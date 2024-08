¿Cómo debieron actuar los funcionarios públicos en la causa por violencia machista contra Alberto Fernández?

Fabiola Yañez, quien denunció a su expareja y expresidente argentino, Alberto Fernández, por malos tratos, expresó que, en un viaje oficial, enseñó fotografías a la exministra de Mujeres de Argentina, Ayelén Mazzina, de los moretones que le habían dejado las agresiones físicas. Sin embargo, relata, la que estaba al frente del Ministerio no hizo nada para ayudarla. Mazzina, por su parte, asegura que la ex primera dama nunca la contactó para pedirle asistencia.



Asimismo, Yánez también acudió con moretones al Hospital Otamendia. Allí, relató, el ntonces titular de la Unidad Médica Presidencial, Federico Walter Saavedra, le proporcionó "globulitos de árnica" para bajar la inflamación del ojo por un golpe propinado por el expresidente en la cama matrimonial. Sin embargo, el médico tampoco le ofreció ayuda para poder denunciar y hacer frente a la situación, según la víctima.



Una vez puesta la denuncia, en la causa, el fiscal federal Ramiro González imputó al expresidente por "delitos de lesiones leves y graves, doblemente agravadas", y también por "amenazas coactivas". Para ello, tuvo en cuenta 9 situaciones de violencia que relató Yañez. El juez, además, ordenó un investigación de lo ocurrido con la exministra.



"La Sra. Fabiola Yañez dio a conocer que, mientras se encontraba en un viaje en Foz de Iguazú, República Federativa de Brasil, realizado junto a Ayelén Mazzina, entonces titular del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, después de una cena le mostró a través de su teléfono celular los golpes que sufrió, causados por Alberto Fernández, expresándole además que se quería ir de la quinta de Olivos, ante lo cual, la entonces ministra se limitó a referirle 'no lo puedo creer, Fabi, cuenta conmigo y ven al Ministerio de la Mujer', sin tomar ningún tipo de medida conforme al rol que desempeñaba en ese momento. En relación con este hecho, se realizarán investigaciones por separado", señala el dictamen del Ministerio Público Fiscal.



Además, el fiscal ordenó que se realizaran una serie de medidas de prueba, entre las que figuran que Saavedra, el ex médico presidencial, declare como testigo de algunos de los hechos relatados por Yánez.



¿Qué deberían haber hecho ambos funcionarios? Página 12 entrevista a la abogada Soledad Deza, de la Fundación Mujeres x Mujeres, para analizar sus responsabilidades en el caso.