Cuatro policías de Minneapolis involucrados en el arresto de un hombre afroamericano que murió bajo custodia policial fueron despedidos el martes después de que el video de un espectador mostrara al hombre suplicando que no podía respirar cuando un oficial blanco se arrodilló encima de su cuello.

El vídeo compartido en las redes sociales muestra cómo un policía, ante la indiferencia de su compañero, aprieta con su rodilla el cuello del detenido en plena calle durante aproximadamente siete minutos. George Floyd, esposado y desarmado, reclama varias veces que no puede respirar, hasta quedar inconsciente.

El portavoz de la polícia de Minneapolis en una rueda de prensa este martes, explicó que los agentes llegaron al 3.700 de la Avenida Chicago South para detener a Floyd, sospechoso de fraude, que estaba en el interior de un coche y parecía drogado, según la versión policial. Cuando se le ordenó que saliera, se resistió físicamente al arresto.

Varios transeúnte presenciaron los hechos ocurridos el lunes con Floyd, lo que facilitó que vídeos se difundiesen rápidamente en las redes sociales. La Policía lo había detenido bajo sospecha de haber intentado usar un billete falso de 20 dólares en un supermercado.

Finalmente, uno de los dos policías lo paralizó en el suelo y lo esposó. "Los oficiales pudieron esposar al sospechoso y se dieron cuenta de que el sospechoso estaba sufriendo un problema médico", dijo el portavoz de la policía.

En el video grabado y difundido en redes sociales, se ve como Floyd llorando reclama que le duele el cuello: "Todo me duele... agua o algo, por favor. Por favor, por favor. No puedo respirar, agente, no puedo respirar". Minutos después, el detenido parecía inconsciente.

En el momento en el que no se observa al detendio respirar uno de los testigo le grita al policía: "¡Hombre, ni siquiera se está moviendo!, ¡Apártate de su cuello!", pero el oficial no se inmuta. Algunos transeúntes le acusan de que lo está disfrutando.

La jefa de policía de Minneapolis, Medaria Arradondo, informó este martes que el FBI liderará la investigación debido a la posible violación de los derechos civiles. "Cuando uno escucha que alguien clama por socorro, se supone que hay que socorrer", sostuvo el alcalde Frey. "Este agente falló en el sentido humano más básico. Lo que ocurrió anoche fue, simplemente, horrible", agregó.

Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, tuiteó sobre los despidos y dijo: "Es la decisión correcta". "Ser negro en Estados Unidos no debería ser una sentencia de muerte", dijo este martes Jacob Frey.

Manifestación por George Floyd

Miles de personas protestaron la noche de este martes en Mineápolis (Minesota, EE.UU.) por la muerte de George Floyd ocurrida 24 horas antes.

La protesta empezó en el lugar de la muerte de Floyd y terminó frente a una comisaría cercana, donde la Policía antidisturbios lanzó gases y pelotas de goma a los manifestantes tras algunos desperfectos, según el periódico local The Star Tribune.

Los manifestantes marcharon al grito de "¡no puedo respirar!", el mismo que pronunció Floyd mientras uno de los agentes le tuvo inmovilizado durante minutos con la rodilla sobre su cuello.

La congresista demócrata Ilhan Omar, que representa a la ciudad de Mineápolis, dijo que "lo que está ocurriendo esta noche en la ciudad es vergonzoso", al instar a la Policía a "actuar con moderación" y dar "espacio para sanar" a la comunidad. "Disparar pelotas de goma y gases lacrimógenos a manifestantes desarmados cuando hay niños presentes no debería ser tolerado. Nunca", afirmó.

Por su parte, el concejal de Mineápolis Jeremiah Ellison calificó la actuación policial de "repugnante". "Hasta ahora, no he podido evitar que la Policía dispare de manera indiscriminada contra la multitud", declaró Ellison, quien explicó que estaba ayudando a los manifestantes: "Hace unos instantes, sostuve una toalla en la cabeza de una adolescente mientras le brotaba sangre".