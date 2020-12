El periódico estadounidense The New York Times ha explicado que su podcast de 12 episodios Caliphate no cumplía con los estándares de veracidad y calidad del Times. El documental sonoro recogía el relato de Shehroze Chaudhry, un supuesto miembro del Estado Islámico (ISIS) que reside en Canadá. El diario se disculpa por haber dado difusión a "una historia de falsedades" y aseguran: "El Times debería haber presionado más para verificar las palabras de Chaudhry antes de decidir otorgar tanta importancia a su historia".

El individuo aseguró haber formado parte del ISIS; sin embargo, el pasado 25 de septiembre, las autoridades canadienses lo detuvieron por fingir haber participado en actividades terroristas. El Times afirmó que han encontrado un historial falso y no hay constancia de que Chaudhry cometiera las atrocidades que describe en Caliphate.

El director ejecutivo del medio, Dean Baquet, dijo que la responsabilidad era, sobre todo, de los jefes de redacción, donde se incluye a él mismo. "En The New York Times hacemos un periodismo profundo y ambicioso, en cualquier formato, y lo sometemos a un intenso escrutinio. No hicimos eso en este caso", aseguró Baquet en una reciente entrevista.

El periódico emitió una nota de prensa donde detalla que la falta de rigor en este trabajo se debió a dos problemas principales. El primero de ellos ha sido no asignar a un editor bien formado en asuntos relacionados con el terrorismo que hubiera sido capaz de verificar la información que emplearon en el podcast. "Caliphate debería haber contado con la supervisión de forma regular de un editor experimentado en el tema". El segundo error lo achacan a la falta de rigor del equipo de Caliphate.

Una aclaración al principio de cada episodio

El medio ha decidido enmendar el error incorporando al inicio de cada capítulo una apreciación leída por el presentador del podcast de noticias The Daily, Michael Barbaro. El locutor informa a los oyentes de que el documental sonoro "no cumple con los estándares de veracidad del Times". También han publicado un nuevo episodio llamado 'An Examination of Caliphate' ('Un examen a Caliphate' ) donde el Baquet afirma que es posible que Chaudhry les hubiera "engañado" cuando contó su relato. Aunque asegura que la reportera Rukmini Callimachi era la directora del podcast, ha explicado que "este fracaso no se debe a ningún periodista, sino a un fallo institucional".

Callimachi: "Estoy muy orgullosa de las historias que he contado sobre el ISIS"

Callimachi también ha hablado sobre esta polémica y ha publicado en su cuenta de Twitter un comunicado: "Estoy muy orgullosa de las historias que he contado sobre el ISIS y sus crímenes contra la humanidad. Pero, como periodistas, debemos exigir transparencia a nuestras fuentes y también debemos exigírnosla a nosotros mismos".

Algunos usuarios consideran que las palabras de Baquet, de Callimachi y las explicaciones del propio medio son insuficientes. La productora del medio Aj+, Sana Saeed, mostrado su disconformidad en. "No es suficiente. El podcast no ha sido retirado y Callimachi ha sido reasignada". La periodista ha explicado en su cuenta de Twitter que los problemas con la reportera que ha dirigido el podcast son anteriores a Caliphate. "El trabajo de Callimachi, sin embargo, se basa en sembrar el miedo incorporando tópicos racistas y una deshumanización masiva".