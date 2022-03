El periodista de EEUU Brent Renau ha muerto este domingo en Ucrania y otro informador ha resultado herido en un tiroteo ocurrido en Irpen, una localidad ubicada al oeste de Kiev, según informó la Policía de la capital en su página de Facebook, que culpan a las tropas rusas.

El suceso fue confirmado también en las redes sociales por el Parlamento del país, que muestra fotos de la víctima.

Debido a que inicialmente se informó de que trabajaba para The New York Times, el rotativo estadounidense ha emitido un breve comunicado en el que matizan que Renau "ha trabajado para The Times en el pasado (la última vez, en 2015)" y especifica que "los últimos reportes que afirmaban que colaboraba para The Times debido a que llevaba una acreditación de prensa del periódico que le fue entregada hace ya muchos años".

El diario recalca al inicio de esta nota: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Brent Renau. Brent era un talentoso cámara que ha colaborado con The New York Times durante años".