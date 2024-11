La web satírica 'The Onion' trolea al ultraderechista Alex Jones al comprar su blog 'Infowars' para parodiarlo

La web satírica The Onion anunció este jueves que compró en una subasta judicial el blog ultraderechista InfoWars, del controvertido Alex Jones, cuya empresa se había declarado en bancarrota tras las sanciones recibidas por el daño causado a las familias de las víctimas de la matanza en la escuela de Sandy Hook (Connecticut). El consejero delegado de The Onion, Bryce Tetraeder, no hizo público el precio pagado, pero ironizó con que ninguna cifra es "demasiado alta" para ese conjunto de "activos y mentes maleables".

Jones saltó a la fama por difundir teorías conspirativas a través de la web y el pódcast que él mismo fundó en 1999, InfoWars, así como por sostener que el tiroteo de 2012 en Sandy Hook, en el que murieron 20 niños y seis adultos, fue una "farsa".

"InfoWars ha mostrado un compromiso inquebrantable con la fabricación de odio y la radicalización de los miembros más vulnerables de la sociedad", dijo Tetraeder, quien ha declarado que la decisión de adquirirlo fue "fácil". En su compra participaron familiares de las víctimas del tiroteo, que en su día ya demandaron a Jones por difusión de rumores falsos sobre la masacre.

La teoría propagada por Jones llevó a varios de sus seguidores a amenazar y acosar a los padres de las víctimas. 15 personas le demandaron: 14 relacionadas con las víctimas del tiroteo y William Aldenberg, un agente del FBI que también estuvo en el foco de sus ataques.



Ben Collins, consejero delegado de la empresa matriz de The Onion, Tetrahedron, indicó al diario The New York Times que pretenden relanzar InfoWars en enero de 2025 como una parodia de sí misma, burlándose de personalidades "raras" de Internet como el propio Jones.

Collins añadió en la red social Bluesky que, parte de la razón por la que se postularon como propietarios, fue porque la gente en esta red social le dijo que sería "divertido" hacerlo. "Y tenían razón. Esto es lo más divertido que ha pasado jamás".

Para Jones, lo sucedido se trata de un ataque a la libertad de expresión. "No sé lo que va a pasar, pero me voy a quedar hasta que lleguen y apaguen las luces", dijo en redes, a través de las cuales pidió apoyo a sus seguidores.