Pablo González: "Sigo defendiendo el derecho a la libertad de expresión y de prensa"

El periodista Pablo González, encarcelado desde hace casi nueve meses en Polonia acusado sin pruebas de espionaje, recibió este martes el galardón José María Portell a la Libertad de Expresión en la gala de los Premios Periodismo Vasco 2022 que organizan la Asociación de Periodistas Vascos y el Colegio Vasco de Periodistas. Oihana Goiriena, mujer de Pablo González, recibió el premio en su nombre. La Asociación de Periodistas Vascos distingue a Pablo González con este galardón por "una situación irregular que atenta contra los derechos humanos y contra la libertad de movimiento y de expresión necesarias para el ejercicio de la profesión".

"Gracias por este premio que sabemos que Pablo recibe no tanto por su trayectoria como por su situación actual. Por eso me gustaría reivindicar el papel fundamental del periodismo en la sociedad actual: necesitamos profesionales independientes, incómodos y concienzudos, pero su trabajo no puede estar siempre bajo sospecha. Los y las periodistas, sobre todo los que trabajan como freelances, necesitan el apoyo de las instituciones y su protección para poder hacer su trabajo de forma libre y segura. Quienes conocemos a Pablo sabemos que él es un comunicador, pero lo han silenciado en un contexto en el que él tenía mucho conocimiento para aportar", afirmó Goiriena al recibir el galardón.

La mujer de Pablo González transmitió un mensaje del periodista encarcelado en Polonia: "Agradezco enormemente este galardón que de verdad me hubiera gustado no recibir, más que nada porque no creo que esté a la altura de los premiados anteriores. En este mundo nuestro, y en medio de la enorme crisis que está viviendo, sigo defendiendo el derecho a la libertad de expresión y de prensa".

El galardón fue entregado por la periodista y escritora vasca Carmen Torres Ripa, viuda de José María Portel, quien dedicó unas emocionadas palabras a la mujer de Pablo González en nombre de toda la profesión periodística: "Queremos que Pablo vuelva pronto a estar contigo. Pablo está pensando en ti y en sus hijos y eso le va a dar mucha fuerza. Todos los demás haremos lo que sea para traerlo. Él es el mejor ejemplo que hemos podido encontrar los periodistas vascos. Le esperamos".

La entrega de premios de los periodistas fue una continua reivindicación de la libertad de expresión y del trabajo de los periodistas en condiciones dignas y seguras. Amaia Goicoetexea, presidenta de la Asociación de Periodistas vascos y decana del Colegio Vascos de Periodistas, abrió la gala sin medias tintas, en clara referencia a la situación que atraviesa Pablo González, pero también a la situación de la profesión: "Es urgente la adopción de un instrumento a nivel internacional que obligue a los Estados a investigar y responder de los ataques contra los periodistas. Aquí en casa, ya tenemos que hacer frente a las dificultades y carencias que sufrimos desde hace años: inestabilidad, precariedad, bajos sueldos, escasa consideración y poco prestigio social".

Además de Pablo González, los Premios Periodismo Vasco 2022 premiarán a Luis Rodríguez Aizpeolea, en la categoría Premio Periodistas Vascos y a Florencio Torre Lledó, por su Trayectoria Profesional.

El podcast Berria Feminismoa de Maider Galardi, en la categoría de Periodismo Digital, Ramón Bustamante, como Periodismo Medioambiental; Maite Bartolomé, en Fotoperiodismo, y EITB en el apartado de Personaje o Institución Social, fueron los otros premiados por un jurado compuesto por representantes de diferentes medios de comunicación de Euskadi e integrantes de la Junta Directiva de la Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas.