Represión policial en un barrio de Buenos Aires ante las protestas de los vecinos por los cortes de luz y agua

Cuatro días sin luz, largas horas sin agua y promesas incumplidas por parte de la empresa Edesur y del Gobierno desataron el hartazgo de los vecinos y vecinas de Villa Lugano, que este miércoles volvieron a cortar la autopista Dellepiane y sufrieron la represión de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Con un operativo de más de 150 agentes, las autoridades desalojaron la autopista y en algunas calles del barrio dispararon al aire.

Un reportero gráfico de Página12 fue agredido por los policías porteños. "Hay un grupo de gente politizada que está buscando el conflicto", justificaron desde el Gobierno. Pasadas las dos del mediodía, el servicio comenzó a normalizarse en algunas zonas de Villa Lugano, aunque los vecinos y vecinas mantuvieron el corte en la autopista Dellepiane. Por la tarde noche, la Policía porteña volvió a desalojar la vía con represión. El Gobierno nacional anunció que designará controladores internos en Edesur y multas millonarias a la empresa.

Represión en el barrio

Faltaban minutos para la una del mediodía de este miércoles cuando un grupo de más de 15 policías motorizados descendieron por una de las incorporaciones a la autopista Dellepiane, a la altura del cruce con Avenida Escalada, hacia las plazas y calles que rodean a los edificios del barrio Cardenal Antonio Samoré, en Villa Lugano. Los policías cargaban sus armas y disparaban balas de goma al aire, avanzando contra los vecinos que les esperaban con gritos e insultos y con las manos llenas de piedras.

"No me voy a mover hasta que vuelva la luz", gritaba una vecina de 67 años

El medio Página12 pudo confirmar que tres personas fueron detenidas en el operativo, aunque no se informó si fueron liberadas. El desalojo, sin embargo, no tuvo éxito. Enojados por la acción policial, los vecinos volvieron a subir a la autopista y la cortaron por completo. "No me voy a mover hasta que vuelva la luz", gritaba una vecina de 67 años que se acostó sobre la autopista. La mujer, que no tenía luz desde hace cuatro días, vive con su hijo, dos nietos y su madre, de 90 años.

A partir de las dos de la tarde comenzó a volver el servicio en las torres del barrio, aunque en las casas ubicadas tras la avenida Castañares todavía no había luz. El Gobierno también aseguró que enviaría generadores y cuadrillas de defensa civil, pero los vecinos sostuvieron que mantendrán el corte hasta que no se dé una solución definitiva para todos.

Pasadas las 18.30 horas de este miércoles se sumó un nuevo corte en la autopista. Con neumáticos quemados, a unos quinientos metros del corte de Samoré, a la altura de la avenida San Juan Bautista de La Salle. Los manifestantes denunciaban que "hace diez días que estamos sin luz". Hasta allí volvió a desplegarse otro operativo policial, que, de nuevo, desalojó el corte con represión, deteniendo a otra persona e incluso agrediendo a trabajadores de prensa, entre ellos, al reportero Leandro Teysseire, de Página12.

La protesta de este miércoles no fue la primera de la semana. Los días anteriores ya se había cortado la autopista

La protesta de este miércoles no fue la primera de la semana. Los días anteriores ya se había cortado la autopista. Este martes, incluso, el corte se extendió durante todo el día y los vecinos recibieron la promesa de que el servicio volvería y de que se enviarían generadores. Algo que no se cumplió, aunque esta vez la respuesta policial fue diferente.

"Cuando se intentaron liberar algunos de los carriles aparecieron estos grupos de violentos", dijo al canal La Nación el jefe de Gabinete de Ministros, Felipe Miguel, sobre la fuerza policial. El funcionario, que se transformó en portavoz de Seguridad del ministro de Justicia y Seguridad Marcelo D'alessandro, aseguró que "hay un grupo de gente politizada que está buscando el conflicto y otro grupo importantísimo que está sufriendo los cortes de luz".



Sin luz y sin agua

La situación es crítica desde hace una semana. Según pudo reconstruir Página12 con el testimonio de diversos vecinos, desde mediados de la semana pasada comenzaron los cortes intermitentes, y ya desde el sábado se fueron generalizando en buena parte de Villa Lugano, especialmente en Samoré y los barrios Nágera y Copello.

Los vecinos y vecinas tuvieron que sufrir los picos de calor del sábado y del domingo, alcanzando temperaturas récord para el mes de febrero desde el año 1961. Según informaba en su página la empresa reguladora de la electricidad en Argentina, conocida como ENRE, había 3.777 vecinos que no tenían luz en Lugano y 16.154 en zona sur en horas de la mañana de este miércoles eran 3.777 los usuarios que no tenían luz solo en Lugano y 16.154 en la zona sur del área metropolitana de Buenos Aires, todos usuarios de Edesur.

"Hace tres días que estamos sin luz. Pasan las horas y no vienen", dijo una vecina

"Hace tres días que estamos sin luz. Pasan las horas y no vienen", dijo una vecina, de nombre Viviana, a la radio argentina AM750, recordando que entre los vecinos hay "gente enferma y pacientes oncológicos". "Tuve que tirar todo lo que tenía en el congelador y nadie se hace cargo", agregó.

"Somos doce torres sin servicio, en el otro barrio son quince, es una boca del lobo. No sabemos qué pasa, esperamos una respuesta que no llega", se lamentó Viviana. Cristian, otro de los vecinos, sostuvo que "la única forma que te vean es esta" y recordó que "es un corte muy grande" y se pregunta: "¿Quién hay de Edesur aquí para solucionarlo?".

La falta de suministro eléctrico derivó también en el corte del servicio de agua, en particular en los edificios de la zona, ante la interrupción del funcionamiento de las bombas de agua. Juan, habitante del barrio Cardenal Antonio Samoré, remarcó en este sentido que "necesitamos agua y luz porque acá hay gente muy mayor y niños".

Edesur intentó explicar los cortes de luz de estas semanas mediante un comunicado. La empresa argumentó que este mes de febrero fue "el más caluroso de los últimos 60 años" y que el viernes pasado la compañía "registró un récord histórico de demanda de energía de 4.181 megavatios".

El interventor de ENRE, Walter Martello, por su parte, aseguró en su cuenta de Twitter que el comunicado hace referencia "a la situación extraordinaria de las altas temperaturas del día viernes" con un gráfico que "es de hace unos minutitos, o sea cinco días después y 20 grados menos de temperatura". "Los vecinos de los barrios Piedrabuena, Samoré y Lugano no pueden esperar más tiempo la restitución del servicio", agregó. Por la tarde noche del miércoles, Edesur reportaba todavía 22.142 usuarios sin luz.