"Petro es la solución y la esperanza": así recibe el pueblo colombiano a su nuevo presidente

¿Qué se espera del Gobierno de Gustavo Petro? ¿Lo van a dejar gobernar para todos los colombianos? Con esas dos preguntas, Público abordó a varios de los miles de transeúntes en el centro de Bogotá, en cuyo corazón –la Plaza de Bolívar– se llevó cabo el acto oficial de posesión del nuevo gobierno colombiano.

Mónica Rodríguez, 31 años. Licenciada en Artes Visuales.

Mónica Rodríguez es la primera por la izquierda. — C.V.

Mónica Rodríguez viajó desde la ciudad de Pasto, cerca a la frontera con Ecuador, con su grupo del tradicional Carnaval de Negros y Blancos, expresamente para la posesión de Petro.

"Creo que todos los colombianos estamos esperando el cambio verdadero, porque nacimos y crecimos en gobiernos que no nos han dado oportunidades en ninguno de los aspectos. Y creo que Petro es la solución y la esperanza que todos hemos estado esperando durante toda nuestra infancia y nuestro crecimiento.

"Creo que va a haber ciertas oposiciones a su gobierno, pero él va a tener que cumplir los compromisos. Creo que la gente tiene el poder y si lo eligió es por algo. Además, todos tenemos el poder de decir y de dejarlo gobernar. Lo apoyamos al 100".

Medófilo Medina, 78 años. Historiador.

Medófilo Medina. — C.V.

Vive en Bogotá y es profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia. "A juzgar por los nombramientos que se conocen ya, y me oriento por esos indicios, efectivamente, como lo prometió en la campaña, va ser un gobierno de cambios. Cambios mediante políticas sociales y de una real democratización de la política. La candidatura Petro-Francia Marquez nació entre muchedumbres políticas (el estallido social o paro nacional 2019-2021) y hoy mismo, 7 de agosto, aquí están multitudes de gente.

"Yo creo que sí lo van a dejar gobernar, pero no porque haya voluntad de dejarlo gobernar, sino que si sigue el acompañamiento de la población, de la ciudadanía, va a poder hacer cosas. El Congreso, como ha quedado configurado, y por los primeros pasos que se dan, se muestra sensible a que si hay un escenario de vigilancia y animación popular, va a haber condiciones para la realización de cambios. No descarto que haya posibilidades de que la gente salga a la calle a protestar. En todo caso, lo deseable sería que haya una actitud de vigilancia. Lo peor sería que las masas populares se sientan en el poder Independientemente de las políticas que desde allí se realicen".

Yezid Achicué, 23 años. indígena y estudiante

Yezid Achicué. — C.V.

Yezid Achicué, 23 años, indígena y estudiante nasa de Tierradentro, departamento del Cauca. Estudiante de octavo semestre de Antropología en la Universidad del Cauca. Viajó 10 horas con su comunidad para asistir a la posesión de Gustavo Petro.

"Nosotros nos hemos movilizado como comunidad indígena desde nuestro territorio, desde nuestros resguardos, para acompañar al presidente electo Gustavo Petro y a su vicepresidenta Francia Márquez. Vinimos para visibilizar nuestras ideas sobre este plan de gobierno que viene en los próximos cuatro años. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque tenemos ideas que se deben acoger dentro del plan de desarrollo del gobierno. Las comunidades indígenas han sido invisibilidadas y no han tenido el acompañamiento propicio por parte de las entidades gubernamentales en cuanto a los recursos. La gestión de los recursos registra una falencia, históricamente. Entonces, venimos a manifestar nuestro compromiso, pero también buscamos que el gobierno tenga voluntad de trabajar con nosotros.

"Colombia ha estado sumida en el cacicazgo político y eso es lo que ha mantenido en un yugo a este país. Gobernar va a ser difícil, teniendo en cuenta que hay órganos dentro del mismo Estado que van a empezar a poner trabas para que algunos planes no se ejecuten. Eso favorecería a una población muy mínima de aquí de Colombia".

César Augusto Herrera Sánchez, 42 años. Bombero

Cesar Augusto Herrera, bombero colombiano. — C.V

Brigadista certificado en eventos masivos. Bombero. Vive en Bogotá. César Augusto Herrera Sánchez también dio su opinión sobre el cambio en Colombia.

"Como todo el mundo, espero que Petro sepa gobernar y, como dice mucha gente, que esto no se vuelva como una segunda Venezuela. Hay esperanza en él, mucha esperanza en él, sinceramente. Yo, la verdad sí espero mucho de él, que no nos vaya a defraudar. Y si le va bien, pues que haya una reelección, otra vez con él otros cuatro años. Lo primero que tiene que hacer es que haya trabajo para todo el mundo. Que no haya discriminación en edad, ni en experiencia.

"Sí creo que los van a dejar gobernar, ¿por qué no? Petro y Francia son los gobernantes que se eligieron"