Las sanciones surten efecto con la primera empresa rusa que cae en impago

Las sanciones internacionales comienzan a generar efectos negativos en la economía de Rusia. La compañía estatal Russian Railways ha entrado en una situación de suspensión de pagos al no poder hacer frente a sus obligaciones económicas con sus acreedores. Es la primera empresa que incurre en impago tras el inicio de la invasión de Vladímir Putin.

La Asociación Internacional de Swaps y Derivados (por sus siglas en inglés, ISDA) ha informado que la empresa nacional no consiguió hacer frente a un cupón que vencía el pasado 14 de marzo. Sus inversionistas no recibieron el pago que les correspondía a pesar de que la firma tenía un plazo de gracia de diez días, según recoge Bloomberg.

Un informe del organismo citado señala que Russian Railways intentó pagar el pasado mes el cupón a los inversionistas; sin embargo, no lo recibieron debido a que la compañía no ha podido encarar las "obligaciones legales y reguladas dentro de la red de bancos corresponsales".

Esto se debe a que bancos occidentales como Bank of America, Goldman Sachs o JPMorgan, que ejercen de intermediarios en este tipo de operaciones financieras, no hayan permitido a la empresa realizar los pagos. Las entidades financieras han optado por bloquear el pago de bonos. Algo que provoca que los deudores rusos no puedan realizar transacciones.