Uno de cada seis niños en Latinoamérica carece de la vacunación completa en 2023

Las tasas de vacunación infantil en América Latina y el Caribe mostraron una mejoría en 2023, aunque aún no alcanzan el nivel óptimo de inmunización, según datos publicados este lunes por Unicef y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta situación deja a aproximadamente 1,6 millones de menores de un año sin vacunar o con el esquema de vacunación incompleto.

Según el informe publicado, la región latinoamericana incrementó la tasa de vacunación completa contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (pentavalente) del 79% en 2022 al 83% el año pasado. Esta inmunización básica es crucial para la salud infantil.

Este es un "avance" significativo, pero aún no alcanza el "escenario óptimo" del 90% de la población infantil vacunada y sigue por debajo del promedio global del 84%. Además, en 2023, aproximadamente 1,6 millones de menores de un año en la región, es decir, uno de cada seis, no estaban vacunados o tenían un esquema de vacunación incompleto. De ellos, casi 1,1 millones no recibieron ninguna inmunización, conocidos como niños "dosis cero", según el informe.

"Tenemos un desafío significativo para los próximos años hasta nuestra agenda 2030. Sin embargo, es importante destacar que ha habido una reducción notable en el número de niños subinmunizados", explicó a Efe Ivana Camacho, especialista de inmunización de Unicef para América Latina y el Caribe. Un ejemplo de esto es Brasil, que "antes tenía unos 300.000 niños con dosis cero y este año esa cifra ha disminuido drásticamente, más de la mitad", según Camacho.



La vacuna contra el sarampión se estanca

En los últimos años, la vacunación contra el sarampión, uno de los patógenos más contagiosos, se ha estancado en América Latina y el Caribe. En 2023, solo el 82% de los niños recibieron su primera dosis de esta vacuna, según datos de Unicef y la OMS.

Además, solo el 67% de los niños recibió su segunda dosis, unas cifras que no alcanzan la cobertura del 95% necesaria para prevenir brotes, evitar muertes innecesarias y lograr los objetivos de eliminación del sarampión, señala el organismo dedicado a la infancia.

Según el informe, aunque la cobertura de la vacuna contra el sarampión en Latinoamérica se ha mantenido "relativamente constante en los últimos años". Camacho expone que la inversión y la planificación son las principales razones por las que Latinoamérica no alcanza el 84% de la media global de población infantil inmunizada.

"La población que necesitamos vacunar ha aumentado. Además, es crucial la planificación estratégica para alcanzar a todos ellos. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Unicef están colaborando en este aspecto para mejorar los programas de vacunación", ha explicado la experta.