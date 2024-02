Ana Belén denuncia que sufrió un caso de abuso por parte de un director de cine

La cantante y actriz española Ana Belén ha denunciado en el programa Lo de Évole que fue víctima de un caso de abuso sexual por parte de un conocido director de cine.

El programa ha compartido unos adelantos de la entrevista, que será emitida este domingo a las 21.30 horas, donde Jordi Évole y la entrevistada hablan sobre el movimiento MeToo en el cine español, después de que saliesen a la luz las acusaciones de tres mujeres contra el cineasta Carlos Vermut por agresión sexual.

El presentador le pregunta a la actriz si ella sufrió algún caso de violencia sexual dentro de la industria, a lo que Ana Belén responde afirmativamente y cuenta su experiencia, sin revelar la identidad del cineasta involucrado.

"Hay uno que me pasó fuera del rodaje, con un director. Yendo por la calle de noche, me arrincona contra la pared y me besa. Sin haber habido ninguna insinuación antes. Desagradable", denuncia la intérprete.

Ante la pregunta de Évole sobre cómo sorteó la situación, la actriz responde que "con risa nerviosa" y "deseando llegar pronto al hotel. Luego tuve que rodar toda la película con él".