Trump elige como nuevo fiscal general al congresista de ultraderecha Matt Gaetz, acusado de tráfico sexual de una menor

El presidente electo de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, anunció este miércoles el nombramiento del congresista Matt Gaetz, perteneciente al ala dura del partido y conocido por estar envuelto en diversas polémicas, como próximo fiscal general del país.

Su designación, una de las más controvertidas hasta la fecha por Trump, causó estupor entre los legisladores del Congreso, incluso dentro de las propias filas republicanas, dado que sobre Gaetz pesan acusaciones de tráfico sexual de una menor de edad.

"Es un gran honor para mí anunciar que el congresista Matt Gaetz, de Florida, queda nominado para ser el fiscal general de Estados Unidos. Matt es un abogado tenaz y profundamente talentoso", reveló Trump a través de un comunicado.

El próximo presidente declaró que "pocas cuestiones en Estados Unidos son más importantes que poner fin a la instrumentalización" del sistema judicial que, según él, ha llevado a cabo la Administración de Joe Biden. En palabras de Trump, Gaetz "desmantelará las organizaciones criminales y restaurará la fe y la confianza de los estadounidenses en el Departamento de Justicia, gravemente destrozada".

Horas después, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, daba a conocer que Gaetz presentó ya, y con efecto inmediato, su renuncia al escaño que ocupaba. Ahora, contarán con un plazo de ocho semanas para encontrarle un reemplazo. El legislador republicano Max Miller ha expresado la sorpresa de muchos congresistas por la elección, pero también alivio porque el cargo le impida ser miembro de la cámara.

La nominación del encargado del Departamento de Justicia es una de las más importantes para el próximo gabinete de Trump. Entre los planes del republicano está, una vez asuma el poder, ordenar el cierre de las investigaciones que la fiscalía abrió en su contra por el asalto al Capitolio, así como por haberse llevado documentos clasificados de la Casa Blanca. Trump se muestra favorable, además, a dar instrucciones al fiscal general para defender sus políticas en los tribunales e, incluso, para abrir investigaciones judiciales contra sus rivales políticos.

Tras una tensa relación con los fiscales de su primer mandato (2017-2021), Jeff Sessions y William Barr, se esperaba que Trump eligiera para el cargo a una persona muy leal que nunca le diera la espalda. De hecho, Gaetz lideró la revuelta interna que tumbó en octubre de 2023 al entonces presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, porque este había llegado a acuerdos legislativos con los demócratas.

Gaetz, además, está siendo investigado por el Comité de Ética de la Cámara Baja por las acusaciones que lo relacionan con un plan de tráfico sexual de una menor de 17 años, algo que el polémico legislador ha negado. En 2023, el Departamento de Justicia puso fin a una investigación por tráfico sexual sobre él, sin presentar cargos en su contra. Sin embargo, en caso de ratificarse el nombramiento del congresista, el Comité ya no tendrá jurisdicción para continuar con su investigación.

No obstante, el nombramiento de Gaetz como fiscal general podría fracasar en el Senado, dado que los republicanos tienen en la Cámara una estrecha mayoría de 53 escaños, y aún no está claro que todos los senadores del partido lo respalden. Por ejemplo, el senador republicano John Cornyn, al ser preguntado por la CNN, no quiso aclarar si votaría a favor de Gaetz y señaló que ha tenido "enfrentamientos en torno a ciertas cuestiones" con el congresista.

Según el portal Axios, Max Miller habría sentenciado que Gaetz tiene "más opciones" de cenar con la reina Isabel II, fallecida en 2022, que de ser ratificado por el Senado. Después de conocerse la nominación de Gaetz, un empleado del Departamento de Justicia declaró a la CNN que "el shock es fuerte" dentro de la institución.

El nuevo gabinete de Trump

El anuncio de la incorporación de Matt Gaetz se suma a la lista de nombramientos del nuevo equipo de Donald Trump, si bien es uno de los que mayor revuelo ha causado por el momento.

El miércoles, Trump también anunció la designación del senador Marco Rubio como próximo secretario de Estado, además de la nominación de la excongresista Tulsi Gabbard como directora de Inteligencia Nacional.

Nacido en Miami en 1971, y de origen cubano, Marco Rubio es considerado un 'halcón' en política exterior, partidario de la mano dura con China e Irán, así como de las sanciones sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Tulsi Gabbard, por su parte, supervisará la comunidad de inteligencia estadoundiense con sus múltiples agencias, entre ellas la CIA, y las divisiones de inteligencia del FBI, entre otras.

Donald Trump también anunció la figura del "zar de las fronteras", encarnada en Tom Homan, quien ya formó parte de su equipo durante su anterior mandato, para aplicar su férrea política de control fronterizo. En palabras del próximo presidente, "Homan estará a cargo de todas las deportaciones de migrantes a su país de origen".

Otra gran polémica ha sido la designación del magnate Elon Musk, dueño de X y Tesla, al frente del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental. El nuevo departamento, según dijo Trump, impulsará "reformas estructurales a gran escala" que podrían suponer fuertes repercusiones en la Administración federal.