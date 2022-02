Zelenski, el actor que llegó a presidente y que hoy enfrenta la peor de las pesadillas

Ya no hay corbata ni sonrisas a la cámara. Vestido con un jersey verde y con gesto serio, Volodímir Zelenski mide cada palabra, cada gesto, cada instante que transcurre en este preciso momento de su vida. Puede que cualquiera sea el último. Fuera, en las calles de Kiev, las tropas rusas avanzan y los soldados ucranianos resisten. Zelenski también.

No sabe a ciencia cierta qué pasará mañana. Ni con él, ni con su país. Ucrania está hoy bajo fuego y el presidente asegura que no se irá. Que no le harán irse. Que se quedará y gobernará. El ruido de las bombas que este fin de semana retumba en el centro de Kiev hace pensar lo contrario, pero él jura y perjura que está y seguirá estando en esta ciudad, hoy en los ojos y las plegarias del mundo.

Zelenski tiene hoy 44 años. Hasta los 41 era un conocido actor que había protagonizado el papel de presidente del país en Servidor del pueblo, una serie televisiva muy vista en Ucrania. En 2018 desafió a la clase política con una candidatura real para unas elecciones reales: el actor se presentó entonces a los comicios presidenciales con Servidor del Pueblo, que dejó de ser el nombre de una serie para convertirse en la marca electoral de centroderecha bajo la que acudiría a las urnas.

En aquellas votaciones comprobó que el éxito no solo le sonreía en la pequeña pantalla: su tirón popular, su estilo ajeno a los políticos de siempre y su apuesta como rostro de fuera del establishment hicieron el cocktail perfecto para que el 73% de la ciudadanía apoyara su candidatura y lo elevase al principal cargo del país. Zelenski, el presidente de ficción, era ya el presidente de verdad.

Llegó la guerra

La historia del presidente Zelenski no tendría final feliz porque en esta vida de carne y hueso le ha tocado hacer frente a una crisis tan inmensa y tan larvada que un día podía estallar. No en vano, su gestión se ha visto marcada de lunes a domingo por el conflicto con Rusia en torno a la región de Donbass.

Aquí aparecen otros elementos a tener en cuenta. Si por Zelenski fuese, en el exterior de la oficina presidencial habría una bandera de la Unión Europea. También habría OTAN. Ni una cosa ni otra cuaja en la cabeza de Putin, que tras varios años de tiras y aflojas dio finalmente el paso tan temido y, al mismo tiempo, imaginado.

Un jueves 24 de febrero de 2022 todo estalló por los aires. Aparecieron los aviones rusos en el cielo. Apareció Vladimir Putin en televisión. La guerra, la temida guerra, había comenzado.

Zelenski sacó el jersey verde del armario e invitó vía Twitter a unirse a la pelea a cuanto ser humano estuviese dispuesto a empuñar un arma en esta primera gran guerra europea del siglo XXI. Sí, Zelenski ofrece ahora mismo metralletas a toda y todo aquel que guste usarla.