Un nuevo ataque ruso sobre Kiev deja al menos 17 muertos y una treintena de heridos

Al menos 17 personas han fallecido y otras 31 han resultado heridas en un nuevo ataque ruso contra Kiev este lunes, tras un bombardeo que ha terminado destruyendo incluso parte de un hospital infantil. Ocho de los heridos continúan ingresados en diferentes centros sanitarios, que cada vez andan más saturados.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha señalado en Telegram que el hospital infantil Ojmadit (el afectado por el ataque) "es uno de los más importantes no sólo de Ucrania, sino también de Europa". Zelenski ha recalcado que Rusia "no puede alegar" que no sabe hacia dónde vuelan sus misiles y debe "rendir cuentas plenamente por todos sus crímenes: contra las personas, contra los niños, contra la humanidad en general". "Es muy importante que el mundo no guarde silencio sobre esto ahora y que todo el mundo vea lo que es Rusia y lo que está haciendo", ha insistido.

Inmediatamente después del asedio, decenas de personas se dispusieron a realizar una cadena humana para quitar los escombros, bajo los que se desconoce cuántas víctimas puede haber y cuál es su estado.

Rusia niega los ataques

El Ministerio de Defensa de Rusia, con todo, ha negado el ataque deliberado a civiles en Ucrania durante el bombardeo masivo. "Las declaraciones de representantes del régimen de Kiev sobre el supuestamente deliberado ataque de misiles de Rusia contra objetivos civiles no se corresponde en nada con la realidad", ha señalado la dependencia castrense en un comunicado.

Para justificarlo, Defensa ha explicado que "las múltiples fotos y vídeos publicados desde Kiev confirman unívocamente que las destrucciones fueron ocasionadas por la caída de un misil antiaéreo ucraniano lanzado dentro de la ciudad". De hecho, el departamento ha denunciado que "este tipo de histerias del régimen de Kiev suceden siempre en vísperas de cada nueva cumbre de sus patrocinadores de la OTAN", en referencia a la reunión de la Alianza que arrancará este martes en Washington.

Rusia tan solo ha admitido que "en respuesta a los intentos de Kiev de dañar objetivos energéticos y económicos rusos", sus Fuerzas Armadas lanzaron un ataque masivo" con armas de alta precisión y largo alcance contra objetivos de la industria militar de Ucrania y las bases aéreas del Ejército ucraniano". A lo que ha añadido que "los objetivos fueron alcanzados y destruidos".