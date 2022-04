Rusia perpetra una matanza en una estación de tren en el Donbás y localizan unos 130 civiles asesinados cerca de Kiev

Este viernes el foco trágico de la guerra en Ucrania se ha concentrado en la ciudad de Kramatorsk, en el Donbás controlado por el Ejército ucraniano. Un ataque con misiles contra la estación de tren de la localidad y en la que se encontraban casi 4.000 civiles que querían huir de la región, ha matado a al menos 50 personas y herido a 87, una matanza que Kiev atribuye a las fuerzas rusas y que Rusia ha negado. Entre los fallecidos, hay cinco niños.

Hasta ahora 98 personas han sido trasladadas a hospitales, de las que 16 eran niños, 46 mujeres y 36 hombres. Doce de estos ciudadanos fallecieron en el hospital y 38 en la estación. Un ataque que ha sido condenado de forma rotunda y unánime por la comunidad internacional.

Ataque directo a la evacuación de civiles

Según indicó la Oficina de la Fiscalía General de Ucrania, en el momento del impacto de los misiles "la población estaba siendo evacuada y había casi 4.000 civiles en la estación, la mayoría mujeres y niños".

Según las fotografías y los vídeos publicados por las autoridades locales y la empresa estatal de transporte ferroviario de Ucrania, Ukrzaliznytsia, frente a la estación y cerca del andén se ven cuerpos sin vida entre manchas de sangre, maletas, mochilas, peluches y carritos de compra.

Zelenski: "Los rusos inhumanos no abandonan sus métodos"

"Los rusos inhumanos no abandonan sus métodos. Al no tener la fuerza y el valor de enfrentarse a nosotros en el campo de batalla, exterminan cínicamente a la población civil", dijo en Facebook el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. "Esta es la forma en que Rusia vino a proteger el Donbás, su manera de entender la protección de la población rusohablante", dijo además ante el Parlamento finlandés.

El ataque se produjo justo cuando las autoridades locales instaron a los habitantes de la región a abandonar el este del país lo antes posible, ante la ofensiva final rusa que Kiev cree se producirá en cuestión de unos pocos días en todo el Donbás.

Kramatorsk es la principal base militar del Ejército ucraniano en la región y clave junto con la ciudad de Izium (Járkov), que ya controla, y Sloviansk, en la estrategia rusa de hacerse con todo el Donbás. Es por este eje, que comienza en la asediada Járkov, por donde las tropas rusas quieren avanzar hacia el sur y envolver a las fuerzas ucranianas al norte de Donetsk.

Según el presidente de la empresa estatal de transporte ferroviario de Ucrania, Ukrzaliznytsia, Alexander Kamyshin, fueron dos misiles los que cayeron en la estación. Uno de los supuestos misiles utilizados en la matanza llevaba inscrito en un lateral "za detéi" (por los niños), según una fotografía publicada por Kamyshin en Telegram.

Rusia niega el ataque y acusa a Ucrania

Los separatistas prorrusos de Donetsk informaron casi al mismo tiempo que las autoridades ucranianas del ataque, pero acusaron al "Ejército ucraniano de haber atacado con misiles Kramatorsk".

El Ministerio ruso de Defensa negó inmediatamente cualquier responsabilidad del ataque, al afirmar que este viernes "las Fuerzas Armadas no tenían misiones de fuego en la ciudad de Kramatorsk y no estaban planificadas". El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló también que "nuestras fuerzas armadas no utilizan este tipo de cohetes". En Ucrania tanto el Servicio de Seguridad (SBU) como la Fiscalía han abierto investigaciones por la violación de las leyes de guerra y del derecho internacional humanitario.

Encontrados al menos 132 cadáveres en Makarov

Este jueves también se ha conocido otra matanza contra civiles. Las autoridades de la ciudad de Makarov, cerca de Kiev, han informado de que al menos 132 civiles han sido asesinados presuntamente por las tropas rusas cuando estas tomaron la localidad. Así lo ha denunciado el alcalde de la localidad, Vadim Tokar, quien además ha lamentado el gran éxodo que ha registrado la localidad, que ha pasado de unos 15.000 habitantes a algo menos de mil, según recoge la agencia ucraniana Ukrinform.



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, visitan Kiev y Bucha

Otra ciudad que ha estremecido al mundo esta semana por los horrores que escondía es Bucha, cerca de Kiev. Hasta allí se han desplazado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, para prometer que los responsables de la matanza de más de 300 civiles rendirán cuentas por sus "atrocidades". Ambos mandatarios comunitarios han viajado a Kiev para ver in situ la situación de la capital ucraniana y verse con el presidente Zelenski.

Esos 300 civiles asesinados en Bucha forman parte de los más de 1.600 que lleva contabilizados Naciones Unidas desde que comenzó la guerra. Además, más de 2.200 han resultado heridos. Mientras, el alcalde de la ciudad ucraniana de Chernígov, Vladislav Atroshenko, ha denunciado que 700 personas --contando civiles y fuerzas ucranianas-- han muerto y 40 han desparecido desde el principio de los ataques de Rusia contra la ciudad.

La UE asigna 500 millones más de ayuda militar

Ante tanto horror, el alto representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior, Josep Borrell, ha anunciado que los Veintisiete van a asignar otros 500 millones de euros para ayuda militar a Ucrania y que la UE vuelve a tener representación en la capital ucraniana.

Los Veintisiete van a asignar otros 500 millones de euros para ayuda militar a Ucrania

"Me complace anunciar aquí, en Kiev, que la Unión Europea va a asignar otros 500 millones de euros del Fondo Europeo para la Paz para que el ejército ucraniano obtenga armas para defender a su país y a su pueblo", dijo Borrell.

Esta nueva asignación "se suma al paquete de mil millones de euros, sin precedentes, que liberamos desde el comienzo de la invasión. Nuestro apoyo asciende ahora a 1.500 millones de euros" para armas, precisó el jefe de la diplomacia europea.

Ayuda de la unión que se suma a la que también ha anunciado Reino Unido. Su primer ministro, Boris Johnson, ha informado de un nuevo paquete por valor de unos 100 millones de libras (unos 120 millones de euros), y que incluirá misiles antiaéreos Starstreak, misiles antitanque, municiones de precisión, además de cascos adicionales, chalecos antibalas y gafas de visión nocturna.

El embargo al carbón ruso

Otro paso que ayer dio la UE para asfixiar la economía rusa fue el embargo europeo a las importaciones de carbón ruso que entrará en vigor en agosto próximo y que supone un golpe a este sector industrial en el que trabajan cerca de 150.000 personas y generan medio de millón de empleos en empresas afines, pero no una merma importante en los ingresos de Rusia.

Según el Servicio Federal de Aduanas de Rusia, el año pasado las arcas de Rusia obtuvieron más de 4.000 millones de euros por concepto de exportaciones de carbón a los países europeos, suma que representa menos del 5% de los ingresos que reportaron las ventas de gas natural.

En 2021 las exportaciones rusas de carbón a Europa aumentaron en el 10,3% en comparación con el año pasado y totalizaron 50,4 millones de toneladas, que suponen casi la cuarta parte de las ventas al extranjero de este combustible fósil. El embargo a la importaciones de carbón ruso, que contempla un período de gracia de 120 días a partir de hoy, forma parte del quinto paquete de sanciones adoptado por la Unión Europea contra Rusia.