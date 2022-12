Una de cada cuatro mujeres ha sufrido violencia machista en el último año en Catalunya

Un 79,3% de mujeres ha sufrido algún episodio de violencia machista durante su vida en Catalunya, y un 26,2% lo han hecho en el último año, nueve puntos porcentuales por encima de los últimos datos, de 2016. Son cifras de la Encuesta de Violencias Machistas de Catalunya, realizada por el Departament de Interior en colaboración con el Departament de Igualtat i Feminismes.

Aumenta la violencia digital, sobre todo casos de acoso

Por lo que se refiere a la edad de las víctimas, la más habitual es la de 30 a 49 años, con un 41,2%, seguida de la de 16 a 29 años, con un 33,2%. La violencia sexual es la predominante, con un 65% de mujeres que la han sufrido, seguida de la psicológica (47,5%) y la digital (28%).

En la presentación de la encuesta, este jueves, la directora general de Administración de Seguridad, Sònia Andolz, ha señalado que las mujeres en Catalunya "saben identificar mejor las violencias machistas" y reconocer aquellas que han sufrido. En la edición de 2021 se ha detectado un aumento de las violencias digitales, especialmente casos de acoso.

Este tipo de violencia lo ejercen sobre todo hombres que nunca han sido parejas, y en menor medida también exparejas. La secretaria de Feminismos, Montserrat Pineda, ha subrayado que la violencia en el ámbito digital no sólo se dirige a la mujer agredida, sino al resto, puesto que es visible y pretende tener un componente de ejemplaridad. "Es la calle social, la plaza pública, donde asedian a las mujeres para decirles que se marchen a casa", ha advertido Pineda, según informa la ACN.

La mitad han sufrido violencia de la pareja o expareja

Por tipologías, el 15% de mujeres han sufrido violencia económica, el 13,2%, física, y el 7,2%, vicaria. Además, la mitad de mujeres encuestadas han sufrido en algún momento violencia psicológica por parte de la pareja o expareja, seguida de la económica, física o sexual con cerca del 15%.

Una de cada tres ha sufrido violencia antes de los 15 años

Andolz ha indicado que este estudio estadístico, que se hace cada cinco años, ayuda a entender "lo que está por debajo de la línea del 'mar'" en el iceberg de las violencias machistas -como suelen representarse por todas aquellas que quedan ocultas- y que aporta información relevante para diseñar las políticas públicas de prevención, detección y abordaje.

En el caso de las mujeres que han sufrido violencia por parte de la expareja, más del 30% lo hicieron cuando había menores en el hogar, y en uno de cada tres casos, los hijos estaban presentes en el momento de la agresión.

Por su parte, el 33,6% de mujeres encuestadas sufrieron violencia machista antes de los 15 años, mayoritariamente comentarios, gestos sexuales o exhibicionismos (29,7%) y tocamientos sexuales (11,5%). En el 42% de casos en menores, el agresor era conocido, y en el 29,5% era familiar.

La mayoría de violencias todavía no se denuncian

De las violencias sufridas en el último año, sólo se han denunciado cerca del 18%. El motivo mayoritario por no hacerlo es la dificultad de recopilar pruebas, seguido de considerar que no eran hechos denunciables o por miedo a más violencia. Las mujeres que han sufrido violencia en el último año declaran niveles superiores de ansiedad, insomnio y tristeza respecto a las que no lo han hecho.

De las violencias sufridas en el último año, sólo se han denunciado cerca del 18%

La secretaria de Feminismos, Montserrat Pineda, ha destacado que la violencia machista es el principal problema de seguridad pública. Ha recordado que es una cuestión estructural y considera que la encuesta muestra que en Catalunya las mujeres han "roto" con su normalización, informa la ACN.

Pineda ha recordado que el Departament ha puesto en marcha varios protocolos y acciones para acompañar a las mujeres que sufren violencia machista y que tiene activada la línea 900 900 120, un servicio gratuito y confidencial, operativo las 24 horas del día y los 365 días del año.