Condenado a 24 años y medio de prisión por asesinar a su mujer delante de sus hijas

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 24 años y medio de prisión a un hombre, que asesinó a su pareja delante de sus hijas en el portal de su casa en 2019 en Madrid.

La Sala de lo Penal, con esta decisión, ha rechazado el recurso interpuesto por el condenado, con lo que ha ratificado la pena impuesta por la Audiencia de Madrid. La Justicia condenó a este hombre por delito de asesinato, agravado por motivo de parentesco y discriminación de género. A su vez, se le imputan un delito de maltrato habitual, dos delitos de maltrato en el ámbito familiar, uno de vejaciones y otro de amenazas.

Junto a la pena de cárcel, los magistrados han confirmado los diez años de libertad vigilada. Además, el Supremo ha impuesto la retirada de la patria potestad de sus hijas, a quienes tiene prohibido acercarse durante 30 años.

En cuanto a las indemnizaciones, cada hija recibirá 250.000 euros, 100.000 euros en el caso de los padres de la víctima y 50.000 euros para cada uno de sus seis hermanos.

El tribunal, de esta manera, considera más que probado que este hombre asesinó con alevosía y ensañamiento a su pareja de 31 años. El día de los hechos, el condenado se escondió en el portal de su vivienda a la espera de que la víctima llegara. Allí recibió las puñaladas que terminaron por causarle la muerte. Las hijas, de ocho y diez años en ese momento, contemplaron el crimen machista cuando salieron del piso para socorrer a su madre.

En su recurso, el condenado ha alegado que es "un alcohólico crónico y que los hechos se produjeron en un estado de delirio" producido por la abstinencia. Sin embargo, el Supremo ha recordado que "el jurado no apreció un único dictamen pericial sino varios no coincidentes", además de considerar las declaraciones de testigos, quienes no reconocieron "el estado de embriaguez al que alude".

El condenado, por otro lado, ha solicitado el atenuante de la confesión, ya que reconoció que había sido el autor del homicidio y "que colaboró en su captura y no se fugó". Los magistrados también han desestimado esta apelación al señalar que el hombre no prestó "una confesión en sentido estricto" al no declarar ni ante la policía ni en el juzgado de instrucción.