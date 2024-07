La Policía investiga posibles fallos de seguridad en el intento de asesinato de Trump y qué pudo motivar al atacante

El intento de asesinato del expresidente de EEUU y candidato republicano a las próximas elecciones, Donald Trump, continúa siendo investigado por las autoridades estadounidenses. El exmandatario ya se ha pronunciado a través de la red social Truth, donde asegura no tener "miedo".

El expresidente estadounidense ha resultado herido leve este sábado en un acto de precampaña celebrado en Pensilvania, del que ha sido evacuado con sangre en el rostro después de que una bala le atravesase la parte superior de la oreja derecha. En el ataque han muerto al menos dos personas y otra ha resultado herida grave. Uno de los fallecidos es el exbombero Corey Comperatore, de 50 años, según ha informado el gobernador del estado.

Si bien el FBI ha logrado identificar al atacante, quien fue abatido en el mismo lugar, todavía indagan para conocer sus motivaciones, además de investigar si se produjeron fallos en el dispositivo de seguridad junto al resto de autoridades.

Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes controlada por los republicanos, dijo este domingo que la cámara llevaría a cabo una "investigación completa", según ha publicado The Guardian.

En esta misma línea, los legisladores estadounidenses han transmitido su preocupación por posibles fallos de seguridad en el dispositivo, después de que testigos presenciales aseguraran que alertaron a los agentes de la presencia de un hombre en el techo donde se ubicó el atacante, revela el mismo medio.

El presidente estadounidense, Joe Biden, definió este domingo el ataque a tiros contra su rival republicano como un "intento de magnicidio" y prometió una revisión de la seguridad del candidato y la Convención republicana que comienza este lunes.

Un día antes de que comience el gran evento del Partido Republicano, el centro de la ciudad ya se encuentra blindado, con varias calles cortadas y decenas de agentes de seguridad patrullando por las zonas aledañas al centro de convenciones.

Según la alcaldía de la ciudad, el departamento de Policía de Milwaukee, el departamento de bomberos y los servicios de emergencias están trabajando "estrechamente" con el Servicio Secreto "para mantener a los residentes, empresas y visitantes seguros".

Un alto funcionario del Gobierno federal dijo a la cadena ABC News que, a raíz de lo sucedido, se están reexaminando los planes de seguridad para la convención y tras ello se determinará si es necesario realizar algún cambio. Otra fuente dijo a CBS News que se está evaluando si expandir el perímetro de seguridad e instalar en las inmediaciones del centro de convenciones más zonas de amortiguamiento para controlar el tráfico.

El atacante es Thomas Crooks, de 20 años

El FBI ha identificado al tirador como un hombre blanco originario de Pensilvania que responde al nombre de Thomas Matthew Crooks, de 20 años. Cuando los agentes llegaron al tejado donde estaba el francotirador, que iba vestido con ropa gris de camuflaje, ya había sido abatido y no llevaba documentación.

Los registros de votantes del estado muestran que el tirador estaba inscrito como republicano, ha indicado Reuters. Las próximas elecciones del 5 de noviembre habrían sido la primera vez que habría tenido la edad suficiente para votar en una carrera presidencial.

Cuando tenía 17 años, hizo una donación de 15 dólares a ActBlue, un comité de acción política que recauda dinero para políticos de izquierda y demócratas, según una presentación de la Comisión Federal Electoral de 2021. La donación estaba destinada al Progressive Turnout Project, un grupo nacional que reúne a los demócratas para votar.

Las agencias de seguridad no han confirmado de momento más detalles sobre Crooks, pero el instituto donde estudiaba en Bethel Park ha confirmado que el joven era uno de sus alumnos y se graduó en 2022.

Se desconocen hasta el momento cuáles pueden ser sus motivaciones y si era lo que se conoce como un lobo solitario o contó con algún cómplice.

Ocho disparos desde fuera del recinto y a unos 120 metros

Por el momento se sabe que el autor disparó desde fuera del recinto del mitin del republicano, según han informado las autoridades. En concreto, desde un tejado de una planta cercana, a aproximadamente 120 metros del candidato presidencial.

El medio local de Pittsburgh WTAE asegura que el tirador usó un fusil tipo AR-15 y disparó ocho tiros antes de ser abatido por los agentes del Servicio Secreto.

Crooks se encontraba en posesión de material explosivo tanto en su domicilio como en su vehículo particular, según han comunicado fuentes de seguridad al Wall Street Journal y a la cadena CNN, y utilizó un arma adquirida por su padre de manera legal, según ha revelado ABC News.

Trump no tiene "miedo" y se mantendrá fuerte y "desafiante"

La primera reacción de Donald Trump al ataque se produjo en su red social Truth, donde agradeció la "rápida respuesta" de los Servicios Secretos, además de dar sus condolencias a los familiares de los fallecidos y desear pronta recuperación a los heridos. En esta primera comunicación, el mismo sábado, narró cómo le dispararon con una bala que le atravesó la parte superior de la oreja derecha.

"Gracias a todos por los pensamientos y oraciones ayer. Es como si hubiese sido Dios solo el que evitó que lo impensable pasara. No tendremos miedo, sino que nos mantendremos fuertes en nuestra fe y desafiantes frente al mal", aseguró el exmandatario este domingo, que se encuentra en Nueva Jersey.

"En este momento, es más importante que nunca que nos mantengamos unidos y mostremos nuestro verdadero carácter como estadounidenses, manteniéndonos fuertes y decididos y no permitiendo que el mal gane", añadió.

Trump, que ha estado considerando retrasar su viaje desde Nueva Jersey tras el ataque, viajará la tarde de este domingo rumbo a Milwaukee para la convención republicana, según señaló en su red Truth Social.



Condena internacional al ataque

Los líderes mundiales y el presidente de EEUU y rival de Trump en las elecciones del próximo noviembre, Joe Biden, han condenado el ataque al exmandatario.

En el Congreso estadounidense, tanto demócratas como republicanos condenaron en bloque el atentado. Joe Biden, por su parte, fue uno de los primeros en pronunciarse al respecto y en condenar todo tipo de violencia: "Me alegra saber que está a salvo y que se encuentra bien. Estoy rezando por él y por su familia y por todos los que estaban en el mitin", ha declarado a través de un comunicado.

"No hay lugar para este tipo de violencia en Estados Unidos. Debemos unirnos como una sola nación para condenarla", ha añadido. No obstante, no se ha pronunciado respecto a si considera que el atentado podría haberse tratado de un intento de asesinato contra el expresidente: "Tengo una opinión al respecto, pero ningún dato", se ha limitado a declarar.

En su misma línea de condena contra la violencia perpetrada contra políticos en EEUU, el expresidente Barack Obama ha manifestado a través de un comunicado que "todo el mundo debería estar aliviado de que no resultara herido de gravedad, y aprovechar el momento para renovar el compromiso con la civilidad y el respeto en la política".

En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado este domingo el atentado que ha sufrido el expresidente: "Quiero trasladar mi más rotunda condena al ataque sufrido por Donald Trump durante un mitin en Pensilvania", ha publicado en la red social, antes de subrayar que la violencia y el odio "no tienen cabida en una democracia".

El Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, además de los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y Argentina, Javier Milei, o el multimillonario Elon Musk son algunas de las figuras que han expresado su condena al ataque.