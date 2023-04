La receta del embajador colombiano ante la UE sobre Venezuela: "Menos sanciones, menos bloqueo y más democracia"

Jorge Rojas, embajador de Colombia ante la UE, todavía está acostumbrándose al frío de Bruselas. El periodista de carrera reconoce que uno no deja nunca de ser comunicador. Pero ahora tiene una misión más importante. Es uno de los hombres en los que más confía el presidente Gustavo Petro . Y, por ello, su elección para ser los ojos de Bogotá ante el reino de Bélgica, la UE y la OTAN no es arbitraria. Su llegada a la embajada de la capital belga coincide con un momento de cambios políticos en América Latina y de regreso de la guerra a Europa. Un momento de reequilibro de poderes y de alianzas globales. Y es ahí donde la UE está poniendo a la olvidada América Latina en su brújula estratégica. Colombia busca asumir el liderazgo para impulsar la cooperación de dos regiones que se reconocen mutuamente en valores e intereses compartidos. La primera toma de temperatura llegará el próximo martes con la conferencia de Venezuela que apadrina Colombia y a la que asistirán una veintena de países así como el propio Josep Borrell. Jorge Rojas repasa en una entrevista exclusiva con Público los desafíos de Europa y América Latina en un mundo cada vez más volátil e inestable. "América Latina es un bloque político y económico con capacidad de negociar hoy con EEUU y mañana con China", reconoce.

La semana que viene viaja a Colombia para participar en la conferencia sobre Venezuela, que apadrina Colombia bajo el eslogan 'Más democracia, cero sanciones'. Asistirá el propio Borrell. Hay muchas expectativas, pero también muchos riesgos. ¿Qué podemos esperar de ella?

La Unión Europea es muy importante para Colombia y para América Latina. La visita de Borrell a Colombia es muy importante en este momento en el que España va a asumir pronto la Presidencia de la Unión Europea y en el que hay muchos movimientos en la geopolítica internacional. El presidente brasileño Lula ha estado en China. El presidente colombiano Petro, con Biden, y el señor Borrell va a Colombia.

Hay que conectar todos estos hechos porque la Unión Europea vuelve a entender que América Latina es importante. Compartimos valores y objetivos. Es un hecho que se había alejado de América Latina y esperamos que esta relación birregional sea también una relación horizontal y una relación entre iguales. La Unión Europea necesita a América Latina y esta tiene grandes potencialidades, no solo frente a Europa, sino frente al mundo en temas cruciales.



¿Debería la UE eliminar las sanciones que mantiene contra Nicolás Maduro? Los europeos están suavizando su postura con Caracas en estos momentos. ¿Cree que se equivocaron al optar por la confrontación directa? La Eurocámara y una veintena de países llegaron a reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo.

Romper relaciones con Venezuela, como lo hizo Colombia en el anterior gobierno, e imponerle sanciones no ha resuelto el problema. Contrariamente, ha ahondado la crisis y ha puesto en una situación muy difícil a la población venezolana. Ahora tenemos que demostrar que la apertura de relaciones, el diálogo, sí puede funcionar y creo que el rol de la Unión Europea va a ser muy importante.

"La UE puede jugar un papel para reducir las tensiones y para ayudar desde un enfoque de diálogo y democracia"

El Alto Representante va a estar en esta conferencia en la que ya han confirmado presencia 19 países. La Unión Europea va a jugar un papel determinante. Menos sanciones, menos bloqueos, más democracia es una buena proyección. De esa conferencia esperamos que surja una hoja de ruta que debe incluir por lo menos dos aspectos: el reintegro pleno de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y una hoja de ruta que permita unas elecciones libres y con garantías para todos los partidos y movimientos políticos. Esa es la prueba de fuego. La Unión Europea puede jugar un papel para reducir las tensiones y para ayudar desde un enfoque de diálogo y democracia.



Ha habido muchos intentos de solucionar la crisis en Venezuela: México, Noruega o el grupo de contacto europeo. Todos han fracasado. ¿Por qué esta vez debería ser diferente?

