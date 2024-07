Desde Biden hasta Sánchez: el mundo expresa su rechazo ante el atentado contra Donald Trump

El atentado perpetrado este sábado contra el exmandatario estadounidense Donald Trump (2017-2021) durante un mitin en Pensilvania ha desatado una ola de rechazo y solidaridad con el aspirante republicano a la Casa Blanca.

El actual presidente del país y rival en la carrera electoral, el demócrata Joe Biden, el exgobernante Barack Obama y el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, además de los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y Argentina, Javier Milei, y el multimillonario Elon Musk son algunas de las figuras que han expresado su apoyo a Trump.

En el Congreso estadounidense, tanto demócratas como republicanos condenaron en bloque el atentado. Joe Biden, por su parte, fue uno de los primeros en pronunciarse al respecto y en condenar todo tipo de violencia: "Me alegra saber que está a salvo y que se encuentra bien. Estoy rezando por él y por su familia y por todos los que estaban en el mitin", ha declarado a través de un comunicado.

"No hay lugar para este tipo de violencia en Estados Unidos. Debemos unirnos como una sola nación para condenarla", ha añadido. No obstante, no se ha pronunciado respecto a si considera que el atentado podría haberse tratado de un intento de asesinato contra el expresidente: "Tengo una opinión al respecto, pero ningún dato", se ha limitado a declarar.

En su misma línea de condena contra la violencia perpetrada contra políticos en EEUU, el expresidente Barack Obama ha manifestado a través de un comunicado que "todo el mundo debería estar aliviado de que no resultara herido de gravedad, y aprovechar el momento para renovar el compromiso con la civilidad y el respeto en la política".

También el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, ha declarado en X (anteriormente Twitter) que "ese horrendo acto de violencia en un mitin pacífico de campaña" no puede tener cabida en EEUU y, por tanto, "debería ser condenado de forma unánime".

España se solidariza con Trump tras el ataque

En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado este domingo el atentado que ha sufrido el expresidente: "Quiero trasladar mi más rotunda condena al ataque sufrido por Donald Trump durante un mitin en Pensilvania", ha publicado en la red social, antes de subrayar que la violencia y el odio "no tienen cabida en una democracia".

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha lamentado que haya quien prefiera disparar a votar para defender su ideología y también ha deseado que Trump se recupere cuanto antes. "Alimentar el odio hacia quien piensa diferente desemboca en situaciones como la vivida hace unas horas en EEUU", ha publicado el presidente del PP en su perfil de X, donde ha reivindicado la "moderación".

Además, Santiago Abascal ha hecho lo propio acompañando su mensaje de repulsa contra el atentado con una fotografía del momento en el que el expresidente era evacuado del escenario con sangre en una oreja: "Gracias a Dios Donald Trump ha sobrevivido al intento de asesinato". El líder de Vox ha añadido que hay que detener "a la izquierda globalista que está sembrado el odio, la ruina y la guerra" y ha aprovechado su mensaje para criticar al Gobierno al tachar de "terrible" que en España gobierne la "peor versión" de esta izquierda. "Ahora mismo estarán lamentando íntimamente que el asesino haya fallado", ha concluido.

Los líderes internacionales condenan la violencia armada

Desde Bruselas, el Alto Representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se ha mostrado "conmocionado": "Estoy conmocionado por la noticia del atentado contra el presidente Trump, que condeno enérgicamente. Una vez más, asistimos a actos de violencia inaceptables contra representantes políticos", ha alegado.

Asimismo, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que se había reunido con Trump el pasado jueves tras participar en la cumbre de la OTAN en Washington, ha hecho público su apoyo al republicano a través de las redes sociales: "Mis pensamientos y oraciones están con el presidente @realDonaldTrump en estas horas oscuras", escribía desde su cuenta de X.

Desde Canadá, el primer ministro, Justin Trudeau, ha afirmado sentirse "asqueado" por el ataque contra el exmandatario y ha condenado con rotundidad los hechos: "No es posible decirlo más veces: la violencia política nunca es aceptable", ha recalcado en solidaridad con Trump y con todos los estadounidenses.

Solidaridad entre los líderes de Latinoamérica

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien también sufrió un atentado el 6 de septiembre de 2018 durante un mitin, ha declarado que desea la pronta recuperación de Trump: "Nuestra solidaridad al mayor líder mundial del momento. Esperamos su rápida recuperación". Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha hecho un llamamiento de cara a repudiar el ataque: "El atentado tiene que ser repudiado vehementemente por todos los defensores de la democracia y del diálogo en la política"

Por su parte el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, también condenó el ataque: "Sea como sea, reprobamos lo sucedido al expresidente Donald Trump. La violencia es irracional e inhumana", ha manifestado. El presidente argentino Javier Milei, quien mantiene una relación cercana con Trump, ha expresado también su enérgico repudio al atentado: "La bala que rozó su cabeza no es solo un ataque a la democracia, sino a todos aquellos que defendemos y habitamos el mundo libre", aseveró.

Además, desde Venezuela, Nicolás Maduro ha deseado "salud y larga vida" a Trump: "En nombre de Venezuela entera, quiero rechazar y repudiar el atentado contra Donald Trump y desearle su pronta recuperación".

Díaz-Canel vincula el atentado con "el negocio de las armas"

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, vinculó el incidente con el tráfico de armas y la violencia política en Estados Unidos: "El negocio de las armas y la escalada de violencia política en Estados Unidos propician incidentes como el que ha tenido lugar este sábado en ese país".

Asimismo, el empresario multimillonario Elon Musk ha aprovechado la ocasión para mostrar su respaldo al precandidato presidencial republicano y pedir el voto para él en las próximas elecciones: "Respaldo por completo al presidente Trump y espero que tenga una rápida recuperación", dijo.

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se ha solidarizado igualmente con Trump y ha aludido para ello a su propia experiencia como víctima de la violencia política: "Toda mi solidaridad con el expresidente de los EEUU y actual candidato Donald Trump por el atentado que sufriera hace unas horas en el estado de Pensilvania". Fernández de Kirchner sufrió un atentado frustrado el 1 de septiembre de 2022, cuando un hombre intentó dispararle en la cabeza mientras saludaba a sus seguidores.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha lamentado el ataque: "La violencia genera más violencia. Lamento lo que está pasando en el proceso electoral de Estados Unidos. Mi solidaridad con Donald Trump". Finalmente, el Gobierno de Paraguay ha advertido sobre el impacto negativo de este atentado en el proceso electoral estadounidense: "Condenamos enérgicamente el atentado que sufrió el expresidente Donald Trump en un acto de campaña en Pensilvania".