'Where is Mama?', cuando Boris Johnson lloraba la ausencia de la madre, ingresada en un psiquiátrico

En el Museo de la Mente, adosado al hospital Bethlem, en las afueras del sur de Londres, nunca habían planeado una exposición que concurriese con un acontecimiento político protagonizado por un personaje incluido en la muestra. Sus temas habituales se alejan de la política; se centran en los traumas, la salud mental, las experiencias vitales, la vulnerabilidad humana o las heridas psicológicas que forman y condicionan la personalidad de propios y extraños.

Ese itinerario en la programación cultural del citado museo se ha roto con la dimisión (o expulsión) de Boris Johnson de Downing Street y la presentación de A way from Home: Bethlem artists on longing and belonging (Fuera del hogar: Artistas de Bethlem sobre el ansia y la pertenencia).

Hay que hacer un alto para captar el título de la exposición en su totalidad. A way from home viene a ser un juego de palabras con away (ausente físicamente de casa) y a way (una forma de ausencia que alude a pacientes voluntarios o forzados a ingresar en un centro psiquiátrico y dejar atrás la experiencia del hogar, por decisión propia o por mandato médico). Una línea sutil y compleja, la que separa a los pacientes voluntarios de los obligados. La segunda mitad del enunciado lo reduce a pacientes y artistas en las colecciones del museo cuyas obras refieren a longing (nostalgia, anhelo o ansia) y belonging (pertenencia, de la que genera seguridad, peligro u otros efectos psicológicos).

El comisario de la muestra, Colin Gale, está poco interesado en el azaroso calendario en el que ha coincidido la dimisión de Boris Johnson con su aparición en un retrato de la muestra. Aun así, explica a Público que "el título incluye a quienes han tenido la experiencia de ingresar voluntariamente en un psiquiátrico o han sido internados a la fuerza por el diagnóstico de su salud mental; ambos responden de forma diferente cuando están físicamente fuera de casa". Si bien, la familia Johnson es conocida, el comisario de la exposición no quiere hablar de política y todavía menos del ego de Boris Johnson.

Entre los dieciocho artistas, vivos o muertos, pacientes en centros médicos, que configuran el conjunto de obras de arte, Charlotte Johnson Wahl (1942-2021), madre de Boris, presenta Where is Mama?, un cuadro pintado en 1974 mientras ella estaba internada en el hospital Maudsley, del sur de Londres. Es una imagen conmovedora de sus cuatro hijos (una chica y tres chicos) llorando a lágrima viva; uno en posición fetal; melenas rubias destartaladas que los caracterizan (el mayor, Boris, aún premier, Joe, exministro, Rachel, columnista, y Leo), vestidos con ropaje de la época, en estado anímico convulso. En la lejanía, la figura de dos adultos; ella se esconde la cara, como el que está en posición fetal; él mira el destrozo emocional en los adolescentes.

"El trabajo artístico que hizo Charlotte en el hospital no es producto de sesiones de terapia formales; se puede considerar una expresión de su estado mental solamente en el sentido de que todo arte expresa el estado mental de sus creadores", manifiesta el comisario de la exposición de intrincado título.

A tenor de Colin Gale, "el trabajo de Charlotte no tiene calidad representativa de ninguna etiqueta artística; las colecciones del museo son heterogéneas y reflejan un amplio espectro de experiencias humanas".

Esta vez, la exhibición de los cuadros de Charlotte Johnson ha coincidido con la mudanza de su hijo. Poco tiene que ver el 10 de Downing Street, o centro político de Reino Unido, con el hogar ambulante de la familia Johnson (Boris nació en Nueva York hace 58 años y cambió de casa con frecuencia) antes de que su madre se ausentara del hogar familiar, y durante las estancias de ella en el psiquiátrico.

La producción artística de Charlotte Johnson Vahl se ha hecho un hueco merecido en el arte conocido como arte brut (en bruto), según sus teorizadores franceses, arte outsider, en versión anglosajona, aunque Colin Gale prefiere el término "arte visionario" y es reluctante al epíteto "arte psiquiátrico".

En 2020, la obra de Charlotte fue exhibida en la serie Art, Mind and Soul (Arte, Mente y Alma), una retrospectiva que la descubrió como creadora polifacética, de estilos distintos, con la elaboración de paisajes urbanos a través de su ventana en Nueva York, donde residió con su segundo marido, o árboles laberínticos en los que se perdían sus hijos en las visitas que le hacían al hospital. Dos de sus lienzos, It Has Not Worked (No ha funcionado) y Ask and Get No Reassurance (Pregunta sin respuesta) se exhiben de forma permanente en el mismo Museo de la Mente.

Para la exposición, que se presenta durante el proceso de elecciones primarias del que surgirá el sustituto de Boris Johnson, el museo ha seleccionado entre sus fondos en los que tiene trabajos de 130 artistas identificados y otros 50 anónimos, la mayoría pacientes o expacientes de centros psiquiátricos.

La imagen más antigua de las colecciones data de 1811 y es un dibujo de James Tilly Matthews que ilustra un texto titulado Illustrations of Madness (Ilustraciones de la locura), prestado a día de hoy a un museo de Gent (Bélgica).

La muestra en la que se incluye Where is Mama? explora el sentido de la casa u hogar con sus connotaciones de pertenencia, seguridad personal o conflicto psicológico que puede generar en las personas y en los núcleos familiares. Un tema, el de los efectos del hogar en los individuos, tan antiguo como la misma existencia humana, a pesar de que las obras de arte que lo reflejan empezaron su andadura en el siglo XIX. La pieza más antigua en la exposición data de 1855 "Dibujo para ilustrar las pasiones: Brutalidad", de Richard Dadd.

Una casualidad en el tiempo ha hecho que este mes de julio la carrera política de Boris Johnson esté removiendo los cimientos de la sólida y obsoleta democracia británica, y una obra de una exposición (del 28 de julio al 12 de noviembre) enseñe la vulnerabilidad de sus lágrimas adolescentes.

Colin Gale no entra en el análisis psicológico del personaje que ha dominado el destino de Reino Unido en los últimos años, no obstante, ahí queda la producción artística de su madre que, estos días, complementa los incontables análisis políticos y personales del hombre del brexit, las fiestas ilegales, los desafíos de todo tipo y los exabruptos lingüísticos.

Postureo, al fin y al cabo, incluida la foto difundida con su familia ideal (tercera esposa y dos niños pequeños, rubios como los del cuadro), atrincherado en Downing Street tras anunciar su dimisión. Para los bebés, su primera casa, no estará ni en la memoria; para la media docena de hijos adolescentes o adultos que tiene, Boris será un ausente del hogar, por razones distintas a las que se ausentó su madre.