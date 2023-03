El PP europeo entra en precampaña electoral sembrando dudas sobre el apoyo de España a Ucrania

A la equiparación de la situación judicial de España con la de Polonia y a la crítica sobre la gestión de los fondos europeos se unen ahora las sombras vertidas por el Partido Popular Europeo en torno a la postura del Gobierno capitaneado por Pedro Sánchez en la guerra de Ucrania.

La derecha comienza así a calentar la campaña electoral que arranca en nuestro país en mayo con los comicios municipales. El líder de la formación azul en la Eurocámara, el alemán Manfred Weber, ha sugerido que las divisiones en el seno del Gobierno de coalición sobre cómo enfocar la guerra pueden poner en peligro la Presidencia española del Consejo, unas declaraciones que desde la delegación socialista tildan de "estupidez".

La semana pasada, Unidas Podemos votó en el Congreso de los Diputados en contra del envío de carros de combate Leopard a Ucrania. Un hecho simbólico que no cambia la línea seguida por el Ejecutivo español en la contienda.

Madrid financia el 8,48% del Fondo Europeo para la Paz, el instrumento de la UE que canaliza y coordina el envío de material bélico a las filas de Volodimir Zelenski. Ha enviado una decena de tanques Leopard y en su base de Zaragoza adiestra a medio centenar de soldados ucranianos para el manejo de los carros de combate.

Las diferentes posturas sobre la guerra en Ucrania entre el PSOE y Unidas Podemos son públicas y patentes. La formación morada ha apostado desde el inicio de la invasión rusa por persuadir una vía diplomática y pacífica a un conflicto que ya se prolonga durante 13 meses y no tiene visos de concluir en el corto plazo. Mientras que los socialistas han respaldado la visión que se impone en Europa, instigada por los países del Este, y que asume que la única vía para la paz pasa por una victoria inapelable de Ucrania que solo llegará con más y más armas occidentales.

"Incertidumbre" sobre la Presidencia española de la UE

Tras cuestionar los fondos europeos, el Partido Popular Europeo ha utilizado la carta bélica para azuzar los fantasmas y sembrar dudas sobre la Presidencia española de la UE, que arranca el próximo 1 de julio. "Llegamos la Presidencia española con incertidumbre sobre si están a favor del apoyo a Ucrania o no. Podemos debe aclarar su posición y Sánchez debe aclarar cuál es la posición del Gobierno español sobre Ucrania, no podemos aceptar ninguna incertidumbre en este momento de la historia", afirmaba esta semana Weber en rueda de prensa desde el Pleno de Estrasburgo.

"No hay ninguna duda del compromiso de España con la defensa y el apoyo militar a Ucrania"

"No hay ninguna duda del compromiso de nuestro país y de nuestro gobierno con la defensa y el apoyo militar a Ucrania. Me parece que utilizar esta cuestión para intentar romper la unidad de Europa en materia de apoyo a Ucrania es una demostración de la debilidad que tiene el Partido Popular, que necesita buscar argumentos para atacar a gobiernos de izquierda utilizando una gestión que no cuenta con ninguna sombra", le contestaba Iratxe García Pérez.

La líder de la familia socialdemócrata en la Eurocámara calificó de "estupidez" estas declaraciones del líder bávaro, al que le recomendó rodearse de mejores asesores en las cuestiones referidas a España. En los últimos meses, la estrategia de los democristianos para desprestigiar al Ejecutivo español se había centrado en los fondos europeos. Sin embargo, decenas de alcaldes populares en Bruselas, debates plenarios en Estrasburgo o una visita de la comisión de Presupuestos a Madrid no han evitado que España se convierta en el primer país europeo en recibir el tercer desembolso de los fondos anti-crisis de Next Generation EU.

España es el país que más embarra los temas europeos con su política nacional

Desde los populares también han orquestado una campaña en la capital comunitaria sobre la situación del Estado de Derecho en el país. "España sufre una preocupante deriva de degradación democrática, deterioro institucional e irresponsabilidad gubernamental provocada por las últimas decisiones del actual gobierno", afirmaba Dolor Monsterrat, líder del Partido Popular en el Parlamento Europeo, en un debate forzado por su grupo después de la aprobación de las reformas de malversación y sedición.

En los pasillos de Bruselas es vox populi que el caso español no tiene parangón en el resto de la UE. España es el país que más embarra los temas europeos, particularmente desde el Parlamento Europeo, con su política nacional. No son pocas las voces que reconocen que el país cuenta con la oposición más desleal que se hace en Bruselas desde cualquier Estados miembro.

La Comisión Europea aplaude y pone España como ejemplo de gestión de los fondos europeos

Los debates polarizados sobre asuntos de política interna dañan la imagen del país y sacan los colores en no pocas ocasiones a los representantes españoles en la capital comunitaria. Pero su impacto de facto tiene poco recorrido más allá del ruido mediático. Fuentes diplomáticas le restan importancia a las consecuencias reales que estos nudos tienen en el proceso de toma de decisiones real. De hecho, la Comisión Europea aplaude y pone al país como ejemplo de gestión de los fondos europeos a pesar de los cantos de sirena de la derecha.

Calendario de alta intensidad

Sin embargo, el momento actual no es trivial. España atraviesa en los próximos meses un calendario de vértigo. Las elecciones municipales de mayo son el pistoletazo de salida y el termómetro de los comicios generales de finales de año.

El 1 de julio, el país asume durante seis meses la Presidencia del Consejo de la UE con varios frentes abiertos. La cuarta remesa de los fondos se anticipa más problemática; la Comisión Europea publicará en octubre el informe anual sobre el Estado de Derecho y no será generoso con el país si persiste el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. La Presidencia estará muy determinada por la guerra en Ucrania y la oposición no perderá ninguna oportunidad para continuar por el sendero iniciado recientemente por Weber en Estrasburgo para sembrar dudas.

Las críticas de los populares europeos sobre la postura de España en la guerra de Ucrania llegan pocas semanas después de que uno de sus eurodiputados, el italiano Silvio Berlusconi, cargase con dureza contra la estrategia de Kiev y el apoyo incondicional de la UE y EEUU, al que pidió que dejase de enviar armas.

"A Zelenski le bastaba con dejar de atacar las dos repúblicas autónomas del Donbás. La guerra no habría ocurrido. Juzgo muy negativamente el comportamiento de este señor", afirmó Il Cavaliere en unas declaraciones que levantaron mucho polvo en Roma, Kiev y Bruselas.