Qué se sabe sobre la muerte de Alexéi Navalni

La muerte de Alexéi Navalni en una prisión rusa, hecha pública este viernes, deja en este momento más incógnitas que certezas. Se desconocen muchos detalles sobre sus últimos meses de vida del principal opositor a Vladímir Putin y también las circunstancias exactas de su muerte. Incluso, según el rotativo The New York Times, "el paradero de su cuerpo no está claro".

Murió en la prisión 'Lobo Polar'

Navalni , de 47 años y dos hijos, murió en la penitenciaría IK-3 en Rusia, en el Ártico, adonde fue trasladado en diciembre tras anunciar una campaña contra la reelección de Putin en las elecciones previstas para marzo.

Falleció "repentinamente" el pasado viernes en la prisión "Lobo Polar", dijeron los servicios penitenciarios de Rusia, según recoge la agencia Efe.

El Servicio Penitenciario Federal del distrito autónomo de Yamalia-Nenetsia anunció el viernes la muerte de Navalni, que se encontraba cumpliendo una pena a 19 años de cárcel por "extremismo", tras "encontrarse mal durante un paseo", recoge Europa Press.

Su madre, Lyudmila Navalnaya, recibió el certificado de defunción de Navalni de manos de los funcionarios de prisión, dijo su portavoz Kira Yarmysh en X.

Los relatores de la ONU habían informado en varias ocasiones de que las condiciones en las que se encontraba detenido Navalni podían constituir tortura y malos tratos, y habían hecho llamamientos urgentes para su liberación, teniendo en cuenta el deterioro de su salud y la negativa a darle atención médica, recoge Efe.

Su equipo asegura que fue asesinado

Según su equipo fue asesinado: "Alexei Navalni fue asesinado. Su muerte se produjo el 16 de febrero a las 14:17 hora local, según el mensaje oficial enviado a la madre de Alexéi", ​​dijo Yarmysh.

Su madre llegó el sábado por la mañana a la prisión del Ártico. Navalnaya lo había visto por última vez en la penitenciaría del Ártico ruso durante una visita el lunes. "Estaba sano y feliz de estar vivo", escribió el viernes la madre del político en Facebook, recoge Efe.

Yulia Navalnaya, la viuda de Navalni, ha acusado a las autoridades rusas de ocultar el cadáver del activista y de esperar a que desaparezcan los rastros del agente nerviosos Novichok de su cuerpo. "Vladímir Putin mató a mi marido", dijo, según recoge El País.

El cuerpo ¿en Salejard?

"Un trabajador de la colonia (penal) ha informado de que el cuerpo de Navalni está ahora en (la ciudad de) Salejard. Ha sido trasladado por investigadores del Comité de Investigación. Ahora están realizando una 'investigación' con él", había añadido Yarmish el sábado.

La portavoz de Navalni exigió entonces que el cuerpo del opositor fuera "entregado a su familia de inmediato".

Yarmish publicó además que la madre de Navalni y su abogado habían "llegado al depósito de cadáveres de Salejard". El mensaje publicado en X viene acompañado de una fotografía del edificio.

"Está cerrado, pero la colonia les ha asegurado que está operativo y que el cuerpo de Navalni está allí. El abogado ha llamado al teléfono que está en la puerta. Le han dicho que es el séptimo que llama hoy. El cuerpo de Alexéi no está en la morgue", relató.

Los relatores de Naciones Unidas exigieron una investigación sobre las circunstancias de la muerte, incluida una autopsia realizada por expertos independientes desconectados del Estado.

Biden y otros apuntan a Putin

La oposición rusa y los medios independientes, así como numerosos países occidentales, han acusado a Putin de ordenar el asesinato de Navalni, el principal enemigo interno del Kremlin durante los últimos 15 años.

Moscú ha negado su implicación en la muerte del opositor. Y ha declarado que las afirmaciones en Occidente de que Putin es responsable son inaceptables.

"La muerte de Navalny puede constituir una privación arbitraria del derecho a la vida y sirve como recordatorio del drástico deterioro de los derechos humanos en Rusia", dijeron expertos de la ONU en un comunicado conjunto.

Yulia Navalnaya sigue adelante

Yulia Navalnaya, anunció este lunes que tiene la intención de seguir con la lucha de su marido. "Seguiré con el trabajo de mi marido, seguiré luchando y no voy a rendirme", dice en un mensaje colgado en el canal oficial de Alexei Navalni. "No tengo miedo, así que nadie debe tenerlo", agrega, según recoge la cadena Ser.

"Te insto a que estés a mi lado. Te pido que compartas la rabia conmigo. Rabia, ira, odio hacia quienes se atrevieron a matar nuestro futuro", afirma. "Somos valientes y queremos vivir en nuestro país de otra manera, recuperar la libertad de expresión y tener unas elecciones justas", remacha Navalnaya.