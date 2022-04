Putin reconoce a Guterres que Mariúpol vive una situación "trágica"

La reunión entre Vladimir Putin y el secretario general de la ONU, António Guterres, nos ha dejado una frase del mandatario ruso en la que reconoce que la situación de la ciudad ucraniana de Mariúpol es "trágica". "Allí la situación es difícil y, puede ser, que incluso trágica", esgrimía Putin en su careo con Guterres.



Putin hizo hincapié que en la conversación telefónica mantenida el martes con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, este le comentó que en Mariúpol "tienen lugar acciones militares", a lo que el líder ruso respondió: "Allí no hay acciones militares. Se han terminado", insistió, y recordó que casi 1.300 soldados ucranianos depusieron las armas y se rindieron.

También hizo referencia a la delicada situación que se vive en la acería de Azovstal, donde se refugian las tropas ucranianas que combaten y sobreviven como pueden. Junto a ellos, un millar de civiles, entre ellos mujeres y niños, se refugian bajo tierra.

El líder ruso señaló que la zona está "completamente aislada". "He dado la orden de no llevar a cabo ninguna acción de asalto", señaló. Además, recalcó que el Ejército ruso ha pedido a los combatientes en Azovstal que se entreguen y recordó que con los soldados de Mariúpol que se rindieron "no ha pasado nada".

"Es un crimen retener a civiles en calidad de escudos humanos, si es que los hay", afirmó. Además, Putin rectificó a Guterres cuando este lamentó que los corredores humanitarios abiertos por Rusia no funcionen. "Le han informado mal. Funcionan. De Mariúpol han salido con nuestra ayuda más de 100.000. Unos 130.000 o 140.000 han salido. Y pueden ir a donde quieran", dijo.

Discrepancias radicales

Putin discrepó este martes de forma radical en su valoración del conflicto en Ucrania con Guterres, quien no dudó en llamar "invasión" a la campaña militar de Rusia, a la que llamó a colaborar con la comunidad internacional en la apertura de corredores humanitarios. "Es totalmente evidente que existen dos posiciones distintas sobre lo que ocurre en Ucrania", constató Guterres en rueda de prensa.

Guterres, que vivió momentos de tensión en sus consultas con el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, constató que Rusia define el actual conflicto como "una operación militar especial", mientras, "según la ONU (...), la invasión rusa en Ucrania es una violación de la integridad territorial de un país que contradice los estatutos de la ONU".