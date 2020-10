El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, todavía convaleciente por la covid-19, ha asegurado nada más llegar a la Casa Blanca tras su ingreso hospitalario que el coronavirus es "bastante menos letal" que la gripe para "la mayoría de las poblaciones" y se ha preguntado si también habría que confinar a Estados Unidos por esta última enfermedad.

"La temporada de la gripe está llegando. Cada año mueren por la gripe muchas personas, a veces más de 100.000 y a pesar de la vacuna. ¿Vamos a cerrar nuestro país?", ha planteado el mandatario estadounidense, en un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter horas después de haber regresado a la Casa Blanca tras haber estado ingresado en un hospital militar por la covid-19.

Trump ha señalado que Estados Unidos no se va a confinar por la temporada de gripe y ha asegurado que hay que aprender a convivir con el coronavirus igual que se ha hecho con la gripe. "Hemos aprendido a vivir con ello, igual que estamos aprendiendo a vivir con la covid, que en la mayoría de las poblaciones es bastante menos letal", ha argumentado.

Trump volvió el lunes a la residencia presidencial y su primer gesto ante sus seguidores fue montar un show y saludarles quitándose la mascarilla, a pesar de que el mandatario todavía puede contagiar a otras personas de su entorno porque aún no ha superado la enfermedad.

Su primer mensaje a los estadounidense tras volver del hospital fue exhortarles a no tener miedo al coronavirus. "No dejen que les domine. No le tengan miedo. Van a ganarle. Tenemos los mejores equipos médicos. Tenemos los mejores medicamentos, todos desarrollados recientemente", argumentó este lunes. Actualmente hay más de una docena de positivos en el entorno de Trump, entre ellos la primera dama, Melania Trump, la portavoz presidencial, Kayleigh McEnany, y el jefe de su campaña, Bill Stepien.

Además, el presidente ha anunciado su intención de participar en el debate electoral frente al aspirante demócrata en la Casa Blanca, Joe Biden, el próximo día 15 en Miami.

Trump participó en el primer cara a cara frente a Biden el martes pasado en Cleveland (Ohio), días antes de que la madrugada de viernes revelara que había dado positivo en las pruebas de la covid-19, después de que se supiera a través de medios de comunicación que una de sus asesoras, Hope Hicks, había contraído la enfermedad. Durante el primer debate, varios de los invitados por el presidente asistieron sin mascarilla, en contraste con los de Biden, que sí que la lucieron. El positivo del presidente llevó a que Biden se tuviera que someter también a la prueba, en la que dio negativo.

EEUU es la nación del mundo más afectada por la pandemia con casi 7,5 millones de contagios y más de 210.000 fallecidos, según la Universidad Johns Hopkins. A lo largo de la pandemia, Trump ha minusvalorado en varias ocasiones el riesgo que representa el coronavirus y en el primer debate frente al candidato presidencial del Partido Demócrata, el exvicepresidente Joe Biden, le echó en cara que llevara siempre la mascarilla, argumentando que él solo la lleva cuando considera que es necesario.



"Información engañosa y potencialmente peligrosa"

Twitter ya ha tomado medidas al respecto del último tuit polémico del presidente, alegando que "viola las reglas de Twitter por divulgar información engañosa y potencialmente peligrosa sobre la covid". La red social Facebook también ha borrado su publicación.