo ha destruido. ¿Cuál es el papel de Egipto en el conflicto?



Pues es cómplice. Egipto desde el primer momento se ha aliado con Israel y es la única vía de escape que tiene la población de Gaza, el paso de Rafah. Egipto no permite que salga gente que necesita tratamientos sanitarios de emergencia fuera de la Franja. No permite que salgan chicos o chicas que tienen una beca Fulbright o becas de este tipo.



Yo atravesé ese paso, la única vez que he podido entrar, en plena revolución egipcia porque tenían el país patas arriba y ahí hubo una apertura muy grande, pero normalmente eso está muy cerrado, entra y sale la gente a cuentagotas.

Sandra Barrilaro durante la entrevista con 'Público'. — Jaime García-Morato

Israel invita a huir a los palestinos y antes, en casos extremos -sanitarios, por ejemplo- se suponía que podían negociar una salida. Pero, ¿esto es así?



Eso es falso. Lo que decía Netanyahu de: "poneos a salvo, buscad un sitio a salvo". Eso es mentira. Eso es propaganda. Es una hipocresía. Es un insulto. Es un nivel de cinismo y de sadismo tremendo. La gente en Gaza no puede huir.



¿Qué busca entonces el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu?



Netanyahu, además de ser un extremista, se ha aliado con unos partidos aún más extremistas, fascistas declarados. Él tiene una guerra interna brutal con su propia población. Entonces a él le viene de maravilla. Estos ataques contra la población Palestina sirven para crear conexión en torno a un enemigo común.



¿Estamos asistiendo en directo a un exterminio de la población palestina?



Llevamos con una limpieza étnica desde 1947, cuando Naciones Unidas realiza la partición de la Palestina histórica y comienzan las bandas armadas terroristas a atacar a la población palestina para ir limpiando el territorio del futuro Estado de Israel de población autóctona.



El 15 de mayo del 48, cuando decide unilateralmente Israel declarar el Estado de Israel, hubo una matanza tremenda, la Nakba. Si entonces tenía la Palestina histórica, 1.200.000 personas más o menos, 750.000 personas fueron desplazadas. Tuvieron que huir de sus casas, de sus territorios, de todo. Eso es una limpieza étnica, no lo digo yo, lo dicen los historiadores israelíes como Ilan Pappé. Israel quiere que desaparezca la población palestina.

Desde que en 2007, Israel impuso el bloqueo sobre Gaza, ha habido intentos de romperlo. Uno de ellos, las Flotillas de la Libertad. Usted estuvo en una.

Sí, yo participé en 2016 en lo que fue el barco de mujeres a Gaza, Women's boat to Gaza, pero previamente, hubo intentos de Free Gaza Movement, que eran pequeños barcos que salían desde Chipre, que está muy cerquita de las costas de Gaza, con ayuda humanitaria. Ahí, como eran los comienzos del bloqueo, pasaron algunos barcos.



En 2010 se creó la Coalición Internacional de la Flotilla de la Libertad y ahí empezó una flotilla en la que iban varios barcos navegando por el Mediterráneo hasta Gaza. Uno de ellos fue el Mavi Mármara. Era un barco turco de pasajeros con capacidad para 700 personas. Entre ellos había varios premios Nobel y el viaje se saldó con un asalto violentísimo en aguas internacionales, siempre ocurren en aguas internacionales, de la Armada israelí.



Asesinaron en ese momento a nueve personas, todos turcos, o sea, sabían a por quién iban. Otro de ellos murió posteriormente y hubo unos 50 heridos de diversa gravedad. Además, todos estos viajes se han saldado con asaltos en aguas internacionales, con el secuestro de los activistas que son llevados a Israel o encarcelados y deportaciones.

Sandra Barrilaro posa después de la entrevista con 'Público'. — Jaime García-Morato

¿Qué le reprocha a la comunidad internacional? ¿Y a la Unión Europea?

A la llamada comunidad internacional, que al final ya sabemos la franja del mundo en la que está esta comunidad internacional, lo que le reprocho es la complicidad. El bloqueo de Gaza fue impuesto por Israel con la complicidad de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Rusia, incluso Naciones Unidas. La complicidad ante un castigo colectivo contrario a la legalidad internacional, como dice la cuarta Convención de Ginebra.



Para la Unión Europea, Israel es un socio preferente. Le compramos armamento, no paga aduanas, no paga aranceles, participa en Eurovisión, en todas las ligas deportivas… Es considerado uno de los nuestros. De hecho, la creación del Estado de Israel es una cuestión colonial. Nuestra propia propaganda dice que es la única democracia en Oriente Medio y no un Estado ocupante que no entra dentro de lo que se supone que es una democracia.



¿Qué más puede hacer la comunidad internacional? Hay un movimiento de boicot de sanciones a Israel, que es lo que funcionó con Sudáfrica. Costó, pero es lo que funcionó. ¿Por qué no se le aplica a Israel? Porque no interesa.

¿Y el Gobierno de España?



Somos cómplices. En España la causa palestina tiene mucha fuerza. De hecho, los palestinos y las palestinas consideran a España un país con población amiga, solidaria con la causa palestina. En la sociedad existe esta solidaridad pero nuestros gobiernos siguen siendo cómplices. Nunca he escuchado a ningún Gobierno español pedir que se levante el bloqueo de Gaza.



La Unión Europea parece que mantendrá, tras la oposición de varios países, entre ellos, España, la ayuda a Palestina.



La Unión Europea y nuestro país dan muchísima ayuda a Palestina. Se construyen hospitales, escuelas y se mantiene a la población pero llega Israel y lo bombardea, lo destroza. Sistemáticamente. Nuestro país jamás ha pedido que se le resarce esa inversión ni le ha levantado la voz a Israel. Nos cubrimos la conciencia pero seguimos permitiéndolo.

Sandra Barrilaro habla con 'Público' en la redacción de este diario. — Jaime García-Morato

¿Tiene alguna esperanza de un cambio por parte de Israel para frenar la ofensiva?



No tengo esperanza de que haya un cambio. Israel no va a cambiar. Básicamente porque tiene el apoyo de Europa y de Estados Unidos. Y además porque le va bien, le funciona. Desde el primer viaje que hice a Palestina lo vi claro. El único cambio posible, la única solución de esto es que hubiera fisuras en la sociedad israelí, humanidad hacia los palestinos y las palestinas. Tal y como está planteado, con la geopolítica actual, no lo veo, no lo veo para nada.



Israel ya tiene tiene un plan trazado con Trump para vaciar Gaza. Esa es la intención, vaciar Gaza. Y va más allá. Vaciar Cisjordania también de población palestina. De hecho, el territorio que les han dejado a lo largo de estos 75 años es irrisorio. Es un paso más.