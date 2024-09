Un Nissan, una AK-47 y un sospechoso detenido: esto es lo que se sabe del segundo intento de asesinato a Trump

El expresidente y candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, ha sufrido este domingo un nuevo intento de asesinato, el segundo en dos meses. Esta vez ha tenido lugar en las inmediaciones de su propio campo de golf, el Trump International Golf Club de West Palm Beach, en Florida. El FBI ha detenido a un hombre armado con una AK-47 y el magnate ha comunicado que se encuentra a salvo.

Los hechos han sucedido en torno a las 13.30 horas (19.30 horas en España) de este domingo en el campo de golf de Trump, que se encuentra a tan solo 15 minutos de su residencia en Mar-a-Lago. Los agentes del FBI rastreaban la zona un hoyo por delante Trump cuando han encontrado un rifle sobresaliendo entre los arbustos.

El cuerpo de seguridad ha abierto fuego y el presunto atacante ha huido en un coche Nissan de color negro, dejando detrás el arma, dos mochilas y otros objetos. La Policía lo ha detenido mientras conducía en el condado de Martin, a unos 61 kilómetros del campo de golf.

Donald Trump: "Nada me frenará, no me rendiré nunca"

El ultraderechista ha salido ileso del probable ataque, ya que el tirador ha abandonado el campo de golf antes siquiera de abrir fuego. En un comunicado, ha agradecido la preocupación y los buenos deseos que ha recibido. "Hubo disparos en mis inmediaciones, pero antes de que los rumores empiecen a descontrolarse, quería que escucharais esto primero: ¡Estoy a salvo y bien!", ha expresado Trump en un comunicado. "Nada me frenará. No me rendiré nunca", ha concluido.

El sospechoso: Ryan Routh

Los medios han adelantado la identidad del presunto atacante, Ryan Wesley Routh, un hombre de 58 años con antecedentes. El sospechoso ha comparecido este lunes ante un tribunal federal de West Palm Beach. Ha acudido esposado y con un uniforme de reo.

Routh, natural de Hawái, ha sido acusado de cargos federales relacionados con armas de fuego. Según sugieren los perfiles encontrados con su nombre, varios medios señalan que parece un ferviente partidario de Ucrania en la guerra contra Rusia y podría haber tratado de reclutar soldados. De acuerdo con los medios locales, el presunto tirador fue condenado en 2002 por tener en su posesión una ametralladora.

Según los registros judiciales a los que habrían accedido estos diarios, Routh acumulaba otras condenas por portar un arma oculta, posesión de propiedad robada, así como atropello y fuga. Algunos medios estadounidenses como la NBC han sumado más de un centenar de cargos criminales contra el supuesto agresor.

En el transcurso de una audiencia de poco menos de diez minutos y encabezada por el magistrado federal Ryon McCabe, los fiscales acusaron a Routh de dos cargos: posesión de un arma de fuego siendo un delincuente convicto y posesión de un arma de fuego con un número de serie borrado.

Momentos antes de la comparecencia, las autoridades policiales dieron a conocer que el rifle incautado tenía el número de serie arañado. En el tribunal, Routh ha declarado que no tiene ahorros, que los únicos bienes que posee son dos camiones que ahora mismo están en Hawái y que recibe unos 3.000 dólares mensuales de ingresos. Asimismo, es padre de un hijo de 25 años.

Por su parte, el hijo de Routh ha declarado a la CNN que no es propio de su padre "hacer algo loco y mucho menos violento". "No sé qué ha pasado en Florida, y espero que las cosas simplemente se hayan exagerado", ha afirmado.



Biden y Harris mandan su apoyo a Trump tras el suceso

Las reacciones políticas no se han hecho esperar, tampoco desde la oposición. El presidente de EEUU, Joe Biden, ha asegurado que hay una investigación en marcha para esclarecer los hechos y ha expresado que se siente "aliviado" de que el exmandatario esté ileso.

"Como he dicho muchas veces, no hay lugar para la violencia política ni para ningún tipo de violencia en nuestro país", ha subrayado el huésped de la Casa Blanca a través de su perfil de Twitter.

La actual candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris, también se ha hecho eco de la noticia y ha aprovechado para condenar lo ocurrido. "Me han informado de disparos cerca del expresidente Trump y de su propiedad en Florida, y me alegro de que esté a salvo. La violencia no tiene cabida en Estados Unidos", ha remarcado por redes sociales.

El suceso ha tenido lugar a menos de dos meses de que se celebren las elecciones presidenciales en EEUU, el próximo 5 de noviembre. Aunque los sondeos no pronosticaban un ganador claro, la balanza se había inclinado hacia Harris tras el único cara a cara entre ambos candidatos, y en el cual la demócrata puso al ultraderechista contra las cuerdas, ya que este se mostró histérico y vertió toda una serie de bulos a lo largo del enfrentamiento.