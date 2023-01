El príncipe Enrique de Inglaterra confiesa que mató a 25 talibanes en Afganistán "como si fueran piezas de ajedrez"

La venta adelantada y no autorizada de las memorias del príncipe Enrique de Inglaterra han empezado a desvelar antes de tiempo algunos aspectos polémicos de su vida y de la de su familia, que el hijo menor del rey Carlos III cuenta en el libro.

Entre otras cosas, que mató a 25 talibanes durante la guerra de Afganistán, que consumió cocaína, que acudió a una médium para intentar contactar con su madre muerta, Diana de Gales, en el más allá, y que sufrió una agresión por parte de su hermano Guillermo, príncipe de Gales y heredero al trono.

Estaba previsto que las memorias de Henry de Essex, tituladas en su versión inglesa Spare -"de repuesto, en castellano"- y En la sombra en España, se pusieran a la venta el próximo martes en 16 idiomas de todo el mundo, informa Efe. Sin embargo, algunos comercios españoles empezaron a venderlos el pasado jueves.

Según han difundido varios medios, entre ellos el diario The Guardian, que ha tenido acceso al contenido del libro, Enrique cuenta en él que durante su servicio en Afganistán participó en seis misiones bélicas en las que acabó con la vida de 25 talibanes.

"No fue una estadística que me llenase de orgullo pero tampoco me dejó avergonzado. Cuando me encontré sumergido en el calor y la confusión del combate, no pensé en esos 25 como personas. Eran piezas de ajedrez quitadas del tablero, las personas malas eliminadas antes de que pudieran matar a las buenas", cuenta.

La confesión ha levantado polémica en el Reino Unido, donde varios medios han advertido de que pone en peligro la seguridad del hijo menor del rey, la de quienes le rodean y la de los compañeros que lucharon con él en Afganistán. The Sun, incluso, advierte de que desvelar aquellos episodios supone una "traición" hacia ellos.

Enrique también relata en sus memorias la agresión que, asegura, sufrió por parte de su hermano Guillermo, que le habría empujado y derribado después de haber mantenido una discusión alrededor de la figura de su mujer, Meghan Markle. Ella y su marido decidieron hace dos años renunciar al tratamiento de miembros de la realeza británica, y desde entonces han protagonizado entrevistas y documentales en los que narran el supuesto acoso al que habrían sido sometidos por la monarquía.

Drogas y una médium

En otro de los pasajes del libro revelados por los medios británicos, Enrique, de 38 años, admite que durante su juventud consumió drogas como marihuana y cocaína, y que pocos años después de la muerte de su madre, ocurrida cuando él tenía 13 acudió a una "mujer con poderes". Según dijo, la mujer le transmitió un mensaje de su madre: "Has de vivir la vida que ella no pudo, vive la vida que ella quería para ti".

El príncipe también asegura que en una conversación con su padre éste bromeó con la posibilidad de que él no fuera en realidad su progenitor, aludiendo a los rumores que aludían a que Diana de Gales había mantenido un romance con otro hombre. Y relata cómo él y su hermano pidieron a su padre que no se casara con Camilla Parker-Bowles, consejo que actual monarca no siguió.

El libro fue escrito por el novelista y periodista estadounidense J.R. Moehringer a partir del material que obtuvo en varias entrevistas con Enrique.

La editorial Plaza & Janés, del grupo Penguin Random House, ha asegurado que la puesta a la venta de ejemplares de En la sombra no ha sido autorizada, y recuerda que la fecha oficial de puesta a la venta en España y en todo el mundo es el próximo día 10.

"La editorial estableció un protocolo de lanzamiento muy claro y se comunicó a todos los clientes la prohibición de comercializar el libro antes del 10 de enero", ha señalado Plaza & Janés en un comunicado. La empresa advierte además de que no se podrá reproducir ninguna información, extracto o imagen de la obra antes del 10 de enero, aunque algún medio de comunicación tenga acceso previo al libro.

Según explicaron a Efe fuentes de la Librería Central de Zaragoza, los libros llegaron ayer al establecimiento y estaban preparados para ser colocados en la tienda porque en el almacén no habían avisado del embargo, pero recibieron un correo de la editorial advirtiendo de que aún no podían sacarse a la venta, por lo que fueron devueltos almacén.

En la librería Jarcha de Madrid atribuyen a un error de la página web el hecho de que el libro salga como disponible, algo que ocurre en 283 librerías independientes, mientras que en otras muchas se especifica que lo estará en los próximos días, a un precio de 22,90 euros.

Según la editorial, Enrique, que vive con su esposa en Santa Bárbara, en California (Estados Unidos) ha asegurado que donará a organizaciones benéficas británicas parte de los ingresos que obtenga por sus memorias.