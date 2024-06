Sufrir violencia sexual y saber dónde encontrar ayuda: la web que recopila todos los servicios de atención en España

¿Dónde se puede denunciar cerca de mi barrio que he sufrido una agresión sexual? ¿Y en una ciudad a la que voy a pasar el verano? Son preguntas para las que las instituciones deberían dar una respuesta sencilla e íntegra pero, sin embargo, todavía resulta tedioso encontrar los servicios en las páginas institucionales. Este es el reto de esta nueva página web, conseguir que con un click las personas víctimas de violencia sexual puedan saber adonde tienen que acudir.

La Fundación Aspacia recopila en este recurso online todos los servicios de atención a las víctimas de violencia sexual repartidos en el territorio español. La nueva web ofrece información sobre la propia violencia, orienta a las víctimas sobre qué hacer y dónde acudir. Entre las herramientas, puede que lo más destacado sea su directorio georreferenciado para que las víctimas pueden ver de manera sencilla y sobre el mapa los centros y servicios especializados.



Una página en constante actualización

Virginia Gil explica que el origen de la web reside en la dificultad constatada de "acceder a la información"

Este mapa está en constante actualización e incorporará cada nuevo espacio de atención. La propia ciudadanía o las instituciones pueden ponerse en contacto con la Fundación para informar sobre nuevos centros disponibles. El registro incluye los centros de crisis 24 horas para atender la violencia sexual (de momento, solo están disponibles 8 de los 52 previstos), los centros de recuperación integral o los servicios de atención sanitaria (como hospitales, centros de salud, etcétera).

Mapa que geolocaliza los centros de crisis 24 horas disponibles en el territorio español en la web de la Fundación Aspacia. — Captura de la web

"El origen de la web tiene que ver con la dispersión de la información y la dificultad para acceder a información veraz, clara y simple. Es una web que pretende constituirse como un espacio seguro y claro. Y es un proyecto en construcción que pretendemos que vaya alimentándose colectivamente", explica Virginia Gil, portavoz de la organización.

Gil apunta a las propias limitaciones que han tenido a la hora de compilar toda la información ya que la implementación de las leyes, sobre todo, de la ley de solo sí es sí que recopila los servicios de asistencia, todavía está desarrollándose. "Faltan centros de crisis. Falta saber qué hospitales contarán con atención especializada y serán los puntos de referencia pero, por eso, esta página es ese punto de partida para fijar los lugares de atención", apunta.

Acercar los recursos a las víctimas

La propia página funciona como una herramienta para el acompañamiento de las mujeres supervivientes. Da pautas a familiares, amigas y amigos para que puedan cuidar a las víctimas. Hay que tener en cuenta que solo un 8% de las mujeres víctimas de violencia sexual denuncian sus casos, según los datos del Ministerio de Interior (2023). Con estas cifras, mejorar la atención y los recursos es una máxima a resolver.



"La violencia sexual puede afectar a más de dos millones de mujeres en nuestro país pero es una realidad que no se denuncia porque las mujeres no confían en las instituciones. El gran monto de las mujeres víctimas siente vergüenza o siente que no la van a creer", explica Carmen López, periodista en Amnistía Internacional que ha intervenido durante la presentación de la página web este jueves.

Cristina Fallarás celebra la creación de una página colectiva que permita relatar las violencias sexuales

La iniciativa ha sido posible gracias a los fondos para la modernización digital del tercer sector contenidos en el Plan de Resiliencia. Fondos con los que la Fundación Aspacia, organización no gubernamental feminista que lucha por erradicar todas las violencias machistas desde un enfoque interseccional y de derechos humanos, ha utilizado para elaborar durante meses este recurso.

Este jueves ha sido el evento de presentación de la página que ha contado con comunicadoras y periodistas referenciadas en el ámbito de la igualdad como Cristina Fallarás, colaboradora de Público e impulsora del movimiento #Cuéntalo; Carmen López, periodista especializada en feminismos de Amnistía Internacional y Laura de Grado, periodista de EFEfeminista, que trabaja en el área de igualdad y derechos humanos.

"Cualquier espacio para luchar contra la violencia sexual es muy importante, y sobre todo, al ser construido sobre lo común. Con el #Cuéntalo se despertó la urgencia de narrarnos. En diez días del lanzamiento había tres millones de relatos. Cuando nos lanzamos a contar lo que nos ocurre, reflejamos la prohibición que nos han hecho para contar la violencia sexual", explica Fallarás.



Comunicar la violencia sexual

De Grado, periodista de EFEfeminista, aborda la complejidad de acceder a los datos de violencia sexual

Durante la presentación también se ha reflexionado sobre la complejidad y los obstáculos a la hora de comunicar la violencia sexual. Esto acarrea que el relato paralelo que niega las violencias machistas adquiera una mayor dimensión y sea complicado de contrarrestar.

De Grado, como periodista especializada, señala la complejidad de informar, encontrar y analizar los datos sobre este tipo de violencia. "Muchos datos son muy farragosos. Son datos que no pueden ver las personas de a pie. Hay que dedicar un montón de tiempo y solo algunas personas muy interesadas o las periodistas especializadas podemos analizar y contar", relata la redactora. Por eso, apunta a la necesidad de este tipo de herramientas online que aúnen los distintos servicios.

Ante la desinformación y la dispersión de los datos, se hace indispensable volcar toda la información de la manera más compacta posible. La página es también una forma de que la ciudadanía pueda ahondar en la problemática de la violencia sexual mientras tiende la mano a las víctimas.