Siempre hay un riesgo. Lo que Colombia quiere es facilitar un encuentro en democracia para la democracia. Y eso es lo que esperamos con Venezuela. Si la crisis de Venezuela se resuelve por la vía democrática, la región tendrá una mayor capacidad de integración, mayor seguridad y la Unión Europea podrá profundizar la relación con una América Latina más integrada y más democrática.

La de Petro con Venezuela es una tarea ambiciosa no exenta de riesgos. ¿Cuál sería un buen resultado de esa conferencia?

Profundizar la democracia en Venezuela y en toda la región. Aliviar las situaciones difíciles que vive el pueblo venezolano es una obligación del gobierno, de la oposición, de la región y de la comunidad internacional. Tenemos que asegurar la vía del diálogo y la democracia para resolver la crisis.

Ustedes tienen buenas relaciones también con Venezuela. ¿Ven dispuesto a Nicolás Maduro a dar esos pasos en pro de promover la democracia en el país?

Hay preguntas que hay que hacerle al gobierno de Venezuela. Nosotros tenemos buena voluntad.

La región está inmersa en profundos cambios políticos. Muchos de ellos han traído de nuevo a gobiernos de izquierdas, como es el caso de Colombia. ¿Guarda ello alguna relación con el 'momentum' actual de deseo de impulsar las relaciones UE-América Latina?

Es el progresismo el que camina por América Latina y una visión progresista hoy está muy asociada a los temas comunes que en el caso de Colombia pueden interesar a la Unión Europea, que son la crisis climática, la democracia, la inclusión social o la alianza digital. Hay unas coincidencias en este momento que pueden ser importantes. Y la visita de Borrell llega en esa coyuntura.

Mencionaba antes que Lula había estado en China. El presidente Petro ha elegido hacerse la foto con Biden y Borrell. ¿Está jugando Colombia el papel de poli bueno para acercarse más al eje transatlántico y distanciándose de la postura de Brasil en Ucrania?

Hay una excelente relación entre Lula y Petro. El hecho de que haya una apertura hacia los mercados asiáticos y China no es más que el reconocimiento de la importancia que tiene América Latina. Seguramente el presidente Petro también irá a China y esos son los movimientos naturales de los cambios que han venido ocurriendo en América Latina. Debemos reafirmarnos en la integración. Somos un bloque político y económico con capacidad de negociar con las diferentes potencias. Hoy con Estados Unidos, después con China. Y esa es la nueva realidad política que tenemos en el continente, que deberían también entender en Europa.

¿Cuál es la posición de Colombia con lo que debería ser el proceso de paz en Ucrania? ¿Suscriben las declaraciones recientes de Lula?

Somos conscientes de que hablar de paz hoy en Bruselas es como pararse con una banderita blanca frente a una estampida de búfalos. Todo gira alrededor de la guerra. Colombia ha dicho con mucha claridad que rechazamos todo tipo de invasión, injerencia internacional, agresiones territoriales. Ante todo, debe primar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario.

"La guerra nos distrae, así que Colombia siempre estará del lado de la paz"

Es el momento más inoportuno para una guerra, porque lo que debería estar haciendo la humanidad hoy es concentrarse en la amenaza principal, que es la crisis climática. Pero la guerra nos distrae, así que Colombia siempre estará del lado de la paz. La Unión Europea ha buscado las fórmulas siempre para asegurar avances hacia la paz y debería retomar esa tradición. Y creo que ese es el camino que deberían emprender. No es nuestra guerra y queremos que se supere por la vía del diálogo.



Hemos visto un carrusel de visitas de representantes europeos en los últimos meses a la región. América Latina se está colando en la lista de prioridades estratégicas de la UE. ¿Qué ha cambiado para que de repente la Unión Europea se dé cuenta de que necesita a América Latina? ¿La creciente presencia de China y Rusia en la región?

América Latina tiene una potencialidad única: los minerales que se requieren para la transición energética que el mundo necesita. Y podría potenciar las energías limpias y renovables a partir del viento, del agua, las energías o el sol. La entienden las demás potencias del mundo. Y si logramos que se entienda, seguramente vamos a tener una relación más justa entre la Unión Europea y América Latina. Son las realidades económicas las que están moviendo ahora el mundo. Siempre ha sido así, pero ahora América Latina entra en el juego desde una perspectiva distinta a como lo ha hecho siempre frente a Europa. Queremos que la Unión Europea escuche a América Latina con otros ojos.

¿Cuáles le gustaría que fuesen esos ojos?

Los de la justicia y la integración. La Unión Europea es el resultado de un gran proceso de integración y creo que a la Unión Europea le conviene que esa integración también sea una posibilidad en América Latina y el Caribe. No se trata de qué recursos podemos sacar de América Latina, sino en qué podemos invertir para que ese modelo que propone ahora Europa sea en equilibrio y en justicia.

¿Sienten que la relación de la Unión Europea con América Latina está equilibrada y es de igual a igual?

Podría ser mejor.

Hay muchas expectativas puestas para todo ello en la Presidencia española del Consejo de la UE. ¿Qué espera de ella?

"Europa es nuestro principal aliado en términos de valores, de democracia, de paz, de justicia"

Queremos que la Presidencia española de la Unión Europea le dé nuevos mensajes a la región. Y que regresen a la agenda temas de la crisis climática, de transición digital o de un comercio más justo, con mucha inversión, pero también con mucho equilibrio. Tenemos muchas esperanzas puestas en Europa. Europa es nuestro principal aliado en términos de valores, de democracia, de paz, de justicia. Y quisiéramos verlo en una agenda que ojalá el Gobierno de España la ponga en marcha en su Presidencia.

¿Cuáles son sus tres prioridades en la relación UE-América Latina?

La democracia, que siempre incluye derechos humanos y paz, el comercio justo e inclusivo y la justicia social.

No tenemos una bola de cristal, pero, ¿cómo se imagina la relación birregional en 2050?

No la tenemos, pero casi todo pasa por la descarbonización. Producir una transición energética. La Unión Europea tiene unas responsabilidades y lo necesita, y nosotros podemos apoyar. También lo necesitamos porque en ello nos va la salvación del planeta. Así podríamos llegar a un buen puerto en el 2050, si es que hay 2050.

Hablando un poco de futuro, pero también de presente, vivimos en un mundo de bloques. La guerra de Ucrania ha impulsado la brecha entre la Unión Europea y Estados Unidos, por un lado, y Rusia, China e India, por el otro. En esta nueva guerra fría, ¿dónde se posiciona América Latina?

La idea de dos de los principales líderes de América Latina es que no nos involucramos en la guerra y deberían entenderlo. Hemos sufrido muchos conflictos y no los queremos. Ni en Europa ni en ningún lugar. Somos una reserva en función de la paz y no quisiéramos dividir bloques de países, sino más bien promover la coexistencia pacífica, que es lo que juntó a Naciones Unidas, juntó a la Unión Europea y está uniendo a América Latina.

Hablando de paz, una de las grandes ambiciones del presidente Petro es su plan de paz total. La UE lo ha calificado de ambicioso y complicado. ¿Qué espera y cómo puede la UE acompañar a Colombia en este proceso?

Todo lo ambicioso es difícil, lo cual no quiere decir que no podamos tener ambiciones, sobre todo cuando se trata de la paz. Por eso el concepto de paz total es que por fin Colombia pase la página de la violencia, y la Unión Europea ha jugado un importante papel en la definición de este acuerdo firmado con FARC en el 2016. Su apoyo político y financiero ha sido determinante. Creemos que es el momento adecuado para que la Unión Europea también se involucre en el apoyo al proceso con el FLN. La Unión Europea siempre va a ser determinante en esta búsqueda de la paz en Colombia.