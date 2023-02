Podemos cree que no se puede descartar el envío de tropas a Ucrania: "Se dijo que no se iban a enviar tanques y se enviaron"

Podemos no descarta un eventual envío de tropas españolas a Ucrania si el conflicto con Rusia continúa su escalada militar, pese a que el Ministerio de Exteriores ha afirmado que esta posibilidad no se contempla en ningún caso. Hace unos días, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, aseguró que no se podía descartar la presencia de soldados españoles en el conflicto, pese a que la intención manifestada fuera otra.

Belarra basaba esta declaración en la premisa de que en otros momentos del conflicto también se habían realizado anuncios que posteriormente se incumplieron, como el envío de tanques y otro material armamentístico ofensivo. "Nos dicen que nunca habrá soldados españoles en Ucrania, pero no tenemos ninguna garantía de que vuelvan a incumplir su palabra", aseguró la ministra durante su participación en la III Conferencia Europea por la Paz, celebrada en Madrid.

Las palabras de la secretaria general de Podemos provocaron la respuesta del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que aseguró el envío de tropas "está absolutamente descartado por parte de España, de la Unión Europea o de la OTAN" y añadió que "cualquier persona que quiera hacer creer o pasar el mensaje de que hay alguna planificación de envío de tropas está lanzando un auténtico bulo".

Preguntados por las palabras de Albares, este lunes los portavoces de Podemos Pablo Fernández y Alejandra Jacinto han insistido en que no se atreven a descartar el envío de tropas al conflicto y se han basado en la misma premisa que Belarra: el envío de tanques después de haber rechazado esta posibilidad.

"Ni creemos ni dejamos de creer en este caso (las palabras de Albares sobre el envío de tropas), pero hay un precedente en el que se dijo que no se enviarían tanques y se acabaron enviando", ha defendido Pablo Fernández, portavoz del partido y líder de Podemos en Castilla y León.

Los de Belarra han mandado un mensaje a la parte socialista del Gobierno en el que le han advertido de que el conflicto solo tiene dos salidas: "Un alto al fuego o una guerra nuclear, no hay más opciones", y le han pedido a los de Pedro Sánchez que acepten "la propuesta de Podemos", "que es buscar un alto al fuego que derive una negociación para lograr un acuerdo de paz justo y duradero en Ucrania".

Encarcelación del periodista Pablo González

La formación morada también ha recordado que este lunes se cumple un año desde la encarcelación del periodista español Pablo González en Polonia, al que el Gobierno de este país acusa de ser un espía de Rusia. "Está en una prisión de alta seguridad en aislamiento, sin ventilación ni luz natural, en una situación que vulnera los derechos fundamentales de cualquier estado democrático. Es escandaloso que esto suceda en la Unión Europea. Es un proceso trufado de irregularidades", ha denunciado Fernández.

En este sentido, desde el partido han pedido al Ministerio de Exteriores que "intensifique las labores diplomáticas para que, por lo menos, aseguren que se cumplen los mínimos derechos fundamentales y democráticos de Pablo González". No ha podido hablar ni con los tres hijos que tiene en un año", han denunciado.