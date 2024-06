¿Dónde están los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual? Solo funcionan diez de los 52 previstos

La ley de libertad sexual de 2022 estableció la creación de un centro de crisis 24 horas en cada provincia y ciudad autónoma. Pero de los 52 centros previstos por la norma solo diez están actualmente en funcionamiento. Por tanto, si se sufra una agresión sexual, la víctima no va a ser atendida con las mismas garantías si vive en una comunidad autónoma que en otra.

Si está en Madrid, por ejemplo, tendrá a su disposición dos de estos centros con, entre otros servicios, atención especializada, información específica, asesoría y acompañamiento psicológico. En cambio, si vive en Barcelona no podrá acudir a ninguno porque todavía no existe.

En seis meses tendrían que estar operativos los 52 centros

La ley, aprobada en marzo de 2023, establecía que seis meses después de su aprobación los centros tendrían que estar disponibles para todas las usuarias. Ante el retraso de las comunidades, el plazo tuvo que ampliarse hasta diciembre de ese año. Pero a finales de 2023 la situación no había mejorado, por lo que el Ministerio de Igualdad decidió conceder una nueva ampliación. La fecha límite ahora es diciembre de 2024. Esto es, en seis meses tendría que haber 52 centros operativos.

¿Dónde hay y dónde no?

La página web de la Fundación Aspacia, una organización que lucha por la erradicación de la violencia, ha mapeado centro por centro los servicios que existen para atender a las víctimas de una agresión sexual.

Las comunidades que cuentan con centros de crisis 24 horas son: Madrid (2), Euskadi (uno en Bilbao y otro en Vitoria), Asturias (en Oviedo), Cantabria (en Santander), Navarra (en Pamplona), Murcia y Melilla. También en Castilla La-Mancha, Guadalajara y Albacete contarían con centros propios; pero, en el caso de Guadalajara todavía tienen que amueblarlo para que esté completo.

Castilla y León solo ha conseguido licitar dos centros de los nueve previstos, uno en León y otro en Valladolid

Una de las comunidades que registra un mayor retraso en la materia es Castilla y León. El gobierno autonómico declaró desiertos los procesos de licitación de cuatro de sus seis centros y solo se abrirán en León y Valladolid, según las últimas informaciones. Esta comunidad supone el 13% del total de centros.

Hay que tener en cuenta que después del proceso de licitación viene el de concurso, en caso de que una empresa privada gestione el centro, lo que alarga más la apertura del mismo.

Tampoco están disponibles, aunque aseguran que lo estarán antes del plazo, los servicios en el País Valencià (València y Alacant), Aragón (Teruel y Huesca) y Galicia (tendrá cinco: dos en A Coruña, los demás en Ourense, Lugo y Pontevedra).

En Canarias, también por el fiasco de las licitaciones que quedaron desiertas en abril, se ha cambiado el procedimiento a la "adjudicación directa". La Consejería de Bienestar Social e Igualdad de Canarias prevé abrir dentro del último plazo establecido un centro en cada isla.

Especialización concreta en violencia sexual

Desde la Fundación Aspacia recalcan la necesidad de que estos centros sean realmente especializados

Desde la Fundación Aspacia recalcan la necesidad de que estos centros sean realmente especializados. Los datos demuestran que cuando se adhieren estos recursos a otras unidades orientadas a todo tipo de violencias machistas se acaba por mermar la atención a la violencia sexual. "Los centros deben ser especializados y separados de otros servicios como los de violencia de género, ya que el alto riesgo de la violencia de pareja puede desviar la atención de la violencia sexual. Es crucial que haya centros específicos para abordar la violencia sexual", aseguran.

Además estos servicios deben ser concretos y no únicamente basados en la atención telefónica. "El centro de crisis no debe ser solo una línea telefónica adherida a otros servicios, sino ofrecer atención integral: psicológica, médica, jurídica y de acompañamiento. Un teléfono 24 horas no es suficiente. Las personas necesitan acceso a atención integral especializada en cualquier momento, tanto a corto como a largo plazo", explican desde la organización.

La dimensión de esta problemática puede verse reflejada en la atención a víctimas de violencias machistas en el País Valencià. La región cuenta con toda una Red de Centros de Mujer pero la atención es general para todas las violencias machistas. En el cómputo total del año 2023 atendieron a 3.901 mujeres que acudían al centro por primera vez por violencia machista en el ámbito de la pareja. De estas, solo un 6,2% eran víctimas de agresiones sexuales, un 0,6% de acoso sexual y un 0,2% de explotación sexual. Frente a un 71,7% de las víctimas atendidas que denunciaban maltrato físico y/o psicológico de su pareja o expareja.

Igualdad hace presión a las CCAA

La ministra de Igualdad alude "problemas administrativos" con los centros de crisis

Ana Redondo, ministra de Igualdad, respondió a Público en una entrevista reciente que esperaba tener listos todos los centros a finales año. "Esta semana estuvimos en Guadalajara viendo que lo que resta en ese centro es la dotación mobiliaria pero ya está prácticamente. Hemos estado en Bilbao, en Pamplona… Estamos haciendo un recorrido por comunidades autónomas y yo creo que, en general, van bien", dijo.

Ante los retrasos, la ministra admitía que había habido "problemas administrativos" donde se han quedado desiertas algunas licitaciones para la compra de estos edificios. Como ocurrió en Castilla y León. Sin embargo, Redondo ha referido que continúa haciendo presión sobre las comunidades para tenerlos listos. En caso de no ser así, los fondos europeos para su creación tendrían que ser devueltos.

Es un compromiso que el Gobierno español y las comunidades autónomas deben acometer para cumplir con Europa. "Creo que para cualquier comunidad autónoma sería un demérito y sería una responsabilidad que tendrían que asumir y dar explicaciones si a finales de año no está ese centro porque tienen recursos", explicó la ministra.