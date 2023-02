Un senador de Brasil confiesa que Bolsonaro le presionó para dar un golpe de Estado

Pese a que transcurrieron varias semanas, las repecursiones respecto al intento de golpe de Estado en Brasil continúan y se suman nuevas pruebas, que complican aún más a Jair Bolsonaro, como el principal responsable. Tal es así que, en las últimas horas, el senador conservador y militar brasileño Marcos Do Val aseguró que el expresidente trató de convencerlo para dar un golpe en el país, después de la derrota electoral con el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Este viernes va a salir en la revista Veja el intento de Bolsonaro de presionarme para que yo pueda dar un golpe de Estado junto a él", afirmó el senador Marcos do Val, del partido conservador brasileño Podemos, en una transmisión a través de sus redes sociales. "Cuento esto para que ustedes tengan una idea de la actitud de Bolsonaro y es lógico que yo lo denuncie", agregó.

Tras estas declaraciones, Do Val, un militar de 51 años que creó una empresa de seguridad y dio cursos en Estados Unidos a fuerzas policiales, del FBI y la DEA, anunció que renunciaba a su banca en el Senado por el estado de Espírito Santo.

El funcionario dijo que estaba harto de presiones y decepcionado de la política y que, tras cuatro años como senador, presentará su renuncia al Parlamento, donde aún le restan cuatro años de mandato, para irse a Estados Unidos. "Me enoja cuando me llamaban bolsonarista. Las ofensas que vengo recibiendo están pesando mucho sobre mi familia", subrayó Do Val.

La renuncia del ahora exsenador tiene lugar pocas horas después de que diputados y senadores de las dos cámaras del Congreso de Brasil tomaran posesión de sus cargos.

Bolsonaro, en el ojo de la tormenta

Bolsonaro quedó en el ojo del huracán después de que miles de sus simpatizantes invadieron y vandalizaron los palacios de la Presidencia, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal, mientras reivindicaban una intervención militar.

Durante meses, el expresidente advirtió sin pruebas de un presunto fraude electoral en su contra para favorecer a Lula, que asumió la Presidencia el uno de enero tras vencerle en las elecciones de octubre de 2022.

Después de su derrota, Bolsonaro se fue del país sin asistir a la entrega de mando, y se instaló en Orlando, Estados Unidos. Lugar en el que tiene pensado quedarse, tal y como informó su abogado, que esta semana, a su vez, confirmó que el exmandatario inició trámites para una nueva visa que le permita permanecer en el estado de Florida algunos meses.

Asimismo, el martes pasado, durante su primer acto público desde que llegó a EEUU, Bolsonaro relativizó el intento de golpe y afirmó que el flamante gobierno de Lula da Silva no va a durar mucho tiempo.