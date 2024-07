Rusia mata a 32 civiles en un ataque masivo contra Ucrania que alcanza un hospital infantil en Kiev

Han fallecido 32 personas en un nuevo ataque ruso con misiles contra Kiev perpetrado este lunes, tras un bombardeo que ha terminado destruyendo incluso parte de un hospital infantil. Dos de las víctimas de esta ofensiva rusa sobre Ucrania eran trabajadores del centro médico. Otras 10 han muerto por los daños causados en una infraestructura industrial de Krivi Rig, en la región de Dnipropetrovsk de la que es capital Dnipró.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, las defensas antiaéreas lograron interceptar 30 de los 38 misiles de diversos tipos lanzados por Rusia contra territorio ucraniano durante la mañana de este lunes.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha señalado a través de Telegram que el hospital infantil Ojmadit (el afectado por el ataque), ubicado en el distrito de Shevchenko (Kiev), "es uno de los más importantes no sólo de Ucrania, sino también de Europa".

Zelenski ha recalcado que Rusia "no puede alegar" que no sabe hacia dónde vuelan sus misiles y debe "rendir cuentas plenamente por todos sus crímenes: contra las personas, contra los niños, contra la humanidad en general". "Es muy importante que el mundo no guarde silencio sobre esto ahora y que todo el mundo vea lo que es Rusia y lo que está haciendo", ha insistido.

Por su parte, Vladimir Putin recibió este viernes en Moscú la visita del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, cuya intención era "explorar las posibilidades de una salida negociada a la guerra". Orbán ya había visitado el martes Kiev, donde le había pedido a Zelenski que considerara la posibilidad de un alto el fuego.

En esta línea, durante una rueda de prensa celebrada en Polonia junto al primer ministro polaco, Donald Tusk, el presidente ucraniano ha incidido en la necesidad de "responsabilizar a Rusia por el terrorismo y aPutin por ordenar ataques" como los de este lunes.

Inmediatamente después del asedio, centenares de residentes de la capital ucraniana han llevado a cabo una cadena humana para quitar los escombros. Además, otros habitantes ucranianos se han desplazado a lo largo de la jornada al hospital para participar en las labores de ayuda a las víctimas con agua, comida o medicamentos.

Rusia niega los ataques

El Ministerio de Defensa de Rusia, con todo, ha negado el ataque deliberado a civiles en Ucrania durante el bombardeo masivo. "Las declaraciones de representantes del régimen de Kiev sobre el supuestamente deliberado ataque de misiles de Rusia contra objetivos civiles no se corresponde en nada con la realidad", ha señalado la dependencia castrense en un comunicado.

Para justificarlo, Defensa ha explicado que "las múltiples fotos y vídeos publicados desde Kiev confirman unívocamente que las destrucciones fueron ocasionadas por la caída de un misil antiaéreo ucraniano lanzado dentro de la ciudad". De hecho, el departamento ha denunciado que "este tipo de histerias del régimen de Kiev suceden siempre en vísperas de cada nueva cumbre de sus patrocinadores de la OTAN". Este año la cumbre tendrá lugar en Washington y volverá a centrarse este año en la manera en que los países miembros pueden seguir ayudando militarmente a Ucrania.

Rusia tan solo ha admitido que "en respuesta a los intentos de Kiev de dañar objetivos energéticos y económicos rusos", sus Fuerzas Armadas lanzaron un ataque masivo" con armas de alta precisión y largo alcance contra objetivos de la industria militar de Ucrania y las bases aéreas del Ejército ucraniano". Finalmente, ha añadido que "los objetivos fueron alcanzados y destruidos".