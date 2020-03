Si alguien impidiera votar en las elecciones presidenciales de 2020 a nueve millones de estadounidenses residentes entre Nueva York, Boston o Miami sería un escándalo. Sin embargo, este es exactamente el número de nacidos en EEUU que vive fuera de su país, muchos de los cuales no pueden ejercer su derecho al voto. La administración pública y los partidos políticos trabajan por cambiar esta realidad, empezando por las elecciones primarias, que llegan a su punto de inflexión el próximo martes; el supermartes.

En la carrera más concurrida en la historia para la nominación del Partido Demócrata, los resultados están tan reñidos que los expatriados podrían marcar la diferencia. El 3 de marzo será un día decisivo para la elección del rival de Donald Trump en las elecciones presidenciales del mes de noviembre. Quince estados votarán en un solo día, incluidos los más poblados: California y Texas. También lo harán los expatriados, el llamado "Estado número 51" de Estados Unidos.

El funcionamiento de las primarias en EEUU sigue el sistema de delegados: cada Estado tiene asignado un número determinado de ellos según su población y cada candidato se gana el apoyo de cierto número de delegados en función del porcentaje de votos que obtenga (siempre que supere el 15%). Así, los designados son los que votan directamente al candidato que les ha sido asignado representar en la Convención Demócrata del mes de julio, donde el partido elige a su nominado a la Casa Blanca.

Más de 1.300 delegados –cerca de un tercio del total disponible– estarán en juego el supermartes. Un candidato debe ganar al menos 1.990 delegados, la mitad más uno del total de 3.979 delegados.

Las dificultades de votar en el extranjero

Basta con haber cumplido los 18 años para tener derecho a voto, pero para ejercer ese derecho hay que registrarse de forma específica. Diferente al censo o al padrón, es un listado que no tiene equivalente en España. Se puede hacer online, pero la mera existencia de un paso extra desanima a muchos. Embajadas y consulados de EEUU registran en este período a los votantes, que pueden hacerlo hasta el mismo supermartes, el 3 de marzo, aunque cuentan con limitaciones para hacerlo.

El cuerpo diplomático es el que registra a los votantes, pero no puede realizar campañas activas para animar a los ciudadanos a hacerlo. Lo único que pueden hacer son eventos divulgativos, como talleres de votación, y publicar información online para que el que la busque, la encuentre.

Es del Departamento de Defensa de quien depende el Programa Federal de Asistencia al Votante (FVAP, por sus siglas en inglés) establecido en los años 80 "para asegurar que los miembros de las fuerzas armadas de los Estados Unidos y sus familiares conozcan su derecho al voto y tengan las herramientas para hacerlo desde su país de residencia". Una herramienta que, no obstante, se queda corta para el ciudadano de a pie, que ha de navegar por una burocracia compleja y distinta para cada estado.

Para llenar este vacío, el Comité Nacional Demócrata, órgano de gobierno del Partido Demócrata, cuenta con su brazo en el extranjero: Democrats Abroad. No existe equivalente del Partido Republicano fuera de las fronteras y, paradójicamente, es esta falta de un homólogo lo que impide a la Administración estadounidense prestarles apoyo, ya que todas sus acciones deben ser "no-partidistas".

El expatriado: más progresista, menos activo

A falta de una semana para el supermartes, ya se había superado el número de votantes registrados de 2016 en España. El Comité Nacional Demócrata felicitó desde Washington con sorpresa por el gran incremento, explica el presidente de Democrats Abroad en España, Samuel Matterson. Registrarse para votar no es la prioridad de quien se muda a un nuevo país, reconoce Matterson, por eso han pasado a organizar campañas de captación de votantes que la embajada no puede hacer.

"El estadounidense que vive en Europa es más progresista"

"El estadounidense que vive en Europa es más progresista". Y matiza: no solo más demócrata que republicano, sino más de izquierdas que la media. "Vivimos en un sistema con sanidad gratuita, escuelas públicas, sin armas de fuego. Trabajamos para hacer esto posible en nuestro país". Por eso, las ideas tachadas de revolucionarias, que proponen un modelo de socialdemocracia a la sueca, no parecen tan rompedoras desde este lado del océano, justifica.

"Los expatriados estadounidenses ven el peligro que representa este presidente con mayor claridad que muchos de sus compatriotas que no miran más allá de sus carteras", coincide Chris Reilly, presidente de Democrats Abroad en Barcelona. Desde ambas ciudades la organización hacen un llamamiento especial a los jóvenes para que se registren a votar. El tradicional formato de llamar de puerta a puerta que se sigue usando en estados clave como Iowa, es impensable en España. Oliver Kendall (Ann Arbor, Michigan, 1993) es el más reciente fichaje.

Su apuesta es crear una red de contactos basada en la relaciones interpersonales, sirviéndose tanto de redes sociales como de eventos en vivo. Los visionado de los debates electorales son como un Barça- Madrid. Kendall, cuya conciencia política se despertó pronto, trabajando en campañas electorales en Washington DC, dice sentirse avergonzado por un presidente que no le representa. "Más de la mitad del país no votó a Trump en 2016. Es hora de que los que no votaron entonces sí voten ahora por una alternativa", explica.

El partido demócrata llega más dividido que nunca con siete candidatos aún en la carrera a la Casa Blanca. Bernie Sanders, el candidato más progresista, fue el ganador indiscutible de las primarias de 2016 en España, muy por encima de su rival Hillary Clinton, quién finalmente se llevó la nominación del Partido Demócrata. Sin embargo, en esta ocasión, a falta de los resultados de Carolina del Sur que vota este domingo, Sanders va en cabeza con 45 delegados, el exalcalde Pete Buttigieg (25 delegados), el exvicepresidente Joe Biden (15 delegados), la senadora de largo recorrido Elizabeth Warren (8 delegados); y Amy Klobuchar (7 delegados). También siguen en la carrera los multimillonarios Michael Bloomberg y Tom Steyer.