Detienen en París a un luchador del equipo olímpico egipcio por agredir sexualmente a una mujer

Un luchador de la delegación olímpica de Egipto ha sido detenido en la madrugada de este viernes como presunto autor de una agresión sexual en el café Oz de París tras haberle tocado el trasero a una mujer, según ha indicado la Fiscalía. La víctima denunció al agresor después de producirse los hechos y el arresto, de acuerdo con el Ministerio Público, se ha producido hacia las 5.00 locales en dicho café.

El diario francés Le Parisien ha relatado que el deportista, cuya identidad todavía no se ha hecho pública, se encontraba en estado de embriaguez en el momento de la detención.

No es la primera agresión sexual que se produce en el marco de los Juegos Olímpicos de París, que comenzaron el 26 de julio y terminarán este domingo. El padre de la croata Barbara Matic, campeona olímpica de judo en la categoría de menos de 70 kilos, fue arrestado el pasado día 1 por dar un beso no consentido a una voluntaria justo después de que su hija lograra la victoria. No obstante, el caso permanece archivado.

Asimismo, el entrenador estadounidense del canadiense campeón mundial Andre De Grasse, Rana Reider, fue expulsado de la Villa Olímpica tras ser denunciado por abuso sexual por parte de tres atletas. El entrenador ya había sido investigado en 2021 por el Centro estadounidense para Safesport (USCSS) por "comportamiento sexualmente abusivo" hacia una deportista que tenía 18 años cuando él tenía 44